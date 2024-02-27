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Степанов Александр - Театр эллинского искусства

Александр Степанов - Театр эллинского искусства
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Category ESXATOS BOOKS, History, Cultural Studies Art
Почему бы нам не поверить, хотя бы на полчаса, довольно поздней эллинской легенде что живопись и ваяние начались с любовного свидания?
Одной девушке было жалко расставаться со своим возлюбленным, и она сделала вот что: поставила его так, чтобы луна отбрасывала на стену его тень, и обвела эту тень углем. Юноша ушел, а тень осталась.
Это расставание дважды вспоминает в «Естественной истории» Плиний Старший. Начав рассказ об эллинской живописи, он утверждает, что все греки убеждены в ее происхождении из очертания человеческой тени. А из рассказа о скульптуре узнаём подробности: молодая коринфянка запечатлела на стене профиль своего возлюбленного; ее отец, гончар Бутад, увидев контур, вылепил по нему глиняный рельеф, который «подверг обжигу вместе с прочими глиняными изделиями».
Легенда о Бутаде и его дочери связывает живопись и скульптуру единым началом –линией. Где господствует линия, там границы отчетливы, изображение членораздельно. Значит, сочинители легенды высоко ценили в искусстве эти качества.
Две фазы различает легенда в рождении искусства. Первую можно назвать «простым подражанием природе». Яркий источник света (вопреки Плинию – конечно, луна, а не лампа); юноша с девушкой; уголек в ее руке, – и проблема сходства изображения с натурой решается как бы сама собой. Плиний не утверждает, что до этой девушки (потом ее стали звать Корой, а «кора» по-гречески и есть «девушка») никому не приходило в голову очертить тень близкого человека, чтобы абрис замещал его присутствие. Кора «впечатала» образ юноши в стену, как бы помогая ему «всегда удерживаться на ногах, иными словами – оставаться живым».
Вторая фаза – рельефное воспроизведение облика ушедшего – была бы невозможна без технической сноровки, а главное – без творческого воображения отца Коры. Она лишь очертила силуэт. А линию волос, бровь и глаз, ноздрю и губы, скулу и ухо юноши Бутад лепил не с натуры.

Александр Степанов - Театр эллинского искусства

НЛО», 2023. — (Очерки визуальности).
ISBN 978-5-44-482363-9

Александр Степанов - Театр эллинского искусства - Содержание

Принцип маски
БОГИ
  • Дионис
  • Аполлон
  • Гермес
  • Афродита
  • Афина
  • Зевс
  • Прометей
ГЕРОИ И ЦАРИ
  • Геракл
  • Тесей и Ариадна
  • Ясон и Медея
  • Персей и Медуза
  • Елена
  • Ахилл
  • Одиссей
ПРОСТО ЭЛЛИНЫ
  • Общаясь с небожителями
  • Под надзором Геры
  • В заботах и трудах
  • Преодолевая забвение
  • В агональном пылу
  • Вдохновленные Музами
  • Жизнерадостные
Вместо занавеса
Views 191
Rating 5.0 / 5
Added 27.02.2024
Author brat Vadim
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5.0/5 (5)

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