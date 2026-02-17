Сперджен - Скажи нам когда это будет

Читая первую главу книги Откровения, мы видим, какими словами Иоанн, возлюбленный ученик Господа, приветствует семь церквей в Асии: «Благодать вам и мир» (ст . 4).Блаженные мужи щедры на благословения. Когда Божье благословение почиет на нас , мы не скупимся благословлять других. От этого благословения преисполненная благодарности душа Иоанна воспаряет к прославлению могущественного Царя царей . Как правдивы слова гимна: «К Тому, Чья святость совершенна, ведут нас те, кто в вере свят»! Умеющие благословлять людей всегда готовы прославить Бога.

Таким Владыкой Он воистину был, есть и будет (Откровение 4:8). Упомянув о царственности, изначально присущей нашему Святому Господу, и о владычестве, которое Он победоносно одержал и которое Отец даровал Ему как награду за страдания, Иоанн подчеркивает, что Христос со делал нас царями» . Наш Господь щедро наделяет Своей царственностью тех, кого Он искупил. Мы прославляем Его прежде всего потому, что царственность неотъемлема от Него, но также и потому, что Он возвеличивает нас до уровня царей, так как в Нем источник чести и величия . У него достаточно царственности не только для Себя : Они другим раздает ее щедрой рукой. Нас , недостойных и убогих грешников, Он делает царями. Так не подобает ли нам чтить Его за это превыше всего на свете? Разве не пожелаем мы сложить к Его стопам венцы дарованной нам славы? Эти венцы возложены на нас Его рукой; разве мы не захотим возвратить их Ему?

Аллитерация - эффектный стилистический прием, но смысл текста не должен быть искажен: «Ему, возлюбившему нас и омывшему нас» Возлюбившему нас и омывшему нас ... да пребудут эти два слова с вами. Пусть не сходят они с ваших уст и услащают само ваше дыхание для молитвы и прославления. «Ему, возлюбившему нас и омывшему нас". слава и держава во веки веков » . Далее апостол говорит о великой чести, которой удостоил нас Господь, со делав нас царями и священниками, и тем самым воздает славу Самому Господу за то, что Он царствует и владычествует над всем. Иоанн уже воздал хвалу великому Царю, назвав Его «владыкой царей земных» (ст . 5).

Чарльз Сперджен - Скажи нам когда это будет

Чарльз Сперджен Скажи нам когда это будет