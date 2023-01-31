Несмотря на то, что данная книга представляет собой лучшую апологию креста, какая нам только известна, она написана достаточно доступно, что обычно присуще авторам, не любящим бесполезного теоретизирования. Тем не менее структура книги подчинена строгой логической последовательности, не создавая в голове ее читателя нагромождения трудно связанных между собой элементов.

В целях лучшего понимания освещаемой темы автор снабдил свой труд методическим пособием для индивидуального и группового исследования, что позволяет изучать все, входящие в нее части, не за один присест, а постепенно, вдумчиво и внимательно. В целях представления всей панорамы мнений, существующей также и внутри консервативного лагеря богословов, русское издание снабжено комментарием, а специальные термины, требующие пояснения, даны в скобках в виде более доступных эквивалентов. Все это вместе взятое делает настоящую книгу незаменимой в вопросе исследования столь важного для каждого христианина учения.

Характерной особенностью содержания книги, все труднее обнаруживаемой в изданиях, появляющихся в последнее время на христианском книжном рынке наших постсоветских стран, является акцент на необходимость послушания Личности Искупителя, полу-чившей Своей Кровью право на руководство нашей жизнью.

Сегодня сплошь и рядом можно встретить слишком упрощенный взгляд на личное освящение, якобы ненужное под сенью креста. Множество богословов нашего времени во всеуслышание заявляют о том, что Жертва Христа сделала для христиан все и настолько, что простым согласием с ее результатами можно, наконец, сбросить с себя предрассудок какого-то подражания Богу и начать наслаждаться во Христе.

Джон Стотт - Крест Христа

Черкассы, Смирна, 2003 - 576 стр.

ISBN 966-7774-19-8

Джон Стотт - Крест Христа - Содержание

Часть первая: Приближаясь ко кресту

Главенство креста

Почему Христос умер?

За гранью очевидного

Часть вторая: Сущность креста

Проблема прощения

Искупление грехов

Самозамещение Бога

Часть третья: Завоевания креста

Спасение грешников

Откровение Божье

Победа над злом

Часть четвертая: Жизнь под сенью креста

Торжествующая община

Самопознание и отречение от себя

Любить наших врагов

Страдание и слава

Заключение: Повсеместное влияние креста

Пособие по изучению (Дэвид Стоун)