Стокер - Знаменитые обманщики

Category ESXATOS BOOKS, History, Cultural Studies Art, Philology Literature, Religious Studies Atheism, Esotericism Mysticism Kabbalah

Стокер собирает под одной обложкой самых колоритных персонажей истории: от Стефана Малого, ставшего царем Черногории, до загадочного принца Джема. Особое место в книге занимает провокационная глава о «Мальчике из Бисли», в которой автор всерьез разбирает легенду о том, что королева Елизавета I на самом деле была мужчиной-переодетым самозванцем.

Для Стокера обман — это высшая форма театра. Он описывает быт и нравы эпох, в которых эти авантюристы процветали, показывая, что история человечества — это не только битвы и указы, но и бесконечная череда маскарадов.

Брэм Стокер - Знаменитые обманщики - Содержание

ПРЕДИСЛОВИЕ АВТОРА

1. САМОЗВАНЦЫ

  • Перкин Уорбек

  • Тайный король

  • Стефан Малый - фальшивый царь

  • Фальшивые дофины

  • Принцесса Оливия

II. ПРАКТИКУЮЩИЕ МАГИ

  • Парацельс

  • Калиостро

  • Месмер

III. ВЕЧНЫЙ ЖИД

IV. ДЖОН ЛО. Проект «Миссисипи» и то, что ему предшествовало

V. ЧАРОДЕЙСТВО И ЯСНОВИДЕНИЕ

  • Эпоха

  • Доктор Ди

  • Ла Вуазен

  • Сэр Эдвард Келли

  • Дьявольская Матушка

  • Мэтью Хопкинс

VI. АРТУР ОРТОН. Претендент на наследство Тичборнов

VII. ЖЕНЩИНЫ В РОЛИ МУЖЧИН

  • Мотив для переодевания

  • Ханна Снелл

  • ЛаМопен

  • Мэри Ист

РОЗЫГРЫШИ И ПРОЧЕЕ

  • Два лондонских розыгрыша

  • Кошачий розыгрыш

  • Военный парад

  • Дорожная застава

  • Свадебный обман

  • Выкопанный клад

  • Уловка декана Свифта

  • Обманутые воры

  • Фальшивые колбаски

  • Лунное надувательство

  • Шевалье Д’Эон

МАЛЬЧИК ИЗ БИЗЛИ

  • Введение

  • Без наследников

  • Секрет королевы

  • Бизли

  • Предание

  • Трудности с доказательствами

  • Время и возможность

  • Личность Елизаветы

  • Разгадка

  • Герцогиня Ричмонд

  • Несостоявшийся брак

БРЭМ СТОКЕР: СУДЬБА И КНИГИ

  • Слово переводчика

Added 24.03.2026
Author brat lexmak
Related Books

All Books