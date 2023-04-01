Приступая к написанию книги «Дионис преследуемый», я четко осознавала, что передо мной стоит задача не только обнаружить глубинную подоснову трех приговоров — о смерти бога, о конце философии, о закате западноевропейской цивилизации — но и начертить дальнейшие маршруты мысли тех, кому выпала честь отправиться в странствование по запретному (именно так — странствование по запретному — определял философию Ницше). Таким образом, поисковая интенция этого труда сразу же была направлена на проблематику Начал, что потребовало основательного осмысления истоков западной философии, которая была опознана мною как результат абсолютной доминации Аполлонического начала (при одновременном подавлении Дионисийского), предопределившей грядущий упадок и прогрессивную диссолюцию античной мудрости. Мои взгляды были в значительной степени сформированы под влиянием итальянского мыслителя Юлиуса Эволы и «нашего великого предтечи» (как называет его сам Эвола), ученика Диониса, Фридриха Ницше.

Ни один бог не подвергался такому преследованию, как Дионис. Титаны, разрывающие коронованного ребенка, не могли утолить своей жажды, и в ходе всей истории западной цивилизации они представали под разными масками гонителей дионисийской мудрости. Семь легендарных мудрецов приходят как жрецы Аполлона, утверждая новый номос — «ничего сверх меры»; гномическая (назидательная) речь заглушила грохот тимпанов, Дионисийское Начало подверглось изгнанию. Тиран Мисон, которому приписывают введение культа Диониса, был вычеркнут из списка «семи мудрецов», уступив место Периандру. Титаномахия, растерзание Диониса, поколения богов и смена царствий покинули область сознания античного грека, взявший верх рационализм встал в оппозицию героическому безумию.