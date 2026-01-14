Стайн - Юнговская карта души - Введение в аналитическую психологию

В лето, когда умер Юнг, я готовился к поступлению в колледж. Это было в 1961 году, когда человечество вступало в эру исследования космического пространства и умы были захвачены соревнованием между Америкой и СССР: кто первым из них достигнет поверхности Луны. Все взоры были прикованы к этому великому приключению — покорению космоса. Впервые в своей истории люди смогли оторваться от terra firma и направлялись в путешествие к звездам. В то время я еще не понимал, что наше столетие в равной мере отмечено прорывом внутрь человека, эпохальным исследованием внутреннего мира, предпринятым Карлом Юнгом в те десятилетия, что предшествовали старту спутников и «Аполлонов». Значение Юнга для открытия нашего внутреннего космоса можно сравнивать с ролью, которую сыграли Джон Гленн и Нейл Армстронг в исследовании космоса внешнего.

Юнг тихо почил в своем доме неподалеку от Цюриха, в комнате с окнами на запад, на спокойное озеро. К югу оттуда видны Альпы. За день до ухода он попросил сына помочь ему добраться до окна, чтобы бросить последний взгляд на любимые горы. Всю свою жизнь он исследовал внутренний мир и рассказывал об этих открытиях в своих книгах. В тот год, когда Нейл Армстронг ступил на поверхность Луны, я отправился в Цюрих учиться в Институте Юнга. И то, чем я хочу поделиться с читателями этой книги,— квинтэссенция моего тридцатилетнего знакомства с юнговской картой души.

Цель этой книги — рассказать об открытиях Юнга, представленных в его трудах. Поначалу прикосновение к Юнгу может показаться чем-то подобным проникновению в «Море Тайн», о котором писал Фуэнтес, имея в виду первопроходцев, отправлявшихся в плавание из Испании через Атлантический океан. Именно такое чувство — восторг, смешанный со страхом,— рождается, когда приближаешься к неведомым берегам. Я вспоминаю мое первое впечатление от работ Юнга. Я был настолько захвачен открывающимися перспективами, что с некоторым беспокойством обратился за советом к своим университетским профессорам. Я боялся, не слишком ли «это» опасно. Написанное Юнгом было настолько привлекательно, что, казалось, не могло быть правдой! Вдруг я забудусь, заблужусь, потеряюсь? К моему счастью, учителя дали мне «зеленый свет», и с тех пор я странствую, открывая все новые сокровища.

Мюррей Стайн - Юнговская карта души - Введение в аналитическую психологию

Пер. с англ.— М.: «Когито-Центр», 2010.— 256 с. - (Юнгианская психология)

ISBN 978-5-89353-310-1 (рус.)

Мюррей Стайн - Юнговская карта души - Содержание

ВВЕДЕНИЕ

ГЛАВА 1. ПОВЕРХНОСТЬ

ГЛАВА 2. ВНУТРЕННЯЯ ВСЕЛЕННАЯ (КОМПЛЕКСЫ)

ГЛАВА 3. ПСИХИЧЕСКАЯ ЭНЕРГИЯ (ТЕОРИЯ ЛИБИДО)

ГЛАВА 4. ГРАНИЦЫ ПСИХИЧЕСКОГО (ИНСТИНКТЫ, АРХЕТИПЫ И КОЛЛЕКТИВНОЕ БЕССОЗНАТЕЛЬНОЕ)

ГЛАВА 5. ТАЙНОЕ И ЯВНОЕ В ОТНОШЕНИЯХ С ОКРУЖАЮЩИМИ (ТЕНЬ И ПЕРСОНА)

ГЛАВА 6. ПУТЬ В ГЛУБИНЫ ДУШИ (АНИМА И АНИМУС)

ГЛАВА 7. ТРАНСЦЕДЕНТНЫЙ ЦЕНТР ПСИХИКИ И ЦЕЛОСТНОСТЬ (САМОСТЬ)

ГЛАВА 8. ПРОЯВЛЕНИЕ САМОСТИ (ИНДИВИДУАЦИЯ)

ГЛАВА 9. О ВРЕМЕНИ И ВЕЧНОСТИ (СИНХРОНИСТИЧНОСТЬ)

ПРИМЕЧАНИЯ

СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ

ЛИТЕРАТУРА