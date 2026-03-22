Стотт - Радикальный ученик

Итак, я кладу ручку на стол в последний раз в буквальном смысле слова, ибо, признаться, за все эти годы так и не освоил компьютер. В возрасте восьмидесяти восьми лет, я рискну послать это прощальное послание своим читателям. Я благодарен вам за поддержку и за ваши чудесные письма. Сегодня никто не может предугадать, каким будет будущее печати и издательской деятельности. Но лично я не сомневаюсь, что у бумажных книг большое будущее. Возможно, они станут более ценными и дорогими, но они точно никогда не будут полностью упразднены.

Потому что в бумажной книге есть нечто особенное. Любимые книги становятся для нас бесценными, с ними у нас, почти как с людьми, складываются личные, теплые взаимоотношения. Ну разве не удивительно то, что в знак особого уважения и привязанности к книгам мы стараемся обращаться с ними аккуратно, нежно держим их в руках и даже с каким-то особым чувством вдыхаем запах типографской краски. И здесь я говорю не только об отношении авторов к их произведениям, я говорю об отношении всех читателей к их библиотекам. Я взял за правило не цитировать книгу до тех пор, пока не приобрету ее бумажную копию и не проработаю её содержание. Поэтому я призываю вас, ваших родных и друзей к чтению. Ибо чтение — это один из забытых источников благодати.

Стотт Джон - Радикальный ученик

Пер. с англ.

М.: Религиозная Организация «Евангельский Христианский Центр Апостола Павла», 2018. 128 с.

ISBN 978-5-905340-29-1

Стотт Джон - Радикальный ученик - Содержание

Благодарности

Введение: Ученики или христиане?

Глава 1. Нонконформизм

Глава 2. Уподобление Христу

Глава 3. Зрелость

Глава 4. Забота о творении

Глава 5. Простой образ жизни

Глава 6. Баланс

Глава 7. Зависимость

Глава 8. Смерть

Заключение

Эпилог: Прощайте!

Примечания