Спраул - Как угодить Богу

«Сей есть Сын Мой Возлюбленный, в Котором Мое благоволение» (Мф. 3:17). В Новом Завете Бог напрямую, слышимым образом говорит трижды: при крещении Иисуса (Мф. 3:17; Мк. 1:11; Лк. 3:22), во время Преображения (Мф. 17:5; Мк. 9:7; Лк. 9:35) и при обращении Иисуса к Отцу после Своего триумфального вступления в Иерусалим (Ин. 12:28).

В первых двух случаях Бог объявляет, что Он доволен Своим Сыном. Какое одобрение может быть лучше? Каждый христианин стремится услышать, что Бог доволен его действиями. Мы радуемся, прославляя Его. Мы испытываем удовольствие, стремясь угодить нашему Искупителю. Мы все начинаем нашу христианскую жизнь с желания жить так, чтобы угодить Богу. Но на нашем пути встречается множество препятствий. Мы сталкиваемся с ситуациями, когда приходится выбирать между тем, что угодно нам, и что — Богу.

Нам нужна помощь в преодолении всех этих препятствий. Фактически вся жизнь христианина проходит в борьбе. Мы завоевываем очередной плацдарм, а затем скатываемся назад. Мы упорно стремимся вверх, но иногда кажется, что наша дорога смазана чем-то, что дьявол припас, чтобы мешать нашему движению. Взяв очередную высоту, мы, словно дети, боимся даже пошевелиться. Однако у нас есть Небесный Отец, Который поддерживает Своих чад, в трепете стоящих на завоеванных высотах, и готов подхватить нас в Свои надежные руки, если мы не удержимся и упадем.

Эта книга может быть использована в качестве практического руководства христианской жизни. Это не увесистый научный труд, а всего лишь попытка оказать помощь в борьбе, которую все мы ведем.

Идея написания книги принадлежит моему издателю доктору Уэнделлу Хоули, который всегда стремится помочь христианам, желающим угодить Богу.

Хочу выразить ему, а также миссис Морин Бучман мою горячую благодарность за их участие в подготовке этого труда. Кроме того, я благодарю самого безжалостного редактора — мою жену Весту, в чьих руках грозный красный карандаш всегда неумолим и готов к действию.

Спраул Pоберт - Как угодить Богу

СПб.: Мирт, 1999.— 192 с.

ISBN 5-88869-061-9

Спраул Pоберт - Как угодить Богу - Оглавление

Предисловие

Глава 1 Нежная благодать

Глава 2 Цель христианской жизни

Глава 3 Берегитесь закваски фарисейской

Глава 4 Борьба с миром

Глава 5 Борьба с плотью

Глава 6 Дьявол

Глава 7 Сатана-клеветник

Глава 8 Комплекс страха и вины

Глава 9 Истинное прощение

Глава 10 Плотской христианин

Глав 11 Грех гордыни

Глава 12 Грех лености

Глава 13 Грех лжи

Глава 14 Доктрина и жизнь

Глава 15 Никогда не сдавайтесь