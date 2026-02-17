Сперджен - Всего лишь молитвенное собрание

Мы молились Богу. Молитва за молитвой ударялась в небесные врата, об обращении душ и возрастании Церкви. Я не сомневаюсь, что наши молитвы были угодны Богу при посредничестве Иисуса Христа.

Сперджен Чарльз - Всего лишь молитвенное собрание

С-Пб, Библия для всех, 2001. - 252 с.

Сперджен Чарльз - Всего лишь молитвенное собрание - Содержание

Часть 1 РЕЧИ О МОЛИТВЕ И МОЛИТВЕННЫХ СОБРАНИЯХ

Всего лишь молитвенное собрание!

Молитвенные собрания — какими они были и должны быть

Дельные молитвы

Бог готов благословить святых и грешников

Исповедь грехов

Молю вас держитесь крепче

Часть 2 РАЗЪЯСНЕНИЯ ПИСАНИЯ

Первое в мире публичное богослужение

По поводу капель медовых

«Не грешите против отрока» (Речь на молитвенном собрании в духовной школе)

Битвы и молитвы

Еще одна капля духовного меда

Три условия Левита 26

Речь о временах скорби

Мед из скалы

Преобладание зла как тема молитвы

Три момента видения Исаии

Отсечение ветвей

Напишите имя Иисуса на своих крестах

Пятидесятница и неделя посте нее

Потребность пастора в молитвах людей

Почему мы не имеем

Часть 3 СЛУЧАИ И ПРИМЕРЫ

Польза отвлекающих моментов

Рыбная ловля

Остерегайтесь, нарушители!

Паровой каток на отдыхе

О катке паровом и катке обыкновенном

Две распространенные опасности

Маленькая проповедь о жаровне маляра

Спасательный жилет для каждодневного использования

Око как символ веры

Нечего сказать

Пост и отступничество

Часть 4 РАЗНЫЕ ОБРАЩЕНИЯ