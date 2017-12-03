Автор этой книги стремится раскрыть тему своеобразия и уникальности подвигов святых древней Ирландии со времени просвещения ее Христовой верой и до подчинения Римской Католической Церкви. Решая столь сложную задачу, автор исследует историю Ирландской Церкви, ее влияние на Европу, причины ее упадка, опираясь на первоисточники, раскрывает роль личности в церковной истории, показывает единство ирландского подвижничества и общехристианского православного.

В первой главе книги рассказывается о просвещении Ирландии святым Патриком. Вторая глава посвящена подвижничеству ирландских святых периода расцвета Поместной Церкви и ее миссионерской деятельности; кроме того, в ней показываются причины упадка Ирландской Церкви.



Актуальность исследования определяется усилением внимания к духовной истории «древлезападного Православия», в первую очередь ирландского. Интерес к ранней Ирландско-Британской Церкви неразрывно связан с многовековыми культурными связями России и Великобритании, а также взаимным обогащением культурологическими знаниями и традициями. Насущность данной работы подтверждается, в частности, постановлением Священного Синода Русской Православной Церкви от 21 августа 2007 года об учреждении «дня Соборной памяти святых, в земле Британской и Ирландской просиявших». День памяти древних британских и ирландских святых, живших до разделения Церквей, решено отмечать в третье воскресенье после праздника Троицы (Пятидесятницы); имена их будут включены в месяцеслов Русской Православной Церкви после получения полных агиографических и исторических материалов об обстоятельствах их подвигов, прославления и почитания.

М. : Изд-во Сретенского монастыря, 2010. — 184 с.

ISBN 978-5-7533-0459-9

Жизнь и труды святого Патрика представляют собой сочетание подвига равноапостольного и святительского. Апостольское служение тройственно, оно предполагает учительство («научите все народы»), священнодействие («крестя их») и управление («уча их соблюдать все, что Я повелел вам» (см.: Мф 28,19-20). В Общей Минее апостольское служение характеризуется избранностью, связанной с осознанием собственной недостойности, предназначением на миссию благовестия, свидетельским подвигом, ниспосланной свыше мудростью и посвящением в Божественные тайны, властью над злыми духами и чудотворением, зачастую мученической кончиной. Попробуем согласно данным критериям проанализировать подвиг святого Патрика.

Учительство. Особенность христианского учительства, по словам отца Павла Флоренского, в том, что истина «не доказуется, а показуется». В связи с этим становится понятной та богодухновенная простота и ясность, с которой святой Патрик объяснил ирландцам догмат о Пресвятой Троице. Он разъяснил ипостасное бытие Триединого Бога по образцу листа клевера-трилистника, где три части нераздельно соединены в один лист. Он оставил в «Исповеди» вероучительный фрагмент, иногда называемый «Правилом веры в Троицу Кельтской Церкви»: «Ибо нет иного Бога, и не было никогда, и никогда не будет, кроме Бога Отца, нерожденного и безначального, от Которого все имеет начало и Который господствует над всем, как мы были научены; и Его Сына Иисуса Христа, Которого мы исповедуем всегда бывшим с Отцом, Который был духовно и непостижимо рожден прежде начал времен и прежде сотворения мира и Который сотворил все видимое и невидимое. Он был соделан человеком, победил смерть и был принят на небеса Отцом, Который дал Ему всю власть над всяким именем небесных, земных и преисподних, чтобы каждый язык мог исповедать Иисуса Христа Господом и Богом, в Которого мы веруем. И мы ожидаем, что Он скоро придет снова, судить живых и мертвых, чтобы воздать каждому по делам его. И Он изливает на нас в изобилии Своего Духа Святого, дар и залог бессмертия, творящего тех, кто верит и повинуется, сынами Божиими и сонаследниками Христу. И мы исповедуем Его и поклоняемся Ему, Единому Богу в святоименной Троице». В православной гимнографии этот аспект апостольского служения отображается следующим образом: «Излияся благодать во устнах твоих, славнее апостоле, имярек, и был еси светильник Церкве Христовы, уча словесныя овцы, веровати в Троицу Единосущную, во Едино Божество».

Священнодействие, включающее в себя совершение Таинств крещения (с миропомазанием), Евхаристии, а также и рукоположение в священство. Вновь обратимся к «Исповеди» святого Патрика как к драгоценному первоисточнику: «Я в большом долгу перед Богом, ибо Он даровал мне столь великую благодать, что мной многие были возрождены во Христе и после миропомазаны и что повсюду рукополагались клирики для них. Итак, нам надлежит расширить наши сети, чтобы мы могли великое множество и тьму людей уловить для Бога и чтобы везде могли быть клирики, крестящие и убеждающие тех, кто этого жаждет и в этом нуждается. Среди прочих была и красивейшая, счастливая, уже вполне зрелая женщина благородного происхождения из скоттов, которую я крестил (и которая) получила откровение стать невестой Христовой. Я крестил столь многие тысячи. И я ходил среди вас повсюду чтобы крестить, или рукополагать клириков, или совершать миропомазание». «Божествен показался еси преблаженне, священнодейственник».

Церковное управление. Об этом аспекте трудов святого Патрика П.Воляк пишет следующее: «В 445 году святой Патрик основывает главное архиепископство в Арме (Armagh) в графстве Даун. Святой Патрик становится первым примасом Ирландии, и на последующие века Арма остается центром Ирландской Христианской Церкви». «Вод Божественных источнику приближил еси уста, и сладости поток от него прием, лице честныя Церкве славне, напоил еси». Итак, мы рассмотрели три основные составляющие апостольского служения, в совокупности своей известные как пастырство. Апостольское служение связано с особыми дарами Святого Духа: примите Духа Святаго. Кому простите грехи, тому простятся; на ком оставите, на том останутся (Ин 20,22-23). И святой Патрик пишет: «Я не должен скрывать даров, данных мне Богом в стране моего пленения, ибо там я усердно искал Его, и там я нашел Его, и Он хранил меня от всякого зла, ибо — так я верю — Дух Его пребывал во мне и пребывает до сего дня». «Иже Божественнаго Духа ясно благодать прием, священнаго лика апостольскаго сопричастник быв, имярек: тем носимое с небесе иногда дыхание огненное, огненным языком вдохнув, и языческое терновное попалил еси безбожие...»