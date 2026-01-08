По учебному плану на 2-м курса Академии по кафедре Священного Писания Нового Завета изучается отдел богословской науки, известный под названием "Введение в Новый Завет", под каковым названием разумеется исагогические данные, вводящие учащегося в iqrpc изучения Новозаветной письменности, т.е. священных новозаветных книг: святое Четвероевангелие, книга Деяний апостолов, семь Соборных посланий, 14 посланий апостола Павла и Апокалипсис, всего числом - 27. Этой формулой предусматривается изучение новозаветных книг, строго ограниченных по количеству и по качеству, а именно: .высшим достоинством изучаемых книг по их внутреннему содержанию и качеству является их "богодухновенность” /θεοφορησις /, т.е. божественное их происхождение от Высочайшего Источника - Духа Святого, через священных писателей-евангелистов и апостолов, а внешним признаком достоинства изучаемых книг, является их каноничность или нахождение их в каноне православной Церкви; и здесь число их неизменно-27, как говорит св .Афанасий Великий, - ”ни более - ни менее”. История канона новозаветных книг убедительно и обоснованно доказывает, почему в состав канона вошло определенно это число.

ВОПРОСЫ ИЗУЧЕНИЯ СВЯЩЕННЫХ НОВОЗАВЕТНЫХ КНИГ

Как литературный труд названные книги подлежат изучению, как со стороны содержания и истолкования их смысла /экзегетика/, так и со стороны происхождения их, т.е. рассмотрения условий и обстоятельств происхождения их в историческом прошлом /исагогика/.

Методом изучения новозаветной письменности в западной и, в частности, протестантской науке; как-то ортодоксии, мистического пиэтизма и многообразного в своих разветвлениях рационализма, является исключительно научно-критический, провозгласивший личную свободу и субъективизм в понимании и изучении Св. Писания, как Ветхого, так и Нового Завета. А отсюда в Западной науке сложился и взгляд на священные книги только, как на исторические документы, или как часть истории древней литературы, не имеющие того священного /богодухновенного/ характера, каким они признаются в православной богословской науке. А отсюда - по взгляду рационалистов - эти книги должны изучаться, как обыкновенные литературные памятники по методу обязательному при изучении светской литературы или истории.

Профессор, протоиерей Михаил Сперанский - Введение в Новый Завет (историко-критическое обозрение). Курс лекций, читанный студентам Ленинградской Духовной Академии в 1953/70 гг. Лекции для студентов 2-го курса. Том 1

Ленинградская Православная Духовная Академия

Ленинград : 1970 г. - 262 с. (машинопись)

Профессор, протоиерей Михаил Сперанский - Введение в Новый Завет (историко-критическое обозрение). Курс лекций, читанный студентам Ленинградской Духовной Академии в 1953/70 гг. Лекции для студентов 2-го курса. Том 1 - Содержание

ПРЕДИСЛОВИЕ

§ 1. Божественное Откровение и способы сообщения его людям

§ 2. Ветхий и Новый Завет

§ 3. Наименование состава Новозаветных книг

§ 4. Писатели Новозаветных книг

§ 5. Число священных Новозаветных книг

§ 6. Разделение новозаветных свящ. книг по содержанию

§ 7. Богодухновенность книг Нового Завета

§ 8. Мнение профессора А. В. Горского о каноне

§ 9. Дальнейшая история канона

§ 10. Подлинность свящ. книг Нового Завета

§ 11. Краткая история свящ. Новозаветного текста

§ 12. Причины ранней утраты автографов

§ 13. Материал и форма первичных сборников Св.Писания

§ 14. Характер письма Новозаветного текста

§ 15. Разделение Новозаветного текста

§16. Манускрипты

§ 17. Число, древность и различные вида открытых манускриптов Новозаветных книг

§ 18. Разделение манускриптов и описание древнейших из них

§ 19. Важнейшие унциальные манускрипты

§ 20. Переводы

§ 21. Славянский перевод

§ 22. Русский перевод Библии

§ 23. Латинские переводы

§ 24. Позднейшие Западные переводы

§ 25. Церковные писатели

§ 26. Язык священных Новозаветных книг

§ 27. Характеристика языка Св. Писания

§ 28. Изменения Новозаветного текста в отношении содержания

§ 29. Происхождение и различные виды вариантов

§ 30. История печатных изданий Н.Завета и критика его текста в настоящее время

§ 31. Издание Эразма

§ 32. Издание Роберта Стефана

§ 33. Издание Безы

§ 34. Издание Эльзевиров

§ 35. Издание братьев Целетона, Филла и Милла

§ 36. Издание Бенгелл и Нетштейна

§ 37. Издание Грисбаха

§ 38. Издание Фридриха Маттеи

§ 39. Издание Лахмана

§ 40. Издание Тишендорфа

ОГЛАВЛЕНИЕ

ЛИТЕРАТУРА