Сперджен - Всего лишь молитвенное собрание

Сперджен - Всего лишь молитвенное собрание
Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Theology, Homiletics

Мы молились Богу. Молитва за молитвой ударялась в небесные врата, об обращении душ и возрастании Церкви. Я не сомневаюсь, что наши молитвы были угодны Богу при посредничестве Иисуса Христа.

Сперджен Чарльз - Всего лишь молитвенное собрание

С-Пб, Библия для всех, 2001. - 252 с.

Сперджен Чарльз - Всего лишь молитвенное собрание - Содержание

Часть 1 РЕЧИ О МОЛИТВЕ И МОЛИТВЕННЫХ СОБРАНИЯХ

  • Всего лишь молитвенное собрание!

  • Молитвенные собрания — какими они были и должны быть

  • Дельные молитвы

  • Бог готов благословить святых и грешников

  • Исповедь грехов

  • Молю вас держитесь крепче

Часть 2 РАЗЪЯСНЕНИЯ ПИСАНИЯ

  • Первое в мире публичное богослужение

  • По поводу капель медовых

  • «Не грешите против отрока» (Речь на молитвенном собрании в духовной школе)

  • Битвы и молитвы

  • Еще одна капля духовного меда

  • Три условия Левита 26

  • Речь о временах скорби

  • Мед из скалы

  • Преобладание зла как тема молитвы

  • Три момента видения Исаии

  • Отсечение ветвей

  • Напишите имя Иисуса на своих крестах

  • Пятидесятница и неделя посте нее

  • Потребность пастора в молитвах людей

  • Почему мы не имеем

Часть 3 СЛУЧАИ И ПРИМЕРЫ

  • Польза отвлекающих моментов

  • Рыбная ловля

  • Остерегайтесь, нарушители!

  • Паровой каток на отдыхе

  • О катке паровом и катке обыкновенном

  • Две распространенные опасности

  • Маленькая проповедь о жаровне маляра

  • Спасательный жилет для каждодневного использования

  • Око как символ веры

  • Нечего сказать

  • Пост и отступничество

Часть 4 РАЗНЫЕ ОБРАЩЕНИЯ

  • Проповедь для грешников

  • Полнота Христова для пустых грешников и святых

  • Беги к Иисусу

  • Обращение к учителям духовной школы

  • Соприкосновение с величием Бога

  • Своевременные предупреждения

  • Искушаемые дьяволом

  • «Мы вернемся домой. Мы вернемся домой»

Added 17.02.2026
Author brat lexmak
Comments (1 comment)

zalservik 1 month ago
Благодарю.

