Стокер собирает под одной обложкой самых колоритных персонажей истории: от Стефана Малого, ставшего царем Черногории, до загадочного принца Джема. Особое место в книге занимает провокационная глава о «Мальчике из Бисли», в которой автор всерьез разбирает легенду о том, что королева Елизавета I на самом деле была мужчиной-переодетым самозванцем.

Для Стокера обман — это высшая форма театра. Он описывает быт и нравы эпох, в которых эти авантюристы процветали, показывая, что история человечества — это не только битвы и указы, но и бесконечная череда маскарадов.

Брэм Стокер - Знаменитые обманщики - Содержание

ПРЕДИСЛОВИЕ АВТОРА

1. САМОЗВАНЦЫ

Перкин Уорбек

Тайный король

Стефан Малый - фальшивый царь

Фальшивые дофины

Принцесса Оливия

II. ПРАКТИКУЮЩИЕ МАГИ

Парацельс

Калиостро

Месмер

III. ВЕЧНЫЙ ЖИД

IV. ДЖОН ЛО. Проект «Миссисипи» и то, что ему предшествовало

V. ЧАРОДЕЙСТВО И ЯСНОВИДЕНИЕ

Эпоха

Доктор Ди

Ла Вуазен

Сэр Эдвард Келли

Дьявольская Матушка

Мэтью Хопкинс

VI. АРТУР ОРТОН. Претендент на наследство Тичборнов

VII. ЖЕНЩИНЫ В РОЛИ МУЖЧИН

Мотив для переодевания

Ханна Снелл

ЛаМопен

Мэри Ист

РОЗЫГРЫШИ И ПРОЧЕЕ

Два лондонских розыгрыша

Кошачий розыгрыш

Военный парад

Дорожная застава

Свадебный обман

Выкопанный клад

Уловка декана Свифта

Обманутые воры

Фальшивые колбаски

Лунное надувательство

Шевалье Д’Эон

МАЛЬЧИК ИЗ БИЗЛИ

Введение

Без наследников

Секрет королевы

Бизли

Предание

Трудности с доказательствами

Время и возможность

Личность Елизаветы

Разгадка

Герцогиня Ричмонд

Несостоявшийся брак

БРЭМ СТОКЕР: СУДЬБА И КНИГИ