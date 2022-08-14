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Станкевичюс - Социализм - История благих намерений

Александр Монович Станкевичюс - Социализм - История благих намерений
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Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, History, Sociology Political Science
Вы держите в руках книгу, ставшую плодом кропотливой работы, в ходе которой было прочитано немало научных исследований и документов, получены ценные советы и произошли вдохновляющие события. Эта книга посвящена социализму — его истории, деяниям тех, кто называл себя социалистом и проповедовал его, попыткам построить социалистическое общество.
Меня всегда интересовал феномен социализма. Я считаю, что социализм — это исторический феномен, выраженный в самых разных сферах человеческой деятельности, а не просто политическая идеология, которая появилась в какой-то момент, а затем стала популярной. Его надо изучать, с ним нужно работать, и его необходимо воспринимать всерьез. Социализму стоит посвятить отдельную научную дисциплину, но, пока этого не сделано, необходимо его деконструировать.
Деконструкция означает разрушение стереотипов и включение в новый, соответствующий требованиям современности контекст. О социализме многие думают как об идее, которая учит обобществлению средств производства и социальным гарантиям от государства через высокие налоги. Это большое заблуждение, ведь за этим стоит нечто большее, что служит идейной основой для подобных мер. Стереотипное понимание социализма лишено глубины и навязано нам в том числе в целях сокрытия истинной его природы.

Александр Монович Станкевичюс - Социализм. История благих намерений

Санкт-Петербург : «Реноме», 2022. - 648 с.
ISBN 978-5-00125-563-5

Александр Монович Станкевичюс - Социализм - История благих намерений - Содержание

Предисловие
ЧАСТЬ 1. История социалистических идей до XX века
  • Основные идеи социалистического учения
  • Рай на Земле
  • Данности не существует. Борьба с природой
  • Частная собственность — источник несправедливости
  • Традиционный брак — основа неравенства и эксплуатации
  • Религия как оправдание неравенства и эксплуатации
  • Отрицательное отношение к разделению труда
  • Рационализация экономики
  • Революция
  • Добровольная община и масштабный эксперимент
  • Социализм от древности до XIX века
  • Древний протосоциализм
  • Были ли первые христиане социалистами?
  • Еретический коммунизм Средних веков
  • Томас Мюнцер и его протосоциализм
  • Моравские анабаптисты и Мюнстерская коммуна
  • Утопический социализм
  • «Утопия» Томаса Мора
  • “Civitas Solis” Томмазо Кампанеллы
  • Утописты-социалисты протестантской Англии и Нидерландов
  • Французские утописты-социалисты
  • Коммунизм как утопия в трудах Николая Бухарина
  • Французские социалисты
  • XIX век
ЧАСТЬ 2. Социализм в России
  • Русский социализм XIX — начала XX века
  • Как коммунисты пришли к власти в России
  • Владимир Ильич Ленин, архитектор новой социалистической государственности
  • Ложные декреты и постановления
  • Красный террор 1917-1923
  • Нэп и его провал
  • Научный коммунизм ведет наступление на отсталую деревню
  • Сталинская индустриализация: не догнать и не перегнать
  • Ленд-лиз и вклад Запада в победы на Восточном фронте
  • Борьба социалистов с христианской религией в России
  • Провал социалистической экономики СССР
  • Неравенство, эксплуатация и дискриминация в СССР
  • Реализация социалистической политики в СССР в области семьи
  • Социализм в СССР после Второй мировой войны — русификация и отказ от основ
ЧАСТЬ 3. Мировой социализм в XX-XXI веках
  • Национал-социализм
  • Социализм и голод
  • Социализм и концлагерь
  • Социализм и казни
  • Социализм и война
  • Социализм и нищета
  • Социализм и роскошь
  • Социализм и терроризм
  • 1968. Новый социализм
  • Кто поддерживает новый социализм
  • Преодоление человека
Заключение
Список литературы
Views 282
Rating
Added 14.08.2022
Author brat christifid
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Comments (1 comment)

G
gios76 3 years ago

спасибо

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