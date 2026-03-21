Спиноза - PRO ET CONTRA
Книга «Бенедикт Спиноза: PRO ET CONTRA» представляет собой сборник текстов, посвящённых философии одного из крупнейших мыслителей Нового времени — Бенедикта Спинозы. В издание входят работы и фрагменты исследований различных авторов, рассматривающих идеи Спинозы с разных точек зрения — как поддерживающих, так и критических.
Сборник раскрывает основные темы философии Спинозы: учение о Боге и природе, проблему свободы и необходимости, природу человеческого познания, этику и политическую философию. Представленные тексты позволяют увидеть, как идеи Спинозы воспринимались и обсуждались в разные исторические периоды.
Формат «pro et contra» предполагает сопоставление различных интерпретаций и оценок философского наследия Спинозы, что помогает глубже понять значение его мыслей и их влияние на развитие европейской философии.
Книга будет интересна философам, студентам гуманитарных специальностей и всем читателям, интересующимся историей философии и наследием Бенедикта Спинозы.
СПб.: РХГА, 2012, 814 с.
Серия "Русский Путь"
ISBN 978-5-88812-477-2
ПРЕДИСЛОВИЕ (А. Д. Майданский)
Юркевич П. Д. Идея <фрагмент>
Чичерин Б. Н. История политических учений <фрагмент>
Кириллович А. Ф. Онтология и космология Спинозы в связи с его теорией познания
Введенский А. И. Об атеизме в философии Спинозы
Соловьев В. С. Понятие о Боге (В защиту философии Спинозы)
Трубецкой Е. Н. Декарт и Спиноза
Радлов Э. Спиноза
Бернфелъд С. Спиноза <фрагмент>
Половцова В. Н. Обзор книги: St. v. Dunin-Borkowski, S. J. Der junge de Spinoza
Франк С. Л. Учение Спинозы об атрибутах
Половцова В. Н. К методологии изучения философии Спинозы
Робинсон Л. Метафизика Спинозы <фрагмент>
Кечекьян С. Ф. Этическое миросозерцание Спинозы <фрагмент>
Лопатин Л. М. Лекции по истории новой философии <фрагмент>
Шилкарский В. С. О панлогизме у Спинозы <фрагмент>
Беляев В. А. Лейбниц и Спиноза <фрагмент>
Шестов Л. Potestas clavium <фрагмент>
Шестов Л. Сыновья и пасынки времени (Исторический жребий Спинозы)
Асмус В. Ф. Очерки истории диалектики в новой философии <фрагмент>
Аксельрод Л. И. (Ортодокс). Спиноза и материализм <фрагмент>
Брушлинский В. К. Спинозовская субстанция и конечные вещи
Разумовский И. П. Спиноза и государство
Деборин А. М. Мировоззрение Спинозы <фрагмент>
Выготский Л. С. Учение об эмоциях. Историко-психологическое исследование <фрагмент>
Ильенков Э. В. Понимание абстрактного и конкретного в диалектике и формальной логике <фрагмент>
Ильенков Э. В. К докладу о Спинозе
Кузнецов Б. Г. Разум и бытие <фрагмент>
Ильенков Э. В. Опередивший свое время
ПРИЛОЖЕНИЕ
Иоганн Колерус. Жизнь Б. де Спинозы
Подлинный текст отлучения
КОММЕНТАРИИ (А. Д. Майданский)
