Новое сканирование клуба.

Предисловие Кристера Стендала. Профессор Стилианопулос — честный человек: ему хорошо известно, что существует тысяча способов, которыми Библию читали, читают и будут читать. Он знает, что наивно — и даже нечестно — говорить: «Я читаю текст точно так, как он есть».

В этой книге, посвященной герменевтике — науке о понимании текста, — автор описывает, из чего складывается его, православного христианина, подход к Писанию и где он различает три уровня: экзегетический, оценочный/интерпре тативный и трансформативный (уровень преображения). В его описании этих уровней мне видится влияние попу лярной в современном американском богословии «социоло гии обучения».

В Европе и в других частях света ученые, принадлежащие к разным конфессиям, получают образование в основном на факультетах, относящихся к их церквам; они нигде еще не были в такой степени межконфессиональными по своему составу и духу как в Америке в то время, когда профессор Стилианопулос получил докторскую степень в Гарвардском университете.

Отсюда его утверждение, что на экзегетическом уровне, уровне поиска ответов на вопрос, что означал текст для автора и/или тех читателей, для которых он изначально был предназначен, исследование ведется на общих основаниях — этот его подход нельзя назвать ни православным, ни протестантским, ни каким-либо иным.

Стилианопулос Теодор - Новый Завет - Православная перспектива - Писание, предание, герменевтика - Писание, предание, герменевтика

Пер. с англ.

Серия «Современная библеистика»

М.: Библейско-богословский институт св. апостола Андрея, 2008. -ХХІІ+296С.

ISBN 5-89647-158-0

Стилианопулос Теодор - Новый Завет - Православная перспектива - Писание, предание, герменевтика - Оглавление

Предисловие Кристера Стендала

Предисловие к русскому изданию

Предисловие к английскому изданию

Введение

Глава первая. Природа Священного Писания

Еврейская и христианская Библии

Ветхий и Новый Заветы

Божественный и человеческий аспекты

Глава вторая. Авторитет и использование Писания

Писание и предание

Церковное использование Писания

Академическое исследование Писания

Глава третья. Герменевтика: вера, разум и церковь

Определение терминов

С точки зрения жизни

Взаимоотношения веры, разума и церкви

Глава четвертая. Отцы церкви и Священное Писание

Святоотеческое экзегетическое наследие

Авторитет Писания

Обращение к отцам

Экзегетическая методология

Глава пятая. Современная библейская наука

Историческое происхождение

Методы

Сильные и слабые стороны

Глава шестая. Герменевтический вопрос I: критический обзор

Проблема или проблемы?

Герменевтический вопрос в древней церкви

Герменевтический кризис западного христианства

Герменевтический вопрос в восточном православии

Глава седьмая. Герменевтический вопрос II: экуменическое предложение

Многоуровневая герменевтика

Экзегетический уровень

Уровень интерпретации

Уровень преображения

Приложение I. О Писании

Приложение ІІ. О духовном познании

Список сокращений

Библиография

Библейский указатель

Указатель имен

Предметный указатель

Стилианопулос Теодор - Новый Завет - Православная перспектива - Писание, предание, герменевтика - О Писании

Св. Иоанн Дамаскин (VIII век)

Бог, провозглашенный Ветхим и Новым Заветом, есть Тот, Кто воспевается и прославляется в Троице, ибо сказал Господь: «Не нарушить пришел Я, но исполнить» (Мф 5:17). Ибо Он соделал наше спасение, ради чего открыл нам Писание и все Свои тайны поведал. И еще: «Исследуйте Писания, они свидетельствуют обо мне» (Ин 5:39). И Апостол то же говорит: «Бог, многократно и многообразно говоривший издревле отцам в пророках, в последние дни сии говорил нам в Сыне» (Евр 1:1-2). Так, Духом Святым, вещали Закон и Пророки, евангелисты, апостолы, пастыри и учителя. Следовательно, «все Писание богодухновенно и полезно» (2 Тим 3:16), так что изучать Священное Писание прекрасно и более всего полезно для души. Ибо, «как дерево, посаженное при потоках вод» (Пс 1:3), так и душа, орошаемая Священным Писанием, возрастает, и в должное время приносит плод веры православной, и украшается вечнозелеными листьями — то есть, разумею я, деяниями, угодными Богу.

Итак, Священные Писания располагают нас к праведным деяниям и ничем не возмущаемому созерцанию. В них находим мы призывы ко всем добродетелям и увещания против всех пороков. Итак, если мы жадны до знания, то, благодаря усердию, труду и благодати Божьей, всем делам дарующей успех, будем и богаты знанием. «Ибо всякий просящий получает, и ищущему дано будет, и стучащему отворится» (Лк 11:10). Так будем же стучать во врата прекраснейшего рая Писаний, благоуханного, сладкого и нежного рая, наполняющего уши наши различными песнями духовно вдохновленных птиц, трогающего сердце наше, утешающего нас в печали, умиряющего в гневе, наполняющего радостью нескончаемой, поднимающего ум наш на священной голубице, покрытой серебром и чистым золотом (ср. Пс 67:14), которая возносит нас на своих блистающих крыльях к единородному Сыну и Наследнику Виноградаря виноградника духовного, а через Него — к Отцу светов. Будем стучать не изредка, от времени до времени, но упорно и настойчиво, и пусть не устрашится сердце наше, ибо однажды врата эти для нас откроются.

Случится ли нам раз и другой прочесть и все же не понять прочитанного — не будем отчаиваться. Будем настойчивы, будем размышлять и искать ответ, ибо сказано: «Спроси отца твоего, и он возвестит тебе, старцев твоих, и они скажут тебе» (Втор 32:7). Не все обладают знанием. Будем же пить из райского источника изобильные и чистейшие воды, текущие в жизнь вечную (ср. Ин 4:14). Насладимся ими, будем пить их жадно, до насыщения, ибо содержащаяся в них благодать неистощима. Однако не запрещено нам получать благо и из иных источников. Будем разумными менялами, которые собирают истинное и чистое золото, а фальшивое золото отвергают. Будем принимать разумные изречения, но бросать псам смехотворных богов и вздорные басни, ибо из первых почерпнем мы намного большую силу, чем из последних...

Вот состав Нового Завета: четыре Евангелия, от Матфея, от Марка, от Луки и от Иоанна; Деяния святых апостолов, написанные Лукой Евангелистом; семь Посланий к Церквам — одно Иакова, два Петра, три Иоанна и одно Иуды; четырнадцать Посланий апостола Павла; Откровение Иоанна Евангелиста; и Правила святых апостолов, написанные Климентом.