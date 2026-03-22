Спраул - Правильно ли мы понимаем Евангелие?

Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Theology, **Eschatology, **Ecclesiology Faith Experience

Верую в святых общение... Каждую неделю миллионы христиан по всему миру произносят эти слова, собираясь в церквах во время богослужений.

Это — основополагающий догмат Апостольского символа веры. Таким образом, communio sanctorum — часть вероисповедания христиан-католиков и неотъемлемая составляющая христианской веры на протяжении всей ее истории, имеющая особое значение для народа Божьего.

Это утверждение имеет несколько важных аспектов, в частности осознание того, что христиане всех племен и народов, к каким бы церковным общинам они ни принадлежали и на каких бы языках ни говорили, составляют братское сообщество, сверхъестественное по своей природе своей истинной сути. Сообщество — это единение с кем-либо.

Роберт Чарльз Спраул - Правильно ли мы понимаем Евангелие? Что объединяет евангельских христиан

Санкт Петербург: Христианское общество «Библия для всех», 2002 г. — 234 с.

ISBN 5-7454-0685-2

Роберт Чарльз Спраул - Правильно ли мы понимаем Евангелие? Что объединяет евангельских христиан - Содержание

Предисловие

Часть 1. Полемика вокруг Евангелия

  • 1. Единство и Евангелие

  • 2. Евангельские христиане и Евангелие

Часть 2. «Дар спасения»: критический анализ

  • 3. Необходимость оправдания

  • 4. Основа нашего оправдания

  • 5. Споры, неоправданно ведущие к разделению, и вполне обоснованные вопросы

Часть 3. Евангелие Иисуса Христа: истолкование

  • 6. Единство в Евангелии

  • 7. Спасительная сила Божья

  • 8. Иисус Христос — воплотившийся Бог

  • 9. Иисус Христос — совершенная жертва

  • 10. Праведность Иисуса Христа

  • 11. Веруя во Христа

Приложение 1 «Дар спасения»

Приложение 2 «Евангелие Иисуса Христа: торжество евангельских христиан»

Примечания

Словарь иностранных слов

Именной указатель

Указатель стихов из Библии

Список рисунков и таблиц

Added 22.03.2026
Author brat lexmak
Comments (1 comment)

Z
zalservik 1 week ago
Благодарю.

