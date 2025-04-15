Стэнли Энди - Путь видения - Следующее поколение лидеров

Путь видения. Новое словосочетание. Прежняя концепция. Знакомая процедура. В ситуациях, когда определения не достигают своей цели и не дают того эффекта, которого от них так ждали, ясность достигается на примере истории. Поэтому давайте-ка начнем с истории. 17 декабря 1903 года Орвилл Райт обеспечил себе место в истории в тот момент, когда совершил свой первый полет, оторвавшись от поверхности земли. В течение двадцати кажущихся вечностью секунд этот человек пролетел расстояние в сто двадцать футов вдоль песчаных дюн Северной Каролины. В области авиации это историческое событие стало началом новой вехи. А вот в жизни Орвилла и Вильбура Райтов это стало завершающим этапом долгого и утомительного путешествия. Путешествия, в основе которого лежала мечта, как и у всякого маленького мальчика. Желание летать. Но то, к чему большинство нормальных детей относятся как к фантазии, братьям Райт показалось имеющим в себе потенциал реальности. Они верили, что могут летать. И более того: они верили, что должны летать. Вильбур описывает рождение их видения следующим образом: «Наш личный интерес к этому (к авиации) зародился в раннем детстве. Как-то поздней осенью 1878 года наш отец пришел домой, неся в руках какую-то штуковину, которую он старательно прятал от нас, и, прежде чем мы смогли понять, что же это такое, он подбросил ее в воздух. Вместо того чтобы упасть на пол, чего мы, собственно, и ожидали, она пролетела через всю комнату и ударилась об потолок, после чего забилась, словно загнанная в угол птица, и опустилась на пол. Это была маленькая игрушка, которую естествоиспытатели почему-то называют геликоптер, или попросту вертолет, и которую мы, проявив крайнюю степень неуважения к науке, тут же окрестили «летучей мышью». Это была легкая конструкция из коры пробкового дуба и бамбука, покрытая бумагой, что представляло собой не кое подобие винта, скрепленного нитками. Нетрудно дога даться, что настолько тонкая работа не могла продержаться долго, попав в руки двум мальчишкам, но воспоминания о ней остались в нашей памяти надолго». Эти детские переживания зажгли в сердце мальчиков неутолимое желание летать. Единственное, чего им для этого недоставало, это то, на чем они будут летать. Недолго думая, они тут же принялись упорно трудиться над тем, чтобы поскорее убрать со своего пути все препятствия, которые стояли между ними и их мечтой.

Стэнли Энди - Путь видения

Пер. с англ. - СПб.: МРО ХВЕП «Христианская Миссия», 2008. 352 с.

ISBN 978-50198-2־8445

Стэнли Энди - Путь видения - Содержание

Глава 1 Путь видения

Глава 2 Молитва и планирование

Глава 3 Всем занять свои места!

Глава 4 Бог, Который знает «как»

Глава 5 Вера — необходимый элемент

Глава 6 Закрыто на переучет

Глава 7 Видение в массы. Часть первая

Глава 8 Видение в массы. Часть вторая

Глава 9 Сила видения

Глава 10 Цена видения

Глава 11 Критике — бой

Глава 12 Единство в рядах

Глава 13 Моральная власть

Глава 14 Отвлекающие моменты

Глава 15 Необъяснимая жизнь

Глава 16 Конечная остановка

Глава 17 Как не сбиться с курса

Глава 18 Полномочия лидера

Заключени