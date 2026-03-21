Книга «Бенедикт Спиноза: PRO ET CONTRA» представляет собой сборник текстов, посвящённых философии одного из крупнейших мыслителей Нового времени — Бенедикта Спинозы. В издание входят работы и фрагменты исследований различных авторов, рассматривающих идеи Спинозы с разных точек зрения — как поддерживающих, так и критических.

Сборник раскрывает основные темы философии Спинозы: учение о Боге и природе, проблему свободы и необходимости, природу человеческого познания, этику и политическую философию. Представленные тексты позволяют увидеть, как идеи Спинозы воспринимались и обсуждались в разные исторические периоды.

Формат «pro et contra» предполагает сопоставление различных интерпретаций и оценок философского наследия Спинозы, что помогает глубже понять значение его мыслей и их влияние на развитие европейской философии.

Книга будет интересна философам, студентам гуманитарных специальностей и всем читателям, интересующимся историей философии и наследием Бенедикта Спинозы.

Бенедикт Спиноза: PRO ET CONTRA

СПб.: РХГА, 2012, 814 с.

Серия "Русский Путь"

ISBN 978-5-88812-477-2

ПРЕДИСЛОВИЕ (А. Д. Майданский)

Юркевич П. Д. Идея <фрагмент>

Чичерин Б. Н. История политических учений <фрагмент>

Кириллович А. Ф. Онтология и космология Спинозы в связи с его теорией познания

Введенский А. И. Об атеизме в философии Спинозы

Соловьев В. С. Понятие о Боге (В защиту философии Спинозы)

Трубецкой Е. Н. Декарт и Спиноза

Радлов Э. Спиноза

Бернфелъд С. Спиноза <фрагмент>

Половцова В. Н. Обзор книги: St. v. Dunin-Borkowski, S. J. Der junge de Spinoza

Франк С. Л. Учение Спинозы об атрибутах

Половцова В. Н. К методологии изучения философии Спинозы

Робинсон Л. Метафизика Спинозы <фрагмент>

Кечекьян С. Ф. Этическое миросозерцание Спинозы <фрагмент>

Лопатин Л. М. Лекции по истории новой философии <фрагмент>

Шилкарский В. С. О панлогизме у Спинозы <фрагмент>

Беляев В. А. Лейбниц и Спиноза <фрагмент>

Шестов Л. Potestas clavium <фрагмент>

Шестов Л. Сыновья и пасынки времени (Исторический жребий Спинозы)

Асмус В. Ф. Очерки истории диалектики в новой философии <фрагмент>

Аксельрод Л. И. (Ортодокс). Спиноза и материализм <фрагмент>

Брушлинский В. К. Спинозовская субстанция и конечные вещи

Разумовский И. П. Спиноза и государство

Деборин А. М. Мировоззрение Спинозы <фрагмент>

Выготский Л. С. Учение об эмоциях. Историко-психологическое исследование <фрагмент>

Ильенков Э. В. Понимание абстрактного и конкретного в диалектике и формальной логике <фрагмент>

Ильенков Э. В. К докладу о Спинозе

Кузнецов Б. Г. Разум и бытие <фрагмент>

Ильенков Э. В. Опередивший свое время

ПРИЛОЖЕНИЕ

Иоганн Колерус. Жизнь Б. де Спинозы

Подлинный текст отлучения

КОММЕНТАРИИ (А. Д. Майданский)