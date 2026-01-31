Спиридонов - Спиридонов - Конспирологическая картина мира
Можно ли найти ключ к этому запертому ларчику? Как это нередко бывает, на помощь пришли складывавшиеся много лет стереотипы, в которых сегодня некоторые пытаются усмотреть определенный архетип.
В. Ф. Спиридонов - Конспирологическая картина мира, или Как устроена теория заговора
М.: Издательский дом «Дело» РАНХиГС, 2019. — 28 с. — (Научные доклады: общественные науки).
ISBN 978-5-7749-1444-9
В. Ф. Спиридонов - Конспирологическая картина мира, или Как устроена теория заговора – Содержание
Проблема
Конспирологическое мышление: теория заговора, или Конспирологическая картина мира
Психологические корни конспирологического мышления
Конспирологическое мышление в действии
Список литературы
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