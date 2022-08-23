Родни Старк - Божье воинство : новая история Крестовых походов

Старк - Божье воинство - новая история Крестовых походов
27 ноября 1095 года папа римский Урбан II поднялся на помост, устроенный на лугу близ стен французского города Клермон, и окинул взглядом огромную толпу, окружившую помост со всех сторон. Энергичный мужчина пятидесяти трех лет, Урбан был наделен необычайно мощным и выразительным голосом, слышным даже на большом расстоянии. На этом прославленном собрании, обратившись ко множеству собравшихся людей, от бедных крестьян до знати и клира, папа произнес речь, которая изменила ход истории.
Урбан созвал церковный собор в ответ на послание византийского императора Алексея Комнина, доставленное из воюющего Константинополя. Обращаясь к графу Фландрскому, император просил его и всех его собратьев-христиан прийти на помощь византийцам против турок-сельджуков, недавно обратившихся в ислам, которые наводнили Ближний Восток, захватили Иерусалим и стояли уже менее чем в сотне миль от Константинополя. В письме император подробно рассказывал о зверских пытках, которым подвергались христианские паломники, направлявшиеся в Святую Землю, о бесстыдном осквернении церквей, алтарей и купелей. Если турки захватят Константинополь, продолжал он, то не только убьют, изнасилуют, замучают еще тысячи христиан; будут утрачены «священнейшие реликвии Спасителя», собранные в этом городе на протяжении веков. «Итак, во имя Бога... молим вас прислать в город сей всех верных воинов Христовых. ,, если вы поможете нам, получите награду на небесах, а если не поможете — Бог вас осудит».
У европейцев было немало причин игнорировать просьбы о помощи, исходящие из Византии. Для начала, и свою культуру, и свое христианство Европа унаследовала от Рима — а византийцы были греками; их образ жизни в Европе считался упадочническим, а тамошние «православные» христиане презирали католиков-латинян, нередко даже преследовали католических священников и верующих. Однако, прочтя это письмо, папа Урбан II твердо вознамерился ответить на него достойными деяниями — и собрал в Клермоне церковный собор, за которым последовало его знаменитое выступление.
Родни Старк - Божье воинство : новая история Крестовых походов
Москва : Эксмо, 2022. — 288 с.
ISBN 978-5-04-160806-4
Родни Старк - Божье воинство : новая история Крестовых походов - Содержание
- Введение. АЛЧНЫЕ ВАРВАРЫ В ДОСПЕХАХ?
- Глава первая. ИСЛАМСКИЕ ЗАХВАТЧИКИ
- Глава вторая. ХРИСТИАНСКИЙ МИР НАНОСИТ ОТВЕТНЫЙ УДАР
- Глава третья. ЗАПАДНОЕ «НЕВЕЖЕСТВО» И ВОСТОЧНАЯ «КУЛЬТУРА»
- Глава четвертая. ПАЛОМНИЧЕСТВО И ПРЕСЛЕДОВАНИЯ
- Глава пятая. КАК СТАНОВИЛИСЬ КРЕСТОНОСЦАМИ
- Глава шестая. НА ВОСТОК
- Глава седьмая. КРОВАВЫЕ ПОБЕДЫ
- Глава восьмая. ГОСУДАРСТВА КРЕСТОНОСЦЕВ
- Глава девятая. ЗАЩИТА КРЕСТОНОСНЫХ ГОСУДАРСТВ
- Глава десятая. КРЕСТОВЫЕ ПОХОДЫ ПРОТИВ ЕГИПТА
- Заключение. МИССИЯ НЕ ВЫПОЛНЕНА
БИБЛИОГРАФИЯ
УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН
УКАЗАТЕЛЬ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ НАЗВАНИЙ
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