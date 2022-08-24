Стерх - Библейская хронология

От Сотворения мира

В первые века христианства предпринимались попытки ввести отсчет лет от Сотворения мира или от Адама. Расчеты, проведенные различными хронистами на основе сведений из Ветхого завета, по ряду причин имели отличия, в связи с чем этот способ летоисчисления не получил всеобщего распространения. В частности, исследователи расходились во мнениях о количестве лет, протекших от вавилонского пленения евреев (VI век до н.э.) до новозаветных событий; поскольку этот промежуток хронологически не охвачен в Библии, то приходилось привлекать сторонние хроники, не всегда и не во всем достоверные. Историческое значение имеют несколько вариантов эр от Сотворения мира:

Антиохийская эра (точка отсчета 1 сентября 5500 года до н.э., пятница). Разработана антиохийским епископом Феофилом около 180 года. В некоторых источниках для нее указываются иные точки отсчета (5969, 5515 или 5507 годы до н.э.), однако в хрониках они не использовались.

Эра Ипполита Римского (точка отсчета 5503 год до н.э.). Разработана около 200 года.

Эра Секста Юлия Африкана (точка отсчета 5502 год до н.э.). Разработана около 220 года, использована в «Хронографии».

Феофил, Ипполит, Юлий и некоторые другие древние писатели полагали, что временной промежуток от Адама до Нового Адама (Иисуса Христа) составляет 5500 лет. Основания для этого находили в библейском сюжете о создании первого человека в середине шестого дня творения (Быт 1:24—31), а также в словах Писания: «Ибо пред очами Твоими тысяча лет, как день вчерашний...» (Ис 89:5) и «Одно то не должно быть сокрыто от вас, возлюбленные, что у Господа один день, как тысяча лет, и тысяча лет, как один день» (2 Пет 3:8). В подобных эрах различия возникали из-за несовпадений датировок Рождества Христова. Ряд толкователей считали 5500 лет лишь примерным ориентиром, ведь в Библии нигде не сказано, что Адам создан ровно посередине шестого дня творения, поэтому допускались некоторые отклонения от этого числа. Иные же отсчитывали 5500 лет не от Сотворения мира, а от грехопадения Адама. Находились и те, кто отвергал взаимосвязь между тысячелетиями истории и количеством дней творения.

Эра Панодора (точка отсчета 29 августа 5493 года до н.э., вторник). Разработана александрийским ученым Панодором около 400 года.

Эра Анниана (точка отсчета 25 марта 5492 года до н.э., воскресенье). Разработана александрийским монахом Аннианом в начале V века.

Александрийская эра (точка отсчета 1 сентября 5493 года до н.э., пятница). Представляет собой модификацию эр Панодора и Анниана. Использовалась византийскими историками.

Старовизантийская эра (точка отсчета 5504 год до н.э.). Использовалась в Византии до IV века. Имела хождение также в древней Руси и Болгарии. Согласно старовизантийской эре, от Адама до Потопа 2262 года, от Потопа до Моисея 1082 года, от Моисея до Исхода 430 лет, от Исхода до Соломона 631 год, от Соломона до Вавилонского пленения 448 лет, от Вавилонского пленения до Александра Македонского 318 лет, а от Александра Македонского до Иисуса Христа 333 года. В сумме эти числа дают 5504 года.

Византийская эра сентябрьского стиля (точка отсчета 1 сентября 5509 года до н.э., суббота). Разработана при императоре Констанции в IV веке. Использовалась в Византии до VI века, а также в России с XV века. Смещение точки отсчета относительно старовизантийской эры произведено для удобства определения индиктовых чисел. Для 5509 года до н.э. индикто- вые числа равны единице, а для последующих лет вычисляются как остаток от деления византийской даты на 28, 19 и 15; величина остатка равна соответственно кругу солнца, кругу луны и индикту.

Византийская эра мартовского стиля (точка отсчета 1 марта 5508 года до н.э., пятница). Использовалась в Византии с VI века, а также в древней Руси до XII века.

Византийская эра ультрамартовского стиля (точка отсчета 1 марта 5509 года до н.э., четверг). Использовалась в средневековой Руси, в XII - XV веках.

Иудейская эра (точка отсчета 6/7 октября 3761 года до н.э.). Разработана иудеями на основе хронологии масоретского Танаха.

Ватиканская эра - общее название для нескольких вариантов эр, разработанных на основе хронологии Вульгаты. Например, эра по Жозефу Скалигеру (точка отсчета 1 января 4713 года до н.э.), эра по Джеймсу Ашшеру (точка отсчета 23 октября 4004 года до н.э.).

Многообразие эр от Сотворения мира затрудняло их использование, поэтому хронисты нередко приводили датировки в нескольких системах летоисчисления, что позволяло исключить путаницу.

Валерий Стерх - Библейская хронология

«Издательские решения», 178 стр

ISBN 978-5-44-838231-4