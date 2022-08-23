Родни Старк - Божье воинство : новая история Крестовых походов

27 ноября 1095 года папа римский Урбан II поднялся на помост, устроенный на лугу близ стен французского города Клермон, и окинул взглядом огромную толпу, окружившую помост со всех сторон. Энергичный мужчина пятидесяти трех лет, Урбан был наделен необычайно мощным и выразительным голосом, слышным даже на большом расстоянии. На этом прославленном собрании, обратившись ко множеству собравшихся людей, от бедных крестьян до знати и клира, папа произнес речь, которая изменила ход истории.

Урбан созвал церковный собор в ответ на послание византийского императора Алексея Комнина, доставленное из воюющего Константинополя. Обращаясь к графу Фландрскому, император просил его и всех его собратьев-христиан прийти на помощь византийцам против турок-сельджуков, недавно обратившихся в ислам, которые наводнили Ближний Восток, захватили Иерусалим и стояли уже менее чем в сотне миль от Константинополя. В письме император подробно рассказывал о зверских пытках, которым подвергались христианские паломники, направлявшиеся в Святую Землю, о бесстыдном осквернении церквей, алтарей и купелей. Если турки захватят Константинополь, продолжал он, то не только убьют, изнасилуют, замучают еще тысячи христиан; будут утрачены «священнейшие реликвии Спасителя», собранные в этом городе на протяжении веков. «Итак, во имя Бога... молим вас прислать в город сей всех верных воинов Христовых. ,, если вы поможете нам, получите награду на небесах, а если не поможете — Бог вас осудит».

У европейцев было немало причин игнорировать просьбы о помощи, исходящие из Византии. Для начала, и свою культуру, и свое христианство Европа унаследовала от Рима — а византийцы были греками; их образ жизни в Европе считался упадочническим, а тамошние «православные» христиане презирали католиков-латинян, нередко даже преследовали католических священников и верующих. Однако, прочтя это письмо, папа Урбан II твердо вознамерился ответить на него достойными деяниями — и собрал в Клермоне церковный собор, за которым последовало его знаменитое выступление.

Родни Старк - Божье воинство : новая история Крестовых походов

Москва : Эксмо, 2022. — 288 с.

ISBN 978-5-04-160806-4

Родни Старк - Божье воинство : новая история Крестовых походов - Содержание

Введение. АЛЧНЫЕ ВАРВАРЫ В ДОСПЕХАХ?

Глава первая. ИСЛАМСКИЕ ЗАХВАТЧИКИ

Глава вторая. ХРИСТИАНСКИЙ МИР НАНОСИТ ОТВЕТНЫЙ УДАР

Глава третья. ЗАПАДНОЕ «НЕВЕЖЕСТВО» И ВОСТОЧНАЯ «КУЛЬТУРА»

Глава четвертая. ПАЛОМНИЧЕСТВО И ПРЕСЛЕДОВАНИЯ

Глава пятая. КАК СТАНОВИЛИСЬ КРЕСТОНОСЦАМИ

Глава шестая. НА ВОСТОК

Глава седьмая. КРОВАВЫЕ ПОБЕДЫ

Глава восьмая. ГОСУДАРСТВА КРЕСТОНОСЦЕВ

Глава девятая. ЗАЩИТА КРЕСТОНОСНЫХ ГОСУДАРСТВ

Глава десятая. КРЕСТОВЫЕ ПОХОДЫ ПРОТИВ ЕГИПТА

Заключение. МИССИЯ НЕ ВЫПОЛНЕНА

БИБЛИОГРАФИЯ

УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН

УКАЗАТЕЛЬ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ НАЗВАНИЙ