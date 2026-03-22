Спраул - Правильно ли мы понимаем Евангелие?
Верую в святых общение... Каждую неделю миллионы христиан по всему миру произносят эти слова, собираясь в церквах во время богослужений.
Это — основополагающий догмат Апостольского символа веры. Таким образом, communio sanctorum — часть вероисповедания христиан-католиков и неотъемлемая составляющая христианской веры на протяжении всей ее истории, имеющая особое значение для народа Божьего.
Это утверждение имеет несколько важных аспектов, в частности осознание того, что христиане всех племен и народов, к каким бы церковным общинам они ни принадлежали и на каких бы языках ни говорили, составляют братское сообщество, сверхъестественное по своей природе своей истинной сути. Сообщество — это единение с кем-либо.
Санкт Петербург: Христианское общество «Библия для всех», 2002 г. — 234 с.
ISBN 5-7454-0685-2
Роберт Чарльз Спраул - Правильно ли мы понимаем Евангелие? Что объединяет евангельских христиан - Содержание
Предисловие
Часть 1. Полемика вокруг Евангелия
1. Единство и Евангелие
2. Евангельские христиане и Евангелие
Часть 2. «Дар спасения»: критический анализ
3. Необходимость оправдания
4. Основа нашего оправдания
5. Споры, неоправданно ведущие к разделению, и вполне обоснованные вопросы
Часть 3. Евангелие Иисуса Христа: истолкование
6. Единство в Евангелии
7. Спасительная сила Божья
8. Иисус Христос — воплотившийся Бог
9. Иисус Христос — совершенная жертва
10. Праведность Иисуса Христа
11. Веруя во Христа
Приложение 1 «Дар спасения»
Приложение 2 «Евангелие Иисуса Христа: торжество евангельских христиан»
Примечания
Словарь иностранных слов
Именной указатель
Указатель стихов из Библии
Список рисунков и таблиц
