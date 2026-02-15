Сперджен - Свет миру

Сперджен - Свет миру
Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Theology, **Ecclesiology Faith Experience, Homiletics

«Свет миру» — это тематический сборник проповедей Чарльза Сперджена, в котором он детально раскрывает библейскую концепцию Церкви и её миссии на земле. Опираясь на слова Христа «Вы — свет мира», автор подчеркивает, что предназначение общины верующих заключается не в самоизоляции от общества, а в активном влиянии на него через свидетельство, святость и добрые дела. Церковь для Сперджена — это не здание или организация, а живой организм, состоящий из людей, чьи сердца зажжены Божественной истиной.

В проповедях сборника автор анализирует различные аспекты церковной жизни: единство верующих, важность чистого учения, дисциплину и, прежде всего, ответственность перед миром. Сперджен предостерегает от «тусклого света» — формализма и равнодушия, утверждая, что если Церковь перестает светить, она теряет смысл своего существования. Он призывает каждого христианина осознать, что его личная жизнь является частью общего светильника, который должен указывать людям путь к Богу. Тексты наполнены пламенными призывами к пробуждению, миссионерскому рвению и глубокому осознанию высокой чести быть соработником Христа в деле спасения людей.

Сперджен Ч. – Свет миру – Сборник проповедей о церкви

Пер. с англ. — Житомир: Издательский дом "Завет Христа", 2006. — 208 с.

ISBN 966-96543-1-9

Сперджен Ч. – Свет миру - Содержание

  • Проповедь 1. Глава Церкви — Бог

  • Проповедь 2. Бог строит Церковь

  • Проповедь 3. Церковь Бога живого

  • Проповедь 4. Молитва о Церкви

  • Проповедь 5. Отдавая себя на служение

  • Проповедь 6. Церковь, испытываемая Богом

  • Проповедь 7. Потери и приобретения Церкви

  • Проповедь 8. Смирение члена Церкви

  • Проповедь 9. Дело Церкви — свидетельствовать о Христе

  • Проповедь 10. Вознесенный медный змей

  • Проповедь 11. Надежда, данная миру

  • Проповедь 12. Грядущая радость святых

Added 15.02.2026
Author AlexDigger
Comments (1 comment)

Z
zalservik 1 month ago
Благодарю.

Related Books

All Books