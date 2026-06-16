Стокер - Леди в саване

Вампир... Воскресший из древних легенд и сказаний, он стал поистине одним из знамений XIX века, и кем бы ни был легендарный Носферату, свой след в истории он оставил: его зловещие стигматы — две маленькие, цвета запекшейся крови точки — нетрудно разглядеть на всех жизненно важных артериях современной цивилизации. Роман Брэма Стокера «Леди в саване» развивает тему вампиризма парадоксально: не повторяя «Дракулу», а обманывая ожидание читателя, подменяя ужас тайной, суеверие — интерпретацией, а привычный образ кровососа — фигурой женщины, которая одновременно кажется мертвой, живой, жертвой, возлюбленной и политическим символом.

Издание «Энигмы» представляет не только первый русский перевод романа, но и развернутый научный аппарат: вступительные статьи М. Одесского и Т. Михайловой, а также приложение «Пришествие вампира», где вампирический нарратив рассматривается в контексте поздневикторианской готики, оккультных течений, прерафаэлитской образности и символистской культуры конца XIX века. Поэтому книга важна не только как художественный текст Стокера, но и как исследовательский корпус, позволяющий увидеть, каким образом вампиризм превращается из фольклорного ужаса в сложный культурный механизм интерпретации, желания, власти, страха и модерности.

Стокер Брэм – Леди в саване – Роман

Леди в саване: Роман / Брэм Стокер; пер. с англ. Н. Падалко; вступ. статьи, сост. М. Одесского и Т. Михайловой. – М.: Энигма, 2012. – 528 с. – (Коллекция «Гримуар».)

ISBN 978-5-94698-081-4

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