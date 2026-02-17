Сперджен - Истинная пища и истинное питие
«Истинная пища и истинное питие» — первая из десяти книг, объединенных в серию «Спердженские проповеди». Представляет собой сборник проповедей великого христианского проповедника XIX векаЧ. X. Сперджена. Подавляющее большинство проповедей, вошедших в настоящий сборник, публикуется на русском языке впервые.
***
Израиль опустился до самого безнадежного состояния, но все же у народа Божьего присутствовала внутренняя жажда сердца по возврату Божьего благословения; и едва только такое страстное желание начало набирать силу, Бог услышал их вопль, и благословение пришло. Так было во времена восстановления царства после вавилонского плена, и особенно явно это проявилось в дни пребывания нашего Господа на сей земле. Верные Божии все еще находились в состоянии ожидания прихода Помазанника Божьего, — они ожидали, что Он вот-вот придет в Свой храм; двенадцать колен в лице избранного остатка взывали день и ночь к Всевышнему, и когда, наконец, их молитвы достигли полноты неистовства, а их страстное желание превратилось в глубочайшую агонию духа, тогда пришел Мессия, свет для народов и слава Израиля.
Чарльз Сперджен - Истинная пища и истинное питие
Одесса: Христианское просвещение, 2005. — 480 с.
Чарльз Сперджен - Истинная пища и истинное питие - Содержание
В муках духовного рождения душ
Ваше личное спасение
Не отходить от Иисуса возможно!
Грех блуждания
Широкая стена
Звезда Иакова
Неизменное установление
Непостижимый
Истинная пища и истинное питие
Мысли и их плод
Завет
Проповедь для открыто пренебрегающих религией и ее номинальных последователей
Плачущий Ефрем
Иисус у Вифезды, или измениться, чтобы уверовать
Неисследимое богатство Христово
Вожделенная кончина праведников
Избыточествующие хлебом
Логика любви.
“Весь он — любезность”
Рано встающие
Умерщвляющая работа Духа Святого
Мерра, или услащение горькой воды
Переговоры о мире
Только Иисус
Покой, покой
Несомый четверыми
Иисус не призрак
Весьма странное
