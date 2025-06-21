В июле 2012 года, вскоре после того как я отправил издателю первый черновик книги под названием «Бог и атом: от Демокрита до бозона Хиггса», в Женеве, в Европейском центреядерных исследований (ЦЕРН), прошла новостная конференция, вскоре попавшая на первые полосы газет по все­му миру. На этой конференции было объявлено, что результаты двух неза­висимых экспериментов, каждый из которых стоил порядка миллиарда долларов и объединял работу тысяч ученых из десятков стран, с высокой степенью эмпирической значимости подтвердили существование элемен­тарной частицы под названием «бозон Хиггса».

Бозон Хиггса был теоретически предсказан 48 годами ранее как частица, благодаря которой другие элементарные частицы могут при­ обретать массу. Это открытие укрепило позиции стандартной модели элементарных частиц, разработанной в 70-х годах XX века. С тех пор стандартная модель успешно используется для описания базовых эле­ ментов субатомной материи и сил, благодаря которым эти элементы взаимодействуют, формируя материальный мир. До сих пор стандартную модель не удавалось экспериментально опровергнуть.

К счастью, мне удалось включить подробное описание открытия бозона Хиггса в свою книгу «Бог и атом», опубликованную в 2013 году.

А в марте 2014 года, когда я отправил издателю черновик книги «Бог и Мультивселенная», история повторилась. На этот раз внимание мировой общественности привлекла новостная конференция в Гар­варде, также попавшая во все газетные заголовки. Международная группа исследователей, работающая на Южном полюсе, сообщила, что им с высокой степенью достоверности удалось обнаружить вто­рой тип поляризации реликтового излучения, названный В-модой. В-мода была расценена как сигнал от гравитационных волн, порожденных квантовыми флуктуациями пространства-времени, возник­шими при появлении Вселенной 13,8 млрд лет назад.

Виктор Стенджер - Бог и Мультивселенная - Расширенное понятие космоса

СПб: Питер, 2016, 432 с.: ил.

Серия «New Science»

ISBN 978-5-496-01765-7

Виктор Стенджер - Бог и Мультивселенная - Расширенное понятие космоса - Оглавление

Благодарности

Введение

Предисловие

Глава 1. От мифа к науке

Глава 2. Вперед к новому космосу

Глава 3. За пределами мира, доступного невооруженному глазу

Глава 4. Проблески невообразимого

Глава 5. Теплота, свет и атомы

Глава 6. Вторая физическая революция

Глава 7. Островные вселенные

Глава 8. Динамический космос

Глава 9. Ядерная космология

Глава 10. Отголоски Большого взрыва

Глава 11. Частицы и космос

Глава 12. Инфляционная модель Вселенной

Глава 13. Падая вверх

Глава 14. Моделируя Вселенную

Глава 15. Вечная Мультивселенная

Глава 16. Жизнь и Бог

Заключение

Об авторе