Рождество для Сперджена — это не просто историческое событие, а «великая тайна благочестия». В этих двенадцати проповедях автор приглашает читателя заново пережить чудо прихода Бога в мир. Он фокусируется на парадоксе: Всемогущий Творец становится беззащитным младенцем.
Сперджен мастерски раскрывает значение каждой детали: от пастухов на полях до Вифлеемской звезды и яслей. Каждая проповедь пропитана духом поклонения и практической мудрости, напоминая о том, что истинное Рождество происходит в сердце человека, когда там рождается Христос. Это книга о надежде, примирении и бесконечной любви Бога к человечеству.
Чарльз Х. Сперджен – 12 Рождественских проповедей
Пер. с англ. Я. Г. Вязовский — Мн.: Изд-во церкви «Завет Христа», 1999. — 200 с.
ISBN 985-6502-08-Х
ISBN 0-8010-8391-5
Чарльз Х. Сперджен – 12 Рождественских проповедей – Содержание
Предисловие. 2000 бессмертных проповедей Чарльза Сперджена
1. Первая рождественская песнь
2. Главный рождественский вопрос
3. Нет места для Христа!
4. Рождественское дело
5. Воплотившийся Бог — конец страха
6. Мудрецы, звезда и Спаситель
7. Радость, рожденная в Вифлееме
8. С нами Бог
9. Великий день рождения
10. Из Египта
11. Он будет велик
12. Великое рождение и наше совершеннолетие
