Сперджен - Свет миру

«Свет миру» — это тематический сборник проповедей Чарльза Сперджена, в котором он детально раскрывает библейскую концепцию Церкви и её миссии на земле. Опираясь на слова Христа «Вы — свет мира», автор подчеркивает, что предназначение общины верующих заключается не в самоизоляции от общества, а в активном влиянии на него через свидетельство, святость и добрые дела. Церковь для Сперджена — это не здание или организация, а живой организм, состоящий из людей, чьи сердца зажжены Божественной истиной.
В проповедях сборника автор анализирует различные аспекты церковной жизни: единство верующих, важность чистого учения, дисциплину и, прежде всего, ответственность перед миром. Сперджен предостерегает от «тусклого света» — формализма и равнодушия, утверждая, что если Церковь перестает светить, она теряет смысл своего существования. Он призывает каждого христианина осознать, что его личная жизнь является частью общего светильника, который должен указывать людям путь к Богу. Тексты наполнены пламенными призывами к пробуждению, миссионерскому рвению и глубокому осознанию высокой чести быть соработником Христа в деле спасения людей.
Сперджен Ч. – Свет миру – Сборник проповедей о церкви
Пер. с англ. — Житомир: Издательский дом "Завет Христа", 2006. — 208 с.
ISBN 966-96543-1-9
Сперджен Ч. – Свет миру - Содержание
Проповедь 1. Глава Церкви — Бог
Проповедь 2. Бог строит Церковь
Проповедь 3. Церковь Бога живого
Проповедь 4. Молитва о Церкви
Проповедь 5. Отдавая себя на служение
Проповедь 6. Церковь, испытываемая Богом
Проповедь 7. Потери и приобретения Церкви
Проповедь 8. Смирение члена Церкви
Проповедь 9. Дело Церкви — свидетельствовать о Христе
Проповедь 10. Вознесенный медный змей
Проповедь 11. Надежда, данная миру
Проповедь 12. Грядущая радость святых
