Столл - Что необходимо знать каждому мальчику

Дорогой мой друг Гаврик! Вопрос, который ты задал мне, нисколько меня не удивил, потому что, пожалуй, нет такого ребенка, который бы рано или поздно не поинтересовался бы, откуда и как он появился на свет. Это естественный и оправданный вопрос, и на него каждый человек вправе ожидать должного ответа, выраженного при этом так просто, чтоб его можно было понять каждому.

Воистину счастлив тот мальчик, который имеет разумных родителей или добрых друзей, способных дать ему правдивый ответ на этот вопрос и спасти, таким образом, его душу от зла и тех низменных мыслей, которые так часто возникают между невежественными людьми.

Если бы ты спросил меня, откуда появились паровоз, пароход или телеграф и телефон, то для того, чтобы ты мог получить самый полный и удовлетворительный ответ, мне бы пришлось вернуться к началу и проследить, что сделали для развития этих полезных людям изобретений Джордж Стивенсон, Роберт Фултон, Вениамин Франклин, Сэмюэл Морзе, Грейам Белл и Томас Эдисон.

Я уверен, что таким путем можно было бы получить полное понимание всего вопроса. Подобным же образом для того, чтобы мы могли получить вразумительный ответ на вопрос, откуда мы появились, позволь мне вернуться к началу и спросить, откуда произошли Адам, первый мужчина, и Ева, первая женщина. Ты уже, конечно, знаешь, что Адама и Еву создал Бог. Должно быть, ты прочел эту великолепную и чудесную историю на первых страницах Библии. Но в этом чудесном рассказе есть места, которых, вероятно, ты не заметил. Позволь же мне остановиться на этом рассказе.

Если мы начнем с первого стиха: «Вначале Бог сотворил небо и землю», то увидим, что разница между деланием чего-либо и сотворением чего- либо очень велика. Когда строитель строит дом, то он просто-напросто соединяет доски, кирпичи, рейки, гвозди и прочее и из всего этого сооружает постройку. Но когда работа окончена, то нельзя сказать, что он сотворил нечто. Он просто изменил форму и собрал вышеупомянутые предметы таким образом, что из них вышла постройка. Сделать-то он сделал нечто, но он ничего не сотворил.

Не так с Господом. В начале творения не было ни скал, ни земли, ни какого бы то ни было материала, из которого можно было сотворить вселенную. Но мудрость и могущество Бога не имеют границ. Чтобы привести в исполнение свой замысел, Он просто повелевал. В начале был бесконечный и густой мрак, и Бог сказал: «Да будет свет!», и явился свет и т. д. Все, что живет на земле и что светит на небе, сотворил Бог.

Сильванус Столл – Что необходимо знать каждому мальчику

Черкассы: «Смирна», 2001. – 132 с.

Сильванус Столл – Что необходимо знать каждому мальчику - Содержание

СЛОВО ИЗДАТЕЛЯ

КАК НАЧАЛАСЬ ПЕРЕПИСКА С ГАВРИКОМ

ЧАСТЬ 1

Письмо 1

Письмо 2

Письмо 3

Письмо 4

Письмо 5

Письмо 6

Письмо 7

ЧАСТЬ 2

Письмо 8

Письмо 9

Письмо 10

ЧАСТЬ 3

Письмо 11

Письмо 12

Письмо 13

ЧАСТЬ 4

Письмо 14

Письмо 15

Письмо 16

Письмо 17

ЧАСТЬ 5

Письмо 18

ЧАСТЬ 6

Письмо 19

ЧАСТЬ 7