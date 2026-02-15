«Сей есть Сын Мой Возлюбленный...» — это тематический сборник проповедей Чарльза Сперджена, полностью сфокусированный на личности, божественности и земном служении Иисуса Христа. Название книги отсылает к моменту Крещения и Преображения Господня, подчеркивая главную цель автора: представить Христа как центральную фигуру истории и единственный объект поклонения. Для Сперджена проповедь, в которой нет Христа, подобна небу без солнца или колодцу без воды.
В этом сборнике Сперджен рассматривает Спасителя в различных Его ипостасях: как Вечное Слово, как страдающего Раба и как прославленного Царя. Он мастерски переплетает ветхозаветные пророчества с новозаветными событиями, показывая единство библейского повествования. Автор акцентирует внимание на «возлюбленности» Сына — не только в глазах Отца, но и в сердцах верующих. Его язык здесь особенно поэтичен и эмоционален; Сперджен стремится не просто передать информацию о Христе, а вызвать у читателя чувство глубокой личной привязанности и благоговения перед Его величием и смирением.
Ч.Х. Сперджен - “Сей есть Сын Мой Возлюбленный...” – Сборник проповедей о Христе
Пер. с англ. - Житомир: Издательский дом “Завет Христа”, 2006. – 208 с.
ISBN 966-96543-1-8
Ч.Х. Сперджен - “Сей есть Сын Мой Возлюбленный...”- Содержание
Вот Агнец Божий!
Прославляющий голос небес
Из Египта воззвал я Сына Моего
Наш Пастырь добрый
Альфа и Омега
Порабощенная “свободная” воля
Христос — не призрак
Сон Христа в лодке
Христос в Гефсимании
Христос перед Анной
Христос распятый
Иисус на кресте после смерти
Comments (1 comment)