Вы держите в руках книгу, ставшую плодом кропотливой работы, в ходе которой было прочитано немало научных исследований и документов, получены ценные советы и произошли вдохновляющие события. Эта книга посвящена социализму — его истории, деяниям тех, кто называл себя социалистом и проповедовал его, попыткам построить социалистическое общество.

Меня всегда интересовал феномен социализма. Я считаю, что социализм — это исторический феномен, выраженный в самых разных сферах человеческой деятельности, а не просто политическая идеология, которая появилась в какой-то момент, а затем стала популярной. Его надо изучать, с ним нужно работать, и его необходимо воспринимать всерьез. Социализму стоит посвятить отдельную научную дисциплину, но, пока этого не сделано, необходимо его деконструировать.

Деконструкция означает разрушение стереотипов и включение в новый, соответствующий требованиям современности контекст. О социализме многие думают как об идее, которая учит обобществлению средств производства и социальным гарантиям от государства через высокие налоги. Это большое заблуждение, ведь за этим стоит нечто большее, что служит идейной основой для подобных мер. Стереотипное понимание социализма лишено глубины и навязано нам в том числе в целях сокрытия истинной его природы.

Александр Монович Станкевичюс - Социализм. История благих намерений

Санкт-Петербург : «Реноме», 2022. - 648 с.

ISBN 978-5-00125-563-5

Александр Монович Станкевичюс - Социализм - История благих намерений - Содержание

Предисловие

ЧАСТЬ 1. История социалистических идей до XX века

Основные идеи социалистического учения

Рай на Земле

Данности не существует. Борьба с природой

Частная собственность — источник несправедливости

Традиционный брак — основа неравенства и эксплуатации

Религия как оправдание неравенства и эксплуатации

Отрицательное отношение к разделению труда

Рационализация экономики

Революция

Добровольная община и масштабный эксперимент

Социализм от древности до XIX века

Древний протосоциализм

Были ли первые христиане социалистами?

Еретический коммунизм Средних веков

Томас Мюнцер и его протосоциализм

Моравские анабаптисты и Мюнстерская коммуна

Утопический социализм

«Утопия» Томаса Мора

“Civitas Solis” Томмазо Кампанеллы

Утописты-социалисты протестантской Англии и Нидерландов

Французские утописты-социалисты

Коммунизм как утопия в трудах Николая Бухарина

Французские социалисты

XIX век

ЧАСТЬ 2. Социализм в России

Русский социализм XIX — начала XX века

Как коммунисты пришли к власти в России

Владимир Ильич Ленин, архитектор новой социалистической государственности

Ложные декреты и постановления

Красный террор 1917-1923

Нэп и его провал

Научный коммунизм ведет наступление на отсталую деревню

Сталинская индустриализация: не догнать и не перегнать

Ленд-лиз и вклад Запада в победы на Восточном фронте

Борьба социалистов с христианской религией в России

Провал социалистической экономики СССР

Неравенство, эксплуатация и дискриминация в СССР

Реализация социалистической политики в СССР в области семьи

Социализм в СССР после Второй мировой войны — русификация и отказ от основ

ЧАСТЬ 3. Мировой социализм в XX-XXI веках

Национал-социализм

Социализм и голод

Социализм и концлагерь

Социализм и казни

Социализм и война

Социализм и нищета

Социализм и роскошь

Социализм и терроризм

1968. Новый социализм

Кто поддерживает новый социализм

Преодоление человека

Заключение

Список литературы