Чарльз Стэнли – Дар любви

Этот мир жаждет любви. Спросите любого христианского служителя, пастора или просто мирского человека, который работает со страдающими людьми, и они непременно скажут, что любовь является ключом к разрешению всех проблем. Отсутствие любви, — проявления которой разнообразны, — вот причина нашей разобщенности в обществе. Все мы созданы таким образом, что в первую очередь нуждаемся в любви. Поразительно, но есть любовь, которая ответит всем вашим нуждам. Только эта любовь — Божья любовь — способна помочь тебе обрести ту любовь, в которой ты так нуждаешься, которую так ищешь. Многие думают, что, прежде чем прийти к Богу, нужно привести в порядок свою жизнь, но Бог в первую очередь хочет вовсе не этого. Его любовь к тебе бескорыстна. Когда Он смотрит на твою жизнь, Он видит только то, что ты можешь сделать. И неважно, каким темным было твое прошлое, каким мрачным представляется твое настоящее, — Бог способен очистить даже от самого глубокого греха: «Ибо Христос, когда еще мы были немощны, в определенное время умер за нечестивых. Ибо едва ли кто умрет за праведника; разве за благодетеля, может быть, кто и решится умереть. Но Бог Свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками» (Рим. 5:6-8). Иисус умер ради того, чтобы ты обрел вечную жизнь и любовь. Какой удивительный дар Он дает людям! Весь мир не может дать человеку ничего, что, хотя бы как-то с этим даром могло сравниться.

У Бога много качеств: любовь, милость, благодать, прощение, доброта. Но ни о каком из этих удивительных качеств человечество так и не узнало бы, если бы Бог не явил их все людям. Бог ничего не держит только у Себя. Люди получают Его любовь, милость и благодать, потому что Он желает делиться и Самим Собой, и Своими богатствами. Мы имеем жизнь только потому, что Бог сотворил нас по Своей воле. Мы можем обрести спасение только потому, что Он нам дает его. Самым неопровержимым свидетельством всего того, что Источник любви делает все возможное для нас, являются святые, искупленные: «Дабы явить в грядущих веках преизобильное богатство благодати Своей в благости к нам во Христе Иисусе» (Еф. 2:7). Тот дар спасения, который Бог дает человеку, вечен. И сами верующие будут свидетельством, не¬ опровержимым доказательством Его щедрого сердца. Поэтому, если мы наслаждаемся вечными блага¬ ми спасения, это в первую очередь убедительно показывает нам реальность того, что наш Бог по своей щедрости дает нам этот дар. Все, пребывающие вечно на небесах, будут без конца поражаться этой истине.

С самого начала Бог всегда был Творцом любви (1 Ин. 4:10). В своей книге «Лекции по систематическому богословию» Генри Тиссен пишет: «Он не имеет ничего общего с языческими богами, которые ненавидят, злы, и не имеет ничего общего с богами философов, которые холодны и равнодушны». Бог любит нас, каждого в отдельности, персонально. Те люди, которые еще не осознали в полной мере характер Его любви, часто смотрят на Него как на строгого и требовательного к Своему творению. Но с истиной это не имеет ничего общего. Даже в Ветхом Завете мы часто видим, что Бог постоянно стремится все больше открыть Себя человечеству. Его побуждает к этому любовь. Скажу больше — любовь является главным мотивирующим факто¬ ром во всех настоящих взаимоотношениях. Именно любовь заставила Бога не уничтожать человека в Эдемском саду, а также освободить израильтян из египетского рабства. Любовь разрушила стены Иерихона, любовь стала главной причиной прихода на землю Христа. Любовь заняла наше место на Голгофском кресте, а потом воскресла из мертвых. И каждый день любовь приходит к нам, неся надежду и свободу. Мы все созданы любовью для того, чтобы жить в ней. Просто удивительно, как Бог мог всех нас так возлюбить. Но это правда. Он есть Любовь, и Он любит тебя и меня.

Чарльз Стэнли – Дар любви

СПб.: Христианское общество «Библия для всех», 2002. - 224 с.

ISBN 5-7454-0694-1

Чарльз Стэнли – Дар любви – Содержание

ВСТУПЛЕНИЕ - ДАР ЛЮБВИ

ЧАСТЬ I. БОГ — ИСТОЧНИК ЛЮБВИ

ГЛАВНЫЙ ИСТОЧНИК

ТВОРЕЦ ЛЮБВИ

О, БЛАГОДАТЬ

ТРИ СТОЛПА ИСТИНЫ

СЕРДЦЕ БОГА

ТВОЙ ЛЮБЯЩИЙ ОТЕЦ

ЛЮБОВЬ, ЯВЛЕННАЯ ЛЮДЯМ

ИСПЫТАНИЕ ЕГО ДОБРОТЫ

ТОТ, КТО ЛЮБИТ НАС БОЛЬШЕ ВСЕГО

БОГ НА ПЕРВОМ МЕСТЕ

РОСТ В ЛЮБВИ К БОГУ

ОТКАЗ ОТ ЭТОГО МИРА

ЗАБОТА О СВОЕМ НАРОДЕ

ИНИЦИАТИВА

ОТКРОВЕНИЕ

СПАСЕНИЕ ЗАБЛУДШИХ

ВЫРАЖЕНИЕ ЛЮБВИ

ВОЗОБНОВЛЕНИЕ ОТНОШЕНИЙ

ВСТРЕЧА С БОГОМ

ОСТАНОВКА ПОТОКА

ДОСТОЙНЫЙ ТВОЕЙ ВЕРНОСТИ

БЛИЗОСТЬ К БОГУ

БЕСКОРЫСТНАЯ ЛЮБОВЬ

КАК БОГ ВИДИТ ТЕБЯ

БОЖИЙ ДАР БЛАГОДАТИ

ЧАСТЬ II. ИИСУС — ДАР ЛЮБВИ

ГЛАВНАЯ ЦЕЛЬ БОГА

ВЕЧНАЯ ДРУЖБА

ПРИНЯТИЕ БОЖЬЕГО ДАРА

ПРИНЯТИЕ ДРУЖБЫ ХРИСТА

ПОИСК ЗАБЛУДШИХ

ВСЕ ВНИМАНИЕ ХРИСТУ

КАК ИЗБЕЖАТЬ ЗАКОННИЧЕСТВА

ПРИМЕР БОЖЬЕЙ ЛЮБВИ

КАК ПОНЯТЬ ОТЦА

БЛАГОСЛОВЕН, ПОТОМУ ЧТО ПРИШЕЛ

КАК ПОКАЗАТЬ ПРИМЕР

УРОКИ ЛЮБВИ

ВЕРНОСТЬ В ТРУДНЫЕ ВРЕМЕНА

НАДЕЖДА В МИНУТЫ ОТЧАЯНИЯ

ОТВЕТ НА ПРИЗЫВ

ПОИСКИ ЛЮБВИ

КАК ДЕЛИТЬСЯ БЛАГОЙ ВЕСТЬЮ

ВЕЧНЫЙ СИМВОЛ

УВЕРЕННОСТЬ В БОЖЬЕЙ ЛЮБВИ

САМАЯ ВЕЛИКАЯ ЖЕРТВА

ГЛАВНОЕ ПРОЯВЛЕНИЕ

ЧТО ЗА ДРУГ

С НАМИ БОГ

СВЯЩЕННЫЙ АГНЕЦ

ОН ЕСТЬ НАШ МИР

ХРИСТОС НАША ЖИЗНЬ

ГОСПОДЬ ВСЕГО И ВСЕХ

ОН - ГОСПОДЬ

У ТЕБЯ ЕСТЬ ВСЕ

КАК ПРИНЕСТИ ПЛОД

Часть III. МИР, КОТОРОМУ БОГ ДАЕТ ЛЮБОВЬ

ПОИСК БОГА

ВРЕМЯ С БОГОМ

ТОТ, КТО ИЩЕТ ОТ ВСЕГО СЕРДЦА

ЖИЗНЕННО ВАЖНЫЕ АСПЕКТЫ ДУХОВНОГО СОСТОЯНИЯ

КАК СОБЛЮДАТЬ БОЖЬИ ЗАПОВЕДИ

СТРЕМЛЕНИЕ ПОЗНАТЬ ЕГО

КАК ВЫРАЗИТЬ ПРИЗНАТЕЛЬНОСТЬ

ПОКОРНОСТЬ БОГУ

ДОБРЫЕ ДЕЛА

ЛЮБОВЬ К БОГУ

БУДУЩЕЕ В БОГЕ

БЕЗВОЗМЕЗДНАЯ ЛЮБОВЬ

УЧЕНИЕ БЕЗ ЛЮБВИ

ПРОСЛАВЛЕНИЕ БОГА

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИСТИННОЙ ЛЮБВИ

БЕСКОРЫСТНАЯ ЛЮБОВЬ

ПОСЛУШАНИЕ ОТЦУ

ХОЖДЕНИЕ В ЛЮБВИ

ПУТЬ ЛЮБВИ

СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННАЯ ЛЮБОВЬ

ИСТИННЫЙ МОТИВ

ТВОЕ ДУХОВНОЕ НАСЛЕДИЕ

ВО ЧТО ТЫ ВЕРИШЬ

КАК ПРОЩАТЬ ДРУГИХ

ЛЕКАРСТВО ЛЮБВИ

ДАР ЛЮБВИ

ИСПЫТАНИЕ ЛЮБВИ

ГОРДИТЬСЯ В БОГЕ

КОГО ЛЮБИТ БОГ

ОТНОШЕНИЯ С ЛЮДЬМИ

ДРУЖБА С БОГОМ

БЕСКОРЫСТНАЯ ЛЮБОВЬ

ОН ИДЕТ К НАМ

КАК ПРОВОЗГЛАШАТЬ УЧЕНИЕ О СПАСЕНИИ

КАК ОТРАЖАТЬ ЕГО ЛЮБОВЬ

ГОТОВНОСТЬ ОТДАТЬ ВСЕГО СЕБЯ

ЛЮБОВЬ К ДРУГИМ

КАК УСТРАНИТЬ ВРАГОВ ЛЮБВИ

СВЯЗЬ С ЕГО ЛЮБОВЬЮ

КАК ВОССТАНОВИТЬ НАРУШЕННУЮ БЛИЗОСТЬ

КАКИМИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ ХРИСТИАНАМИ

КАК УСТРАНИТЬ БАРЬЕРЫ

ТВОЯ САМАЯ БОЛЬШАЯ НУЖДА

ВОИНЫ ГОСПОДА

ПРАВИЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ

ОБ АВТОРЕ

УКАЗАТЕЛЬ СТИХОВ ИЗ БИБЛИИ