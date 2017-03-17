Спинадель - Остров и пламя - Тора о любви - Мистика и практика
Тора о любви - Мистика и практика
Две основы у Торы: «Люби ближнего как себя» и «Люби Бога, Господа твоего». Из этой Любви следуют все остальные заповеди. Без их исполнения слова о любви - пустые слова. А исполнение без любви теряет высший смысл.
Впрочем, «любовь» понимают по-разному. Чему же нас учит Бог?
Если ты - один и ощущаешь свою полноценность, но у тебя нет семьи, ты все равно - только 0,5 человека. Чтобы составить целое, нужна «вторая половина». Ты нашел пару, и вас уже - двое. А на деле вы дополнили друг друга, стали одним.
Впрочем, бывает, соединившись, двое не становятся одним. И живут вместе «два одиночества», даже порой, не сознавая этого, но - испытывая безотчетную неудовлетворенность. Жизнью, собой, супругом... Часто - даже не потому, что их встреча была ошибкой. А потому, что не умеют правильно строить отношения.
Чтобы этому научиться, нужно многое знать, различать свои «лица» и «лица» других людей, понимать их природу.
Где же приобрести необходимые знания?
Серия «Тора о любви: мистика и практика», первый том которой вы держите в руках, призвана помочь вам решить эти задачи.
Гедалия Спинадель - Остров и пламя - Тора о любви - Мистика и практика - Том 1
Серия ТОРА о ЛЮБВИ: мистика и практика - Том 1
Иерусалим 5769-2009
THE ISLAND&FIRE
Series: TORAH about LOVE mystic and practice Compiled by Gedalia Spinadel
Jerusalem 5769-2009
Гедалия Спинадель - Остров и пламя - Содержание
СЕМЬ ЛИЦ ЧЕЛОВЕКА, Г. Спинадель
- Введение
- Образ Бога - основа Любви
- 4 этапа и 7 лиц человека
- Зачем Бог создал человека одним и двумя?
- Зачем Бог сотворил мир?
- План творения
- Трагедия в прекрасном саду
- Два великих светила
- Адам, человек
- Захар венекева, мужчина и женщина
- Иш и иша, муж и жена
- Адам и Хава, Ав ве-эм, отец и мать
- Авот - стать отцом
- Психология в семье
СЛОВА МУДРЕЦОВ, Г. Спинадель
- Благословен Творец,,, который не создал меня женщиной
- Всякий, кто учит дочь Торе, будто учит глупостям
- Женщины освобождены от мицвы чтения Шма и тфилин
- Женщины - для детей
- Нету женщины мудрости, кроме как в веретене
- Нашим даатан кала - женщины легкомысленны
- Женщины говорливы
- Если умножает разговор с женой, причиняет себе зло
- Всякий, кто поступает по совету жены, попадет в геином
- Мудрые женщины строят свой дом - глупые разрушают
- В крысу и яму, тем более в Творца
- Он истина, она - вера
- Вся слава дочери царя внутри
- Уважайте жен, чтобы разбогатеть
- Женщины безмятежные, встаньте и слушайте голос Мой
- Противоречия и их разрешение
ДЕСЯТЬ СЛОВ РАДОСТИ, Г Спинадель
- а+а,а+а,аа,а+а,а+а,+а+а Дети, счастье, любовь Сасон, радость стремления Хатуна, свадьба
- ле-тора, ле-хупа у-ле-маасим то в им 10 и 2
- Симха, радость свершения
- Хатан веКала, жених и невеста
- Гила, раскрытие радости
- Рина, песня
- Дица, танец
- Хедва, высшая радость
- Гила, рина, дица вехедва
- Агава, любовь
- Ахва, братство
- Шалом, целостность, мир
- Реут, шофар пастуха
- Непринятые варианты
- Итог
ПЕСНЬ ПЕСНЕЙ, перевел Г Спинадель
Гедалия Спинадель - Остров и пламя - Тора о любви: мистика и практика - Введение
Еврейские мудрецы говорят: каждый человек - целый мир. «Я» состоит из многих граней, они взаимодействуют друг с другом и окружающей реальностью, преломляются и отражаются друг в друге. Как в этом разобраться? - Если знаешь основы, сумеешь понять себя и других людей.
«Семь лиц человека» - это постижение человека через семь названий, данных ему Торой при его творении: адом, Захар, некева, иш, иша, ав, эм - человек, мужчина, женщина, муж, жена, отец и мать - семь основ и способов самосовершенствования и созидания гармоничного общества.
Весь том «Остров и пламя» относится к сфере еврейской мысли. Первое эссе особенно интересно для любителей Торы или философии, теологии и психологии. Если оно поначалу покажется сложным, не теряйте надежды, дальше будет легче, и вы будете вознаграждены за усилия.
Эссе «Десять слов радости» расшифровывает семикратное благословение молодоженам - послание от времен пророков, составленное мудрецами для роста человека и достижения гармонии в браке. В нем также раскрывается древнее таинство и живой ритуал традиционной свадьбы.
Здесь многое найдут для себя и те, кто интересуются культурой и обычаями других народов. Но главное - это очень важное руководство для всех, чтобы научиться радоваться жизни и людям и одаривать радостью окружающих.
Слова мудрецов» кратки и глубоки. Они говорили символами, образами, притчами. Их непросто понять, и иногда непонимание вызывает неверные представления о традиции. Главная проблема - в незнании контекста этих крылатых фраз. Возвращенные в него, они являют свой истинный смысл и раскрывают отличия женщин.
Дорогой читатель, эту книгу не обязательно читать сразу до конца. Лучше останавливаться на том, что вам сейчас ближе и важнее, и применять в своей жизни.
Она цитирует не только источники, с которыми многие не знакомы, но и содержит мои размышления, которые не являются истиной в последней инстанции, а приглашают к размышлению вас. Я буду очень рад видеть развитие упомянутых в книге идей или обоснованные возражения и вопросы: та и другая работа будет заповеданным продвижением в понимании Бога, Торы и Его главного творения - человека. Ведь,
Талмуд, этот высший образец исследовательской работы, сохраняет и отвергнутые мнения как опору для поиска и нахождения истины.
И пусть вас не обескураживают противоречия. Истина многогранна, как частица-волна, и каждый ученый показывает новый аспект реальности. Так и повторы в книге каждый раз по-иному озвучивают традиционные темы.
Полученные из этой книги знания об особенностях мужчины и женщины, их общей цели и особых путях ее достижения, с точки зрения Торы и психологии, могут, с Божьей помощью, радикально изменить жизнь, наделив ее настоящей, большой и глубокой Любовью, непреходящим Смыслом и Счастьем!
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