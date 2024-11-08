Голливуд давно сумел понять силу истории. Зрители отождествлялись с фильмом, находили для себя место в его повествовании и ассоциировались с его смыслом. Однако задолго до Голливуда Иисус уже использовал силу истории. Вот вам пример. Иисус исцелил одержимого демонами человека, который затем пожелал следовать за Ним. Но Иисус не разрешил, а велел ему остаться дома, чтобы рассказывать друзьям, что сделал для него Бог (см. Мк. 5:1-20). И хотя люди в том регионе сначала отвергли Иисуса, Он знал, что отношение их сердец изменится одной лишь силой истории этого человека.

Бог всегда использует истории для передачи Своего послания миру. Большая часть Библии состоит из повествований. Писание использует Божьи истории о библейских персонажах, и они веками вдохновляют людей. Вот почему Бог также пишет историю вашей жизни. Он, будучи великим мастером-сценаристом, планирует ваше путешествие таким образом, что, рассказывая о своих странствиях, вы помогаете вере людей воскресать.

Иногда жизнь становится такой обыденной, что мы теряем из виду свой путь. И тогда кажется, что у нашей истории нет конца. Поэтому моя главная цель в этой книге — утвердить ваше посвящение Божьим целям в вашей личной истории. Бог всегда был рядом с вами — даже в самые мрачные дни, — созидая восхитительное повествование, расписанное в вашей жизни по часам. Он хочет, чтобы вы дошли до ее конца.

Сордж Боб - Между строк - Бог пишет вашу историю

Пер. с англ.

СПб.: МРО ХВЕ «Христианская Миссия», 2021, 176 с.

ISBN 978-5-8445-0308-5

Сордж Боб - Между строк - Бог пишет вашу историю - Оглавление

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. СУТЬ ИСТОРИИ

1. Сила истории

2. Царь драмы

3. Иисус — совершенный Автор

4. Альфа и Омега

5. Развитие сюжета

б. Сила перспективы

ЧАСТЬ ВТОРАЯ. ПРОДОЛЖЕНИЕ ИСТОРИИ

7. Школа Саула

8. Советы Давида по поводу ожидания

9. Внезапный прорыв вперед

10. Самый трудный стих в Библии

11. Непоколебимая вера Авраама

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. ИСТОРИЯ В БИБЛЕЙСКИХ ПРОПОРЦИЯХ

12. Самый упоминаемый человек

13. Два брата

14. Клятва в Вефиле

15. Пенуэл

16. Духовное отцовство

17. Жертвенник в Сихеме

18. Потеря Иосифа

19. Моя бейсбольная история

Приложение. Уроки из жизни Иакова