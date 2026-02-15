«12 проповедей о церкви» — это программный сборник Чарльза Сперджена, в котором он формулирует свое видение экклезиологии, или учения о Церкви. Автор рассматривает Церковь не как статичный институт или архитектурное сооружение, а как «сад Господень», «невесту Христову» и «армию со знаменами». Основной пафос книги направлен на утверждение духовной независимости и святости общины, которая должна быть отделена от мира по своему духу, но при этом максимально открыта для него в своем служении. Сперджен подчеркивает, что истинная сила Церкви кроется не в её численности, богатстве или политическом влиянии, а в присутствии среди верующих живого Христа и чистоте проповедуемого Евангелия.

В этих двенадцати проповедях Сперджен затрагивает жизненно важные вопросы внутренней жизни общины: от необходимости искреннего братства и взаимной поддержки до строгости в вопросах церковной дисциплины. Он подробно описывает роль молитвенных собраний, называя их «котельной» церкви, без которой весь её механизм превращается в бесполезную груду металла. Особое внимание уделяется миссии: Сперджен убежден, что Церковь, которая не занимается евангелизацией, обречена на духовное вымирание. Каждое слово автора здесь наполнено ревностью о Божьем деле и практическими советами для тех, кто желает видеть свою общину живой, активной и верной своему небесному призванию в любые исторические времена.

Чарльз Сперджен – 12 проповедей о церкви

Пер. с англ. — Брест: Религиозная миссия «Хрысціянскае місіянерскае таварыства «Благавест» Союза евангельских христиан баптистов в Республике Беларусь, 2006. - 240 с.

