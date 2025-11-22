Спрол - Что значит, что Бог суверенен?

Название этой главы может вызвать недоумение. Божья суверенность над ничем? Разве это не означает, что Бог не суверенен? Но ведь Божья власть распространяется на все. Чтобы понять, что имеется в виду под «суверенностью Бога над ничем», нам нужно вернуться к началу, к первой главе Бытия:

В начале сотворил Бог небо и землю. Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною, и Дух Божий носился над водою. И сказал Бог: да будет свет. И стал свет. И увидел Бог свет, что он хорош, и отделил Бог свет от тьмы. И назвал Бог свет днём, а тьму ночью. И был вечер, и было утро: день один. И сказал Бог: да будет твердь посреди воды, и да отделяет она воду от воды. И создал Бог твердь, и отделил воду, которая под твердью, от воды, которая над твердью. И стало так. (Быт. 1:1-7)

И так продолжается повествование книги Бытие — день за днём, отрывок за отрывком, раскрывая величайшую из всех тайн: творение всего сущего суверенным Богом. Августин, епископ Иппонийский, называл это творением **ех nihilo**, то есть **из ничего**.

Нам, может быть, и легко сказать, что Бог творит из ничего, но осмыслить этот акт творения — выше нашего понимания. Уже само понятие «ничего» ускользает от человеческого восприятия. Что есть «ничего»?

Это — ничего. Проблема с «ничем» в том, что, когда мы говорим «ничего нет», мы впадаем в логическое противоречие: глагол «нет» — это отрицательная форма глагола «есть» (который, в свою очередь, является формой глагола «быть» — прим, пер.), а как раз «бытия» «ничто» не имеет. Поэтому мы не можем говорить о «ничем»; мы не можем сказать: «ничего нет» или «ничего не было», потому что, говоря о «ничем» как о чём- то, мы тем самым приписываем ему существование, в то время как «ничего» не существует.

Спрол Р. - Что значит, что Бог суверенен?

Самара : Благая Весть, 2025. — 88 с.

ISBN 978-5-7454-1958-4

Спрол Р. - Что значит, что Бог суверенен? - Содержание