Сперджен - 12 Рождественских проповедей

Сперджен - 12 Рождественских проповедей
Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Homiletics

Рождество для Сперджена — это не просто историческое событие, а «великая тайна благочестия». В этих двенадцати проповедях автор приглашает читателя заново пережить чудо прихода Бога в мир. Он фокусируется на парадоксе: Всемогущий Творец становится беззащитным младенцем.

Сперджен мастерски раскрывает значение каждой детали: от пастухов на полях до Вифлеемской звезды и яслей. Каждая проповедь пропитана духом поклонения и практической мудрости, напоминая о том, что истинное Рождество происходит в сердце человека, когда там рождается Христос. Это книга о надежде, примирении и бесконечной любви Бога к человечеству.

Чарльз Х. Сперджен – 12 Рождественских проповедей

Пер. с англ. Я. Г. Вязовский — Мн.: Изд-во церкви «Завет Христа», 1999. — 200 с.

ISBN 985-6502-08-Х

ISBN 0-8010-8391-5

Чарльз Х. Сперджен – 12 Рождественских проповедей – Содержание

Предисловие. 2000 бессмертных проповедей Чарльза Сперджена

  • 1. Первая рождественская песнь

  • 2. Главный рождественский вопрос

  • 3. Нет места для Христа!

  • 4. Рождественское дело

  • 5. Воплотившийся Бог — конец страха

  • 6. Мудрецы, звезда и Спаситель

  • 7. Радость, рожденная в Вифлееме

  • 8. С нами Бог

  • 9. Великий день рождения

  • 10. Из Египта

  • 11. Он будет велик

  • 12. Великое рождение и наше совершеннолетие

