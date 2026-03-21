Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme

Спиноза - PRO ET CONTRA

Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, Theology, Philosophy
Series Русский Путь (2 books)

Книга «Бенедикт Спиноза: PRO ET CONTRA» представляет собой сборник текстов, посвящённых философии одного из крупнейших мыслителей Нового времени — Бенедикта Спинозы. В издание входят работы и фрагменты исследований различных авторов, рассматривающих идеи Спинозы с разных точек зрения — как поддерживающих, так и критических.

Сборник раскрывает основные темы философии Спинозы: учение о Боге и природе, проблему свободы и необходимости, природу человеческого познания, этику и политическую философию. Представленные тексты позволяют увидеть, как идеи Спинозы воспринимались и обсуждались в разные исторические периоды.

Формат «pro et contra» предполагает сопоставление различных интерпретаций и оценок философского наследия Спинозы, что помогает глубже понять значение его мыслей и их влияние на развитие европейской философии.

Книга будет интересна философам, студентам гуманитарных специальностей и всем читателям, интересующимся историей философии и наследием Бенедикта Спинозы.

СПб.: РХГА, 2012, 814 с.

ISBN 978-5-88812-477-2

ПРЕДИСЛОВИЕ (А. Д. Майданский)

  • Юркевич П. Д. Идея <фрагмент>

  • Чичерин Б. Н. История политических учений <фрагмент>

  • Кириллович А. Ф. Онтология и космология Спинозы в связи с его теорией познания

  • Введенский А. И. Об атеизме в философии Спинозы

  • Соловьев В. С. Понятие о Боге (В защиту философии Спинозы)

  • Трубецкой Е. Н. Декарт и Спиноза

  • Радлов Э. Спиноза

  • Бернфелъд С. Спиноза <фрагмент>

  • Половцова В. Н. Обзор книги: St. v. Dunin-Borkowski, S. J. Der junge de Spinoza

  • Франк С. Л. Учение Спинозы об атрибутах

  • Половцова В. Н. К методологии изучения философии Спинозы

  • Робинсон Л. Метафизика Спинозы <фрагмент>

  • Кечекьян С. Ф. Этическое миросозерцание Спинозы <фрагмент>

  • Лопатин Л. М. Лекции по истории новой философии <фрагмент>

  • Шилкарский В. С. О панлогизме у Спинозы <фрагмент>

  • Беляев В. А. Лейбниц и Спиноза <фрагмент>

  • Шестов Л. Potestas clavium <фрагмент>

  • Шестов Л. Сыновья и пасынки времени (Исторический жребий Спинозы)

  • Асмус В. Ф. Очерки истории диалектики в новой философии <фрагмент>

  • Аксельрод Л. И. (Ортодокс). Спиноза и материализм <фрагмент>

  • Брушлинский В. К. Спинозовская субстанция и конечные вещи

  • Разумовский И. П. Спиноза и государство

  • Деборин А. М. Мировоззрение Спинозы <фрагмент>

  • Выготский Л. С. Учение об эмоциях. Историко-психологическое исследование <фрагмент>

  • Ильенков Э. В. Понимание абстрактного и конкретного в диалектике и формальной логике <фрагмент>

  • Ильенков Э. В. К докладу о Спинозе

  • Кузнецов Б. Г. Разум и бытие <фрагмент>

  • Ильенков Э. В. Опередивший свое время

ПРИЛОЖЕНИЕ

  • Иоганн Колерус. Жизнь Б. де Спинозы

  • Подлинный текст отлучения

КОММЕНТАРИИ (А. Д. Майданский)

Views 45
Rating
Added 21.03.2026
Author brat lexmak
Rate this publication:
/5 (0)

Comments

No comments yet. Be the first!

Related Books

All Books