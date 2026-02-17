Сперджен - 12 проповедей об избрании

В апреле 1861 года, т.е. через семь лет после того, как Сперджен стал пастором лондонской церкви, было закончено строительство нового здания для богослужений, вмещавшего до 7000 тысяч человек.

Строительство продолжалось более трех лет. Открытие нового молитвенного дома было важным событием, которое, конечно, привлекло внимание всей христианской общественности в Лондоне.

11 апреля 1861 года Сперджен должен был еще раз публично заявить о своих богословских убеждениях.

Дело всей жизни - то и сделал. В этот день он произнес проповедь, помещаемую ниже.

На открытие были приглашены пять других служителей, которые в тот же день более подробно осветили те вопросы, которые Сперджен в общем плане затронул в своей проповеди. Это были вопросы, относившееся к темам "Избрание", "Испорченность человека", "Частичное искупление", "Действенный призыв", "Стойкость верующих до конца жизни".

Сперджен был убежденным кальвинистом и не побоялся заявить об этом публично тогда, когда весь Лондон смотрел на него.

Он посчитал кальвинистское учение о благодати достаточно важным, чтобы заявить именно о нем в декларации о своих богословских взглядах.

Сперджен Чарльз - 12 проповедей об избрании

Издательство Завет Христа, Минск, 2001; 246 стр.,

ISBN 985-6502-11-Х

Сперджен Чарльз - 12 проповедей об избрании - Оглавление