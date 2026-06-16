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Стокер - Леди в саване

Стокер - Леди в саване
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Category ESXATOS BOOKS, TARGET PROGRAM, Cultural Studies Art, Philology Literature, *Fantasy/Science Fiction, Religious Studies Atheism, Esotericism Mysticism Kabbalah, Occultism Paganism Witchcraft, Эзотеризм
Series Гримуар (4 books)

Вампир... Воскресший из древних легенд и сказаний, он стал поистине одним из знамений XIX века, и кем бы ни был легендарный Носферату, свой след в истории он оставил: его зловещие стигматы — две маленькие, цвета запекшейся крови точки — нетрудно разглядеть на всех жизненно важных артериях современной цивилизации. Роман Брэма Стокера «Леди в саване» развивает тему вампиризма парадоксально: не повторяя «Дракулу», а обманывая ожидание читателя, подменяя ужас тайной, суеверие — интерпретацией, а привычный образ кровососа — фигурой женщины, которая одновременно кажется мертвой, живой, жертвой, возлюбленной и политическим символом.

Издание «Энигмы» представляет не только первый русский перевод романа, но и развернутый научный аппарат: вступительные статьи М. Одесского и Т. Михайловой, а также приложение «Пришествие вампира», где вампирический нарратив рассматривается в контексте поздневикторианской готики, оккультных течений, прерафаэлитской образности и символистской культуры конца XIX века. Поэтому книга важна не только как художественный текст Стокера, но и как исследовательский корпус, позволяющий увидеть, каким образом вампиризм превращается из фольклорного ужаса в сложный культурный механизм интерпретации, желания, власти, страха и модерности.

Стокер Брэм – Леди в саване – Роман

Леди в саване: Роман / Брэм Стокер; пер. с англ. Н. Падалко; вступ. статьи, сост. М. Одесского и Т. Михайловой. – М.: Энигма, 2012. – 528 с. – (Коллекция «Гримуар».)
ISBN 978-5-94698-081-4

Стокер Брэм – Леди в саване – Содержание

  • М. Одесский

    • Возвращение Вампира, или Тайна гробницы в Синегории

  • Т. Михайлова

    • Абрахам Стокер: лаборатория вампиризма

  • Брэм Стокер

    • Леди в саване. Роман

    • Предисловие

    • Книга I. Завещание Роджера Мелтона

    • Книга II. Виссарион

    • Книга III. Появление леди

    • Книга IV. Под флагштоком

    • Книга V. Полуночный ритуал

    • Книга VI. Преследование в лесу

    • Книга VII. Воздушная империя

    • Книга VIII. Выхваченный кинжал

    • Книга IX. Балка

  • Пришествие вампира

    • Лоис Дроумер. Секс, смерть и экстаз: акт греха

    • Хюн Джун Ли. «Слились навеки»: желание, субъективность и угроза отвержения в «Кармилле» Шеридана Ле Фаню

    • Раду Флореску. Что значит имя: Дракула или Влад Прокалыватель?

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Added 16.06.2026
Author brat Vadim
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