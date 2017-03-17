Тора о любви - Мистика и практика

Две основы у Торы: «Люби ближнего как себя» и «Люби Бога, Господа твоего». Из этой Любви следуют все остальные заповеди. Без их исполнения слова о любви - пустые слова. А исполнение без любви теряет высший смысл.

Впрочем, «любовь» понимают по-разному. Чему же нас учит Бог? Если ты - один и ощущаешь свою полноценность, но у тебя нет семьи, ты все равно - только 0,5 человека. Чтобы составить целое, нужна «вторая половина». Ты нашел пару, и вас уже - двое. А на деле вы дополнили друг друга, стали одним. Впрочем, бывает, соединившись, двое не становятся одним. И живут вместе «два одиночества», даже порой, не сознавая этого, но - испытывая безотчетную неудовлетворенность. Жизнью, собой, супругом... Часто - даже не потому, что их встреча была ошибкой. А потому, что не умеют правильно строить отношения. Чтобы этому научиться, нужно многое знать, различать свои «лица» и «лица» других людей, понимать их природу. Где же приобрести необходимые знания? Серия «Тора о любви: мистика и практика», первый том которой вы держите в руках, призвана помочь вам решить эти задачи.

Гедалия Спинадель - Остров и пламя - Тора о любви - Мистика и практика - Том 1

Серия ТОРА о ЛЮБВИ: мистика и практика - Том 1

Иерусалим 5769-2009

THE ISLAND&FIRE

Series: TORAH about LOVE mystic and practice Compiled by Gedalia Spinadel

Jerusalem 5769-2009

Гедалия Спинадель - Остров и пламя - Содержание

СЕМЬ ЛИЦ ЧЕЛОВЕКА, Г. Спинадель

Введение

Образ Бога - основа Любви

4 этапа и 7 лиц человека

Зачем Бог создал человека одним и двумя?

Зачем Бог сотворил мир?

План творения

Трагедия в прекрасном саду

Два великих светила

Адам, человек

Захар венекева, мужчина и женщина

Иш и иша, муж и жена

Адам и Хава, Ав ве-эм, отец и мать

Авот - стать отцом

Психология в семье

СЛОВА МУДРЕЦОВ, Г. Спинадель Благословен Творец,,, который не создал меня женщиной

Всякий, кто учит дочь Торе, будто учит глупостям

Женщины освобождены от мицвы чтения Шма и тфилин

Женщины - для детей

Нету женщины мудрости, кроме как в веретене

Нашим даатан кала - женщины легкомысленны

Женщины говорливы

Если умножает разговор с женой, причиняет себе зло

Всякий, кто поступает по совету жены, попадет в геином

Мудрые женщины строят свой дом - глупые разрушают

В крысу и яму, тем более в Творца

Он истина, она - вера

Вся слава дочери царя внутри

Уважайте жен, чтобы разбогатеть

Женщины безмятежные, встаньте и слушайте голос Мой

Противоречия и их разрешение ДЕСЯТЬ СЛОВ РАДОСТИ, Г Спинадель а+а,а+а,аа,а+а,а+а,+а+а Дети, счастье, любовь Сасон, радость стремления Хатуна, свадьба

ле-тора, ле-хупа у-ле-маасим то в им 10 и 2

Симха, радость свершения

Хатан веКала, жених и невеста

Гила, раскрытие радости

Рина, песня

Дица, танец

Хедва, высшая радость

Гила, рина, дица вехедва

Агава, любовь

Ахва, братство

Шалом, целостность, мир

Реут, шофар пастуха

Непринятые варианты

Итог ПЕСНЬ ПЕСНЕЙ, перевел Г Спинадель

Гедалия Спинадель - Остров и пламя - Тора о любви: мистика и практика - Введение

Еврейские мудрецы говорят: каждый человек - целый мир. «Я» состоит из многих граней, они взаимодействуют друг с другом и окружающей реальностью, преломляются и отражаются друг в друге. Как в этом разобраться? - Если знаешь основы, сумеешь понять себя и других людей.

«Семь лиц человека» - это постижение человека через семь названий, данных ему Торой при его творении: адом, Захар, некева, иш, иша, ав, эм - человек, мужчина, женщина, муж, жена, отец и мать - семь основ и способов самосовершенствования и созидания гармоничного общества.

Весь том «Остров и пламя» относится к сфере еврейской мысли. Первое эссе особенно интересно для любителей Торы или философии, теологии и психологии. Если оно поначалу покажется сложным, не теряйте надежды, дальше будет легче, и вы будете вознаграждены за усилия.

Эссе «Десять слов радости» расшифровывает семикратное благословение молодоженам - послание от времен пророков, составленное мудрецами для роста человека и достижения гармонии в браке. В нем также раскрывается древнее таинство и живой ритуал традиционной свадьбы.

Здесь многое найдут для себя и те, кто интересуются культурой и обычаями других народов. Но главное - это очень важное руководство для всех, чтобы научиться радоваться жизни и людям и одаривать радостью окружающих.