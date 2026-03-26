Сперджен - 120 размышлений на каждый день

Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Theology, **Ecclesiology Faith Experience, Homiletics
Series Размышления на каждый день (3 books)

Чарльз Сперджен - 120 размышлений на каждый день - для воспитания вашего духа и оживления вашей души

Издание 2-е. - Санкт-Петербург: «Библия для всех», 2016. – 242 с.

ISBN 978-5-7454-1399-5

Чарльз Сперджен - 120 размышлений на каждый день – Содержание

О Чарльзе Сперджене - Князь проповедников

  • 1 Путь веры

  • 2 О благодать

  • 3 Вера в Божьи обетования

  • 4 Благословение истинного смирения

  • 5 Укорениться в Боге

  • 6 Молчание Иисуса свидетельствовало о Его любви

  • 7 Иисус Христос — единственный Путь к Богу

  • 8 Служите другим с радостью, по любви к Богу

  • 9 Испытание процветанием

  • 10 Сила вашего свидетельства

  • 11 Утешение и убежище в Иисусе

  • 12 Сила внимания

  • 13 Действовать для Бога

  • 14 Удивительная любовь Иисуса

  • 15 Быть подобными Христу

  • 16 Иисус — наше утешение в трудные времена

  • 17 Чудо Божьей истины

  • 18 Наша удивительная надежда

  • 19 Не принимайте Божью верность как должное

  • 20 Мольба Божьими обетованиями

  • 21 Бог — наш источник обновления

  • 22 Христос — Господь наших сердец

  • 23 Бог верен

  • 24 Три сильных слова

  • 25 Стать снова ближе к Богу

  • 26 Помните, что Бог заботится о вас

  • 27 Живите, чтобы радовать Господа

  • 28 Прославляйте Господа сегодня

  • 29 Бог — наш верный Водитель

  • 30 Наша плодотворность исходит от Бога

  • 31 Не давайте сатане развернуться

  • 32 Тщательно обдумывайте каждый свой шаг

  • 33 Строго воспитывайте своих детей с раннего возраста

  • 34 Божья милость открыта для каждого

  • 35 Новое сердце

  • 36 Сила языка

  • 37 Правильное основание

  • 38 Великая возможность довериться Богу

  • 39 Служите Богу вашими дарами

  • 40 Тревоги пройдут

  • 41 Вера — корень послушания

  • 42 Полагайтесь на вашего Небесного Отца

  • 43 Иисус взял на Себя наши грехи

  • 44 Избегайте вражды любой ценой, особенно в церкви

  • 45 Присутствие Иисуса среди нас

  • 46 Благодать и вера

  • 47 Только Иисус

  • 48 Призванный из тьмы в свет

  • 49 Принесите Богу ваши печали и ваши грехи

  • 50 Отдайте ваши тревоги Богу

  • 51 Обратитесь к Утешителю

  • 52 Воспитывайте умение довольствоваться малым

  • 53 Иисус понимает наши скорби

  • 54 Не теряйте свое сердце

  • 55 Будьте ближе к Божьему народу

  • 56 Представьте себя Богу

  • 57 Меньше думайте о себе

  • 58 Остерегайтесь чисто человеческой мудрости

  • 59 Некоторые уроки усваиваются только через страдания

  • 60 Опасность самодовольства

  • 61 Жертвуя, мы обретаем

  • 62 Удивительный характер Иисуса

  • 63 Радуйтесь Божьей благодати

  • 64 Призыв Иисуса к личной святости

  • 65 Этот мир по-прежнему выбирает Варавву

  • 66 Сила уединенной молитвы

  • 67 Приманки каждодневных греховных удовольствий

  • 68 Истинное паломничество

  • 69 Скоротечность жизни

  • 70 Там, где истинная радость

  • 71 Божий суд грядет

  • 72 Решение сердца

  • 73 Доверяйте, а не сомневайтесь

  • 74 Бог отвечает на наши нужды

  • 75 Пребывайте в Божью: обетованиях

  • 76 Бог слышит наш плач

  • 77 Делитесь с другими людьми истиной Иисуса и Его любовью

  • 78 Всеми силами стремитесь к святости

  • 79 Призванные делиться Иисусом

  • 80 Прославляя Божьи обетования

  • 81 Драгоценность Иисуса

  • 82 Наша постоянная нужда в Святом Духе

  • 83 Полностью подчинитесь Богу

  • 84 Радуйте Господа сегодня

  • 85 Прославляйте Бога в своем теле

  • 86 Серьезно относитесь к молитве

  • 87 Любите людей и уделяйте им время

  • 88 Берегите свое сердце

  • 89 Не укрывайте даже самый малый грех

  • 90 Проповедуйте ваши богатства в Иисусе

  • 91 Оставайтесь твердыми в вере — победа неизбежна

  • 92 Трудные отрывки Писания

  • 93 Как распознать обман привлекательности этого мира

  • 94 Свет небес лучше всего мы видим в мрачные времена

  • 95 Храните сердце мирное

  • 96 Всегда надейтесь на небеса

  • 97 Дорожите огнем очищающим

  • 98 Небеса проповедуют Божью славу

  • 99 Божье Слово обладает великой властью

  • 100 Драгоценное Слово Бога

  • 101 Остерегайтесь преднамеренного греха

  • 102 Больше стремитесь ю небесам

  • 103 Опасность разделенного сердца

  • 104 Искушающая сладость грет

  • 105 Драгоценная очищающая кровь Иисуса

  • 106 Будьте сеятелями Божью: семян

  • 107 Усердно трудитесь

  • 108 Гнусный грех неверия

  • 109 Однажды вы будете причастны к этой победе

  • 110 Остерегайтесь постепенного пути в пропасть

  • 111 Благо послушания

  • 112 О вашем служении можно судить по вашему послушанию

  • 113 Будьте с Богом в трудные минуты

  • 114 Надейтесь на Бога

  • 115 Увещевайте друг друга

  • 116 Наша славная надежда

  • 117 Следуйте за Иисусом в простоте и вере

  • 118 Наш призыв отражать свет Иисуса

  • 119 Время переоценки

  • 120 Стремление к небесам, прославление Бога на земле

Views 54
Added 26.03.2026
Author AlexDigger
