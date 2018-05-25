Не секрет, что и сегодня многие в Украине имеют неверное представление о причинах упадка Киевской Руси. С их точки зрения, ослабление власти Киева над землями теперешней Украины, Белоруссии и России связано исключительно с нашествием монголо-татар. И хотя надо сказать, что военная экспансия Чингизидов действительно стала той последней точкой, которую история поставила в жизни Киевского государства, такое мнение является не совсем верным. Хотя бы потому, что известно — еще за сто лет до появления татарских войск на территории Руси ее столица постепенно стала терять контроль за происходящими в стране процессами. Причины такого развития событий таились как во внутренней жизни страны, так и были вызваны внешними раздражителями. Из первых можем назвать раздор потомков князей Святослава и Владимира Великого, которые, будучи не в состоянии поделить наследство, стали изнутри разваливать монолит киевской государственности междоусобицами. Ко вторым, несомненно, можем отнести постоянные угрозы, которые исходили как из кочевой степи с юга и востока, так и из раздираемой внутренними противоречиями Европы.

Вскоре после смерти великого князя Киевского Мстислава, сына Владимира Мономаха, Киевское государство продолжило свой распад, разделившись на множество удельных княжеств и земель. Вне всякого сомнения, основной причиной такого раскола большого централизованного государства на мелкие образования было отсутствие у местных князей и бояр заинтересованности в сильной власти великого князя Киевского. Забыв истину о том, что народ, не желающий кормить свою армию (читай сильную власть), непременно будет кормить чужую, крупные и мелкие феодалы на местах вдруг решили, что платить дань Киеву для них слишком обременительно и вовсе не обязательно. Если добавить к этому, что развитие обособленного землевладения и возможность передачи земли по наследству делали их полновластными хозяевами, не зависящими от Киева, наполняя значимостью в собственных глазах, становится понятным, что вскоре после своего начала процесс стал необратимым.

Постепенно этот самый процесс, как морская волна скалу, подтачивал целостность Киевской Руси, все больше ослабляя ее в политическом, экономическом и военном отношении. В ходе децентрализации еще недавно единого государства появляются Киевское, Черниговское, Северское, Переяславское, Волынское, Галицкое, Владимиро-Суздальское, Полоцкое и другие княжества. Местные князья реформируют государственный аппарат и создают собственные вооруженные силы — небольшие дружины, которые, хотя и не были сопоставимы с войском бывших киевских князей, по крайней мере могли потешить самолюбие своих правителей. Княжества были отныне разделены на волости, куда князем назначались посадники, создавая, так сказать, Киевскую Русь в миниатюре и еще больше измельчая государство, которое еще совсем недавно было самым мощным в Европе.

Юрий Сорока - Битва при Синих Водах

Харьков, Издательство «Фолио», 2011

ISBN 978-966-03-5493-7

Юрий Сорока - Битва при Синих Водах - Содержание

Пролог

Упадок Киевского государства в XII — начале XIII столетия. Возникновение Золотой Орды

Галицко-Волынское княжество в преддверии нашествия Батыя. Князь Роман Мстиславич и его роль в усилении княжества

Даниил Романович Галицкий. Его попытки противостояния Золотой Орде. Появление Великого Княжества Литовского и отношения с ним Галицко-Волынского княжества

Сбор бывших земель Киевской Руси Великим княжеством Литовским. Ольгерд Гедиминович

Золотая Орда и положение дел в ней на кануне битвы при Синих водах

Подготовка к битве и ее возможные причины. Силы и вооружение враждующих сторон

Ход битвы

Последствия победы князя Ольгерда в битве при Синих Водах

Юрий Сорока - Битва при Синих Водах - Пролог

События седой древности вызывают живой интерес современников, заставляя историков и археологов иногда буквально по капле находить информацию по истории нашего края и всей Украины, разыскивать среди разнообразия старинных летописей и раскапывать из-под толстого слоя земли. Наверное, каждому из нас знакомо подобное чувство: посетив краеведческий музей, превращенную в музейный комплекс старинную крепость или просто древнее городище, до которого еще не дошли руки ученых-археологов, чувствуешь, как границы твоего мира расширяются. Как те несколько десятков лет, данных тебе для земной жизни, перестают быть чем-то обособленным. Они лишь вливаются в бесконечность времени, которая омывает жизнь нашего народа. И знаковые исторические события, о которых ты читал или узнавал о них с экранов телевизоров, становятся не просто картинками чужой жизни. Они превращаются в нечто гораздо более близкое и понятное. Как крестьянин, который пасет скот возле валов древнего городища, или бабочка, пригревшаяся на камнях поросшей мхом каменной стены.

Наряду с битвами, географическими открытиями и иными знаковыми свершениями, неоднократно описанными историками, краеведами и публицистами, наша история помнит и другие события. Не такие известные в силу определенных обстоятельств, но не менее важные для процесса становления украинской государственности, чем те, о которых читали мы еще на страницах школьных учебников. Едва ли не самым ярким примером такого несправедливо обделенного вниманием ученых исторического события может служить битва на реке Синюха. Или, как еще ее именуют, битва при Синих Водах, состоявшаяся осенью 1362 года в районе современного села Торговица на Кировоградщине. Недооценить значение победы, которую одержал на берегах Синюхи литовский князь Ольгерд Гедиминович над войсками татарских князей Кочубея, Кутлу-Буги и Дмитрия, просто невозможно, и ниже мы попытаемся детально объяснить почему. А вместе с тем и ответить на вопрос: почему именно Куликовская битва, которая состоялась на 18 лет позже — в 1380 году, считается той отправной точкой, которая прекратила татаро-монгольское господство на землях Киевской Руси?

Вообще, историческая несправедливость, которая сложилась в оценке последствий этих двух вроде бы похожих битв, заметна невооруженным глазом. Возможно, именно благодаря свидетельству русского историка Сергея Соловьева, который в своих трудах приходит к совершенно фантастическому заключению, определяя количество войск, участвовавших в Куликовской битве, числом в 400 тысяч ратников? Хотя вполне возможно, что в слабом освещении академической наукой Синеводской битвы сыграл роль и тот факт, что место, где произошло Куликовское сражение, гораздо больше подходило для великодержавной российской истории в качестве символа избавления от татаро-монгольского ига, чем место проведения битвы при Синих Водах. Конечно, трудно представить, что победа, одержанная над татарами под Торговицей, может быть для российских историков важнее избиения ордынцев на территории Кимовского и Куркинского районов нынешней Тульской области — совсем недалеко от Москвы. Разнятся по значимости для русской и советской историографии и последствия этих битв, одна из которых избавила от ордынского ига земли современной Украины, другая же освободила от господства Золотой Орды святая святых — Московское княжество.

Само собой разумеется, защитников теории о знаковости именно Куликовской битвы совсем не смущает тот факт, что в 1382 году Москва была вновь сожжена татарами хана Тохтамыша, а население Московского княжества еще долгое время вынуждено было платить дань великому хану. Впрочем, оставим эту несправедливость на совести тех, кто симпатизирует именно академической точке зрения в отношении битв на Куликовом поле и на реке Синие Воды. И, не умаляя значения, которое имела победа в Куликовской битве для развития Московского княжества, поговорим о триумфе украинских, белорусских и литовских полков, свершившемся за восемнадцать лет до Куликовской битвы. Для этого попробуем проанализировать и систематизировать труды ученых и краеведов, которые имели своей целью стереть еще одно белое пятно с полотна украинской истории, исследуя события шестисотпятидесятилетней давности. И конечно же, чтобы полнее представить себе картину, сначала рассмотрим геополитическую ситуацию, которая сложилась на территории разрушенного междоусобицами и татаро-монгольским вторжением Киевского государства за несколько десятков лет до рассматриваемых событий.