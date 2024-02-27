Степанов Александр - Театр эллинского искусства

Почему бы нам не поверить, хотя бы на полчаса, довольно поздней эллинской легенде что живопись и ваяние начались с любовного свидания?

Одной девушке было жалко расставаться со своим возлюбленным, и она сделала вот что: поставила его так, чтобы луна отбрасывала на стену его тень, и обвела эту тень углем. Юноша ушел, а тень осталась.

Это расставание дважды вспоминает в «Естественной истории» Плиний Старший. Начав рассказ об эллинской живописи, он утверждает, что все греки убеждены в ее происхождении из очертания человеческой тени. А из рассказа о скульптуре узнаём подробности: молодая коринфянка запечатлела на стене профиль своего возлюбленного; ее отец, гончар Бутад, увидев контур, вылепил по нему глиняный рельеф, который «подверг обжигу вместе с прочими глиняными изделиями».

Легенда о Бутаде и его дочери связывает живопись и скульптуру единым началом –линией. Где господствует линия, там границы отчетливы, изображение членораздельно. Значит, сочинители легенды высоко ценили в искусстве эти качества.

Две фазы различает легенда в рождении искусства. Первую можно назвать «простым подражанием природе». Яркий источник света (вопреки Плинию – конечно, луна, а не лампа); юноша с девушкой; уголек в ее руке, – и проблема сходства изображения с натурой решается как бы сама собой. Плиний не утверждает, что до этой девушки (потом ее стали звать Корой, а «кора» по-гречески и есть «девушка») никому не приходило в голову очертить тень близкого человека, чтобы абрис замещал его присутствие. Кора «впечатала» образ юноши в стену, как бы помогая ему «всегда удерживаться на ногах, иными словами – оставаться живым».

Вторая фаза – рельефное воспроизведение облика ушедшего – была бы невозможна без технической сноровки, а главное – без творческого воображения отца Коры. Она лишь очертила силуэт. А линию волос, бровь и глаз, ноздрю и губы, скулу и ухо юноши Бутад лепил не с натуры.

Александр Степанов - Театр эллинского искусства

НЛО», 2023. — (Очерки визуальности).

ISBN 978-5-44-482363-9

Александр Степанов - Театр эллинского искусства - Содержание

Принцип маски

БОГИ

Дионис

Аполлон

Гермес

Афродита

Афина

Зевс

Прометей

ГЕРОИ И ЦАРИ

Геракл

Тесей и Ариадна

Ясон и Медея

Персей и Медуза

Елена

Ахилл

Одиссей

ПРОСТО ЭЛЛИНЫ

Общаясь с небожителями

Под надзором Геры

В заботах и трудах

Преодолевая забвение

В агональном пылу

Вдохновленные Музами

Жизнерадостные

Вместо занавеса