Спиридонов - Спиридонов - Конспирологическая картина мира

Можно ли найти ключ к этому запертому ларчику? Как это нередко бывает, на помощь пришли складывавшиеся много лет стереотипы, в которых сегодня некоторые пытаются усмотреть определенный архетип.

В. Ф. Спиридонов - Конспирологическая картина мира, или Как устроена теория заговора

М.: Издательский дом «Дело» РАНХиГС, 2019. — 28 с. — (Научные доклады: общественные науки).

ISBN 978-5-7749-1444-9

В. Ф. Спиридонов - Конспирологическая картина мира, или Как устроена теория заговора – Содержание