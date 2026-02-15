В этой классической работе Гардинер Спринг, видный пастор XIX века, ставит перед читателем серьезный вопрос: «Являются ли мои религиозные переживания подлинными?». Автор подчеркивает, что истинное христианство проявляется не в кратковременных эмоциональных порывах, а в глубокой и постоянной трансформации характера. Спринг проводит тщательный библейский анализ, отделяя ложные признаки благочестия (такие как внешняя религиозность или пустые слова) от истинных плодов Духа. Он утверждает, что сердце, обновленное благодатью, неизбежно обретает новые стремления: искреннее смирение, любовь к Божьей святости и готовность к самоотречению.

Особое внимание Спринг уделяет теме «бескорыстной любви к Богу», доказывая, что подлинный христианин любит Бога за то, Кем Он является, а не только за те блага, которые Он дает. Книга служит своего рода «духовным зеркалом», побуждая к честному самоисследованию. Автор детально разбирает такие качества, как дух молитвы, страх Господень и радость в Боге даже среди испытаний. Несмотря на то, что труд был написан более столетия назад, его акцент на внутренней чистоте и верности остается чрезвычайно актуальным для тех, кто стремится проверить основание своей веры и возрастать в подлинной святости.

Гардинер Спринг – Отличительные черты христианского характера

Перевод с английского А. Б. Вальцева. - Санкт-Петербург: «Библия для всех», 2001. – 130 с.

ISBN 5-7454-0589-9

Гардинер Спринг – Отличительные черты христианского характера – Содержание

ВВЕДЕНИЕ

ВИДИМАЯ НРАВСТВЕННОСТЬ

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ЗНАНИЕ

ФОРМАЛЬНАЯ РЕЛИГИОЗНОСТЬ

ВЫДАЮЩИЕСЯ ДАРЫ

СОЗНАНИЕ ГРЕХОВНОСТИ

ТВЕРДАЯ УВЕРЕННОСТЬ

ВРЕМЯ ПРЕДПОЛАГАЕМОГО ОБРАЩЕНИЯ

ЛЮБОВЬ К БОГУ

ПОКАЯНИЕ ВО ГРЕХЕ

ВЕРА ВО ХРИСТА

ЕВАНГЕЛЬСКОЕ СМИРЕНИЕ

САМООТРЕЧЕНИЕ

ПОСВЯЩЕНИЕ И ПРЕДАННОСТЬ ЧЕСТИ И СЛАВЕ БОЖИЕЙ

ДУХ МОЛИТВЫ

БРАТСКАЯ ЛЮБОВЬ

ОТДЕЛЕНИЕ ОТ МИРА

ВОЗРАСТАНИЕ В БЛАГОДАТИ

ПРАКТИЧЕСКОЕ ПОСЛУШАНИЕ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ