Сперджен - Истинная пища и истинное питие
Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Homiletics
Series Спердженские проповеди (5 books)

«Истинная пища и истинное питие» — первая из десяти книг, объединенных в серию «Спердженские проповеди». Представляет собой сборник проповедей великого христианского проповедника XIX векаЧ. X. Сперджена. Подавляющее большинство проповедей, вошедших в настоящий сборник, публикуется на русском языке впервые.

Израиль опустился до самого безнадежного состояния, но все же у народа Божьего присутствовала внутренняя жажда сердца по возврату Божьего благословения; и едва только такое страстное желание начало набирать силу, Бог услышал их вопль, и благословение пришло. Так было во времена восстановления царства после вавилонского плена, и особенно явно это проявилось в дни пребывания нашего Господа на сей земле. Верные Божии все еще находились в состоянии ожидания прихода Помазанника Божьего, — они ожидали, что Он вот-вот придет в Свой храм; двенадцать колен в лице избранного остатка взывали день и ночь к Всевышнему, и когда, наконец, их молитвы достигли полноты неистовства, а их страстное желание превратилось в глубочайшую агонию духа, тогда пришел Мессия, свет для народов и слава Израиля.

Чарльз Сперджен - Истинная пища и истинное питие

Одесса: Христианское просвещение, 2005. — 480 с.

Чарльз Сперджен - Истинная пища и истинное питие - Содержание

  • В муках духовного рождения душ

  • Ваше личное спасение

  • Не отходить от Иисуса возможно!

  • Грех блуждания

  • Широкая стена

  • Звезда Иакова

  • Неизменное установление

  • Непостижимый

  • Истинная пища и истинное питие

  • Мысли и их плод

  • Завет

  • Проповедь для открыто пренебрегающих религией и ее номинальных последователей

  • Плачущий Ефрем

  • Иисус у Вифезды, или измениться, чтобы уверовать

  • Неисследимое богатство Христово

  • Вожделенная кончина праведников

  • Избыточествующие хлебом

  • Логика любви.

  • “Весь он — любезность”

  • Рано встающие

  • Умерщвляющая работа Духа Святого

  • Мерра, или услащение горькой воды

  • Переговоры о мире

  • Только Иисус

  • Покой, покой

  • Несомый четверыми

  • Иисус не призрак

  • Весьма странное

Comments (1 comment)

Z
zalservik 1 month ago
Благодарю.

