Станкевичюс - Социализм - История благих намерений
Вы держите в руках книгу, ставшую плодом кропотливой работы, в ходе которой было прочитано немало научных исследований и документов, получены ценные советы и произошли вдохновляющие события. Эта книга посвящена социализму — его истории, деяниям тех, кто называл себя социалистом и проповедовал его, попыткам построить социалистическое общество.
Меня всегда интересовал феномен социализма. Я считаю, что социализм — это исторический феномен, выраженный в самых разных сферах человеческой деятельности, а не просто политическая идеология, которая появилась в какой-то момент, а затем стала популярной. Его надо изучать, с ним нужно работать, и его необходимо воспринимать всерьез. Социализму стоит посвятить отдельную научную дисциплину, но, пока этого не сделано, необходимо его деконструировать.
Деконструкция означает разрушение стереотипов и включение в новый, соответствующий требованиям современности контекст. О социализме многие думают как об идее, которая учит обобществлению средств производства и социальным гарантиям от государства через высокие налоги. Это большое заблуждение, ведь за этим стоит нечто большее, что служит идейной основой для подобных мер. Стереотипное понимание социализма лишено глубины и навязано нам в том числе в целях сокрытия истинной его природы.
Александр Монович Станкевичюс - Социализм. История благих намерений
Санкт-Петербург : «Реноме», 2022. - 648 с.
ISBN 978-5-00125-563-5
Александр Монович Станкевичюс - Социализм - История благих намерений - Содержание
Предисловие
ЧАСТЬ 1. История социалистических идей до XX века
- Основные идеи социалистического учения
- Рай на Земле
- Данности не существует. Борьба с природой
- Частная собственность — источник несправедливости
- Традиционный брак — основа неравенства и эксплуатации
- Религия как оправдание неравенства и эксплуатации
- Отрицательное отношение к разделению труда
- Рационализация экономики
- Революция
- Добровольная община и масштабный эксперимент
- Социализм от древности до XIX века
- Древний протосоциализм
- Были ли первые христиане социалистами?
- Еретический коммунизм Средних веков
- Томас Мюнцер и его протосоциализм
- Моравские анабаптисты и Мюнстерская коммуна
- Утопический социализм
- «Утопия» Томаса Мора
- “Civitas Solis” Томмазо Кампанеллы
- Утописты-социалисты протестантской Англии и Нидерландов
- Французские утописты-социалисты
- Коммунизм как утопия в трудах Николая Бухарина
- Французские социалисты
- XIX век
ЧАСТЬ 2. Социализм в России
- Русский социализм XIX — начала XX века
- Как коммунисты пришли к власти в России
- Владимир Ильич Ленин, архитектор новой социалистической государственности
- Ложные декреты и постановления
- Красный террор 1917-1923
- Нэп и его провал
- Научный коммунизм ведет наступление на отсталую деревню
- Сталинская индустриализация: не догнать и не перегнать
- Ленд-лиз и вклад Запада в победы на Восточном фронте
- Борьба социалистов с христианской религией в России
- Провал социалистической экономики СССР
- Неравенство, эксплуатация и дискриминация в СССР
- Реализация социалистической политики в СССР в области семьи
- Социализм в СССР после Второй мировой войны — русификация и отказ от основ
ЧАСТЬ 3. Мировой социализм в XX-XXI веках
- Национал-социализм
- Социализм и голод
- Социализм и концлагерь
- Социализм и казни
- Социализм и война
- Социализм и нищета
- Социализм и роскошь
- Социализм и терроризм
- 1968. Новый социализм
- Кто поддерживает новый социализм
- Преодоление человека
Заключение
Список литературы
спасибо