Назвать книгу «Страх, любовь и пропаганда» Доктора Александры Стайн злободневной — значит ничего не сказать. И, разумеется, сама автор не рядовой социальный психолог. Она провела целых десять лет в состоянии, как она сама выражается, «анабиоза», попав в тоталитарную секту, которая контролировала всю ее жизнь и всю ее личность. В своей книге «Наружу» (Inside Out), вышедшей в 2002 году, она ярко и убедительно описывает чувство «губительной пустоты»– результат настолько мощного и тотального психологического манипулирования, что оно грозило разрушить саму ее душу. Но душа уцелела. Александре удалось сбежать.

Однако ей оказалось мало собственного спасения, и поэтому следующие 30 лет своей жизни она посвятила науке и стала одним из ведущих мировых специалистов по психологии сект. Не всем, кто увяз в этом болоте, так везет (в настоящей книге Александра еще раз это признает). Но ей повезло выжить, а нам повезло, что она стала нашим учителем.

В новом издании этой одновременно великолепной и пугающей книги Стайн проливает свет на темное царство социальных групп, единственная цель которых - всеобъемлющий контроль над теми, кто попадет в их цепкие лапы. Автор приотворяет для нас двери в такие закрытые секты, позволяя увидеть, что происходит внутри, и осознать, насколько все это опасно. В своем повествовании она опирается на беседы с людьми, которые, как она, смогли сбежать: их опыт настолько же страшен, насколько полезен. Невероятно интересные личные переживания собеседников Александры органично вплетены в канву теоретического материала, что позволяет подчеркнуть социологический, психологический и организационный аспекты этих загадочных групп, скрывающихся у всех на виду. Их план настолько же оригинален, насколько прост: они хотят врезаться - как можно глубже - в психику своих последователей и добиться тотального контроля над их жизнью. У метода, благодаря которому им это удается, много названий: «насильственное убеждение», «преобразование мышления», старый добрый «контроль разума». Но лучше всего он известен как промывание мозгов. По словам Александры Стайн, под этим понимается «систематический, хорошо отлаженный и обманчивый процесс втирания в доверие к человеку с целью его вербовки».

Александра Стайн - Страх, любовь и пропаганда - Механизмы влияния в сектах и тоталитарных системах

М. : Альпина Паблишер, 2024. - 446 с.

ISBN: 978-5-9614-8764-0

Александра Стайн - Страх, любовь и пропаганда - Содержание

Предисловие

Введение

1. Свержение властителей дум

2. Страх

3. Вербовка

4. Тоталитарная идеологическая обработка

5. Семья и друзья

6. Воля фюрера — закон для партии

7. Тайны и ложь

8. Наружу

9. Зомби, но не из Маньчжурии

10. Флейтист

Приложение А. Опросник групповой привязанности

Приложение Б. Равные отношения против авторитарных и абьюзивных

Благодарности

Примечания