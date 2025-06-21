Стенджер - Бог и Мультивселенная
В июле 2012 года, вскоре после того как я отправил издателю первый черновик книги под названием «Бог и атом: от Демокрита до бозона Хиггса», в Женеве, в Европейском центреядерных исследований (ЦЕРН), прошла новостная конференция, вскоре попавшая на первые полосы газет по всему миру. На этой конференции было объявлено, что результаты двух независимых экспериментов, каждый из которых стоил порядка миллиарда долларов и объединял работу тысяч ученых из десятков стран, с высокой степенью эмпирической значимости подтвердили существование элементарной частицы под названием «бозон Хиггса».
Бозон Хиггса был теоретически предсказан 48 годами ранее как частица, благодаря которой другие элементарные частицы могут при обретать массу. Это открытие укрепило позиции стандартной модели элементарных частиц, разработанной в 70-х годах XX века. С тех пор стандартная модель успешно используется для описания базовых эле ментов субатомной материи и сил, благодаря которым эти элементы взаимодействуют, формируя материальный мир. До сих пор стандартную модель не удавалось экспериментально опровергнуть.
К счастью, мне удалось включить подробное описание открытия бозона Хиггса в свою книгу «Бог и атом», опубликованную в 2013 году.
А в марте 2014 года, когда я отправил издателю черновик книги «Бог и Мультивселенная», история повторилась. На этот раз внимание мировой общественности привлекла новостная конференция в Гарварде, также попавшая во все газетные заголовки. Международная группа исследователей, работающая на Южном полюсе, сообщила, что им с высокой степенью достоверности удалось обнаружить второй тип поляризации реликтового излучения, названный В-модой. В-мода была расценена как сигнал от гравитационных волн, порожденных квантовыми флуктуациями пространства-времени, возникшими при появлении Вселенной 13,8 млрд лет назад.
Виктор Стенджер - Бог и Мультивселенная - Расширенное понятие космоса
СПб: Питер, 2016, 432 с.: ил.
Серия «New Science»
ISBN 978-5-496-01765-7
Виктор Стенджер - Бог и Мультивселенная - Расширенное понятие космоса - Оглавление
Благодарности
Введение
Предисловие
- Глава 1. От мифа к науке
- Глава 2. Вперед к новому космосу
- Глава 3. За пределами мира, доступного невооруженному глазу
- Глава 4. Проблески невообразимого
- Глава 5. Теплота, свет и атомы
- Глава 6. Вторая физическая революция
- Глава 7. Островные вселенные
- Глава 8. Динамический космос
- Глава 9. Ядерная космология
- Глава 10. Отголоски Большого взрыва
- Глава 11. Частицы и космос
- Глава 12. Инфляционная модель Вселенной
- Глава 13. Падая вверх
- Глава 14. Моделируя Вселенную
- Глава 15. Вечная Мультивселенная
- Глава 16. Жизнь и Бог
Заключение
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