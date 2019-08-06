Назначение семейной жизни — родить и воспитать праведного и святого. Вопросам, как семье, по слову апостола, стать домашнею их церковью (1 Кор. 16, 19), посвящен этот цикл бесед. Семейные вопросы и проблемы, по сути, одинаковы во все времена. По слову Екклесиаста, бывает нечто, о чем говорят: «смотри, вот это новое»; но это было уже в веках, бывших прежде нас (Еккл. 1, 10).

Поэтому, чтобы понять, что и как делать в настоящем, следует обратиться к опыту прошлого: Так говорит Господь: остановитесь на путях ваших и рассмотрите, и расспросите о путях древних, где путь добрый, и идите по нему, и найдете покой душам вашим (Иер. 16, 16), тем более если это опыт святых патриархов Авраама, Исаака, Иакова: Поминайте наставников ваших, которые проповедовали вам слово Божие, и, взирая на кончину их жизни, подражайте вере их (Евр. 13, 7). Книгу Бытия можно назвать семейной сагой, поскольку в ней подробно и последовательно рассматриваются жизнь и перипетии одного семейства. Таким образом, если Священное Писание начинается историей семейства патриарха Авраама (с двенадцатой главы), вроде бы бытовой историей, это не случайно, как и всё в Слове Божием. Это нам в назидание и урок, увещание и утешение (1 Кор. 14, 3).

Протоиерей Стеняев Олег - Семейная жизнь ветхозаветных патриархов : Авраам, Исаак, Иаков

цикл бесед

Сретенская духовная семинария

2-е изд., перераб.

М. : Изд-во Сретенского монастыря, 2019. 576 с. : ил.

ISBN 978-5-7533-1566-3

Протоиерей Стеняев Олег - Семейная жизнь ветхозаветных патриархов : Авраам, Исаак, Иаков - Содержание

Введение

Беседа первая Призвание патриарха Авраама, который есть отец всем нам

Беседа вторая Аврам и Сара: духовно живые

Беседа третья Отцы ели кислый виноград, а у детей на зубах оскомина

Беседа четвертая Кто твой наследник?

Беседа пятая Как не перепутать ад с раем

Беседа шестая Бесы пленных не берут

Беседа седьмая Я верю Богу

Беседа восьмая Ювенальные бесы и как их отгонять от своего дома

Беседа девятая Возвратись к госпоже своей и покорись ей

Беседа десятая Мои года — мое богатство

Беседа одиннадцатая Не стоит село без праведного и город без святого

Беседа двенадцатая Можно ли убежать из Содома?

Беседа тринадцатая Кто заступится за наших жен и кто может считаться другом Божиим?

Беседа четырнадцатая И Бог открыл глаза ее, и она увидела колодезь с водою живою

Беседа пятнадцатая Жертво приношение Авраама

Беседа шестнадцатая Дайте мне в собственность место для гроба между вами

Беседа семнадцатая Время плакать, и время смеяться; время сетовать, и время плясать

Беседа восемнадцатая И умер в старости доброй, престарелый и насыщенный жизнью

Беседа девятнадцатая Жизнь под Божиим приглядом, или Сам себе режиссер

Беседа двадцатая Между чечевичной похлебкой и источником воды живой

Беседа двадцать первая Многие же будут первые последними, и последние первыми

Беседа двадцать вторая Лестница Иакова, или Без Бога ни до порога

Беседа двадцать третья Плодитесь и размножайтесь

Беседа двадцать четвертая Дай мне детей, а если не так, я умираю

Беседа двадцать пятая Я восхваляю Господа!

Беседа двадцать шестая Возвратись в землю отцов твоих и на родину твою

Беседа двадцать седьмая А Иаков пошел путем своим

Библиографический список

Протоиерей Стеняев Олег - Семейная жизнь ветхозаветных патриархов : Авраам, Исаак, Иаков - Беседа седьмая - Я верю Богу

В предыдущей беседе мы говорили с вами о битве царей и о том, как Аврам освободил от пленения своего племянника Лота. Сегодня мы начинаем беседу с пятнадцатой главы, где сказано: После сих происшествий было слово Господа к Авраму в видении [ночью], и сказано: не бойся, Аврам; Я твой щит; награда твоя [будет] весьма велика (Быт. 15, 1). В этом стихе очень интересно слово «видение». Аврам именно в видении переживает встречу с Господом. Это слово означает, что пророк — человек, который видит мир духовный, проницает сквозь ткань реальности материального мира. Здесь мы встречаемся с первым определением в Библии особенности пророческого служения. Почему Господь говорит: не бойся, Аврам; Я твой щит; награда твоя весьма велика? Истолковывая это обстоятельство, древние говорили, что Аврам испугался, что он потерял всю свою награду, и ему могло показаться, что дело освобождения племянника Лота было столь важным событием в его жизни, что он как бы исчерпал, если так можно сказать, лимит Божией милости. Господь говорил Авраму и его роду, что «будет вам благословение», «вы наследуете землю», «будут потомки»; очень часто потом, если они и не высказывают сомнения по поводу Божиих обетований, то уж точно проявляют некий страх. Не надо думать, что это страх сомнений. Им могло казаться, что малейшее нарушение Божественных принципов, Божественной воли с их стороны может поменять благословение на наказание или даже проклятие! Никогда не испытывая сомнения в Боге, они всегда сомневались сами в себе.

Дело в том, что со Своих, близких к Себе людей, таких как пророки, Господь Бог спрашивает всегда намного строже, чем с обычных людей. Вспомните, как окончилось служение Аарона, едва начавшись (см.: Числ. 20, 24), как зажи во сгорели его сыновья (см.: Лев. 10, 1–3), как Мариам, сестра Моисея, была покрыта проказой (см.: Чис. 12, 10), как сам Моисей, хотя и трудно уловить из текста Пятикнижия, в чем заключались его сомнения, но они были, был наказан Богом и не вошел в землю обетованную (см.: Чис. 20, 7–12). Со Своих избранников Господь спрашивает очень строго. Поэтому патриархи — Авраам, Исаак и особенно Иаков — высказывали часто какие-то сомнения, проявляли страх. Например, Иакову было сказано: выйди из земли сей и возвратись в землю родины твоей [и Я буду с тобою] (Быт. 31, 13). Так он буквально весь трясся от страха, переживал, когда его брат Исав вышел ему навстречу при возвращении Иакова в землю обетованную (см.: Быт. 33, 1–3)!

Казалось бы, есть обетование Божие и есть вера в это обетование. Но не были эти люди уверены в себе, потому что они очень строго спрашивали с себя. Они никогда не сомневались в Господе Боге, но, не имея духа самоуверенности в своих сердцах, сомневались в самих себе: а достойны ли они всего обетованного? Возможно, за это Бог и любил их. Сказано: Или вы думаете, что напрасно говорит Писание: «до ревности любит дух, живущий в нас»? Но тем бульшую дает благодать; посему и сказано: Бог гордым противится, а смиренным дает благодать (Иак. 4, 5–6); и еще: Раб же тот, который знал волю гос подина своего, и не был готов, и не делал по воле его, бит будет много; а который не знал, и сделал достойное наказания, бит будет меньше. И от всякого, кому дано много, много и потребуется, и кому много вверено, с того больше взыщут (Лк. 12, 47–48). Евфимий Зигабен поясняет это так: «И это о пастырях. Ведь им дано большое дарование, состоящее в сознании воли Божией, на пользу пасомых. Поэтому, раз они получили много талантов, от них потребуется много прибыли. А что пастырям дано дарование, говорит и Павел, когда пишет Тимофею: Не неради о пребывающем в тебе даровании, которое дано тебе по пророчеству с возложением рук священства (1 Тим. 4, 14)». И от всякого, кому дано много, много и потребуется, и кому много вверено, с того больше взыщут. «Это наглядная (παραδειγματικός) речь, но и она о том же. Ведь как от того, кому предоставят большие деньги для торговли, больше потребуют и прибыли от торговли, так и Бог от того, кому предоставит большое дарование, больше и потребует от него. Ведь тот должен предоставить Ему спасение не только собственное, но также и народа».