Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme

Стотт - Я верю в проповедь

Стотт - Я верю в проповедь
Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Bible Commentaries, Theology, **Ecclesiology Faith Experience, Ethics

Джон Стотт - Я верю в проповедь

Издательство Мирт, 2006 год - 395 с.

ISBN 5-88869-193-3

Джон Стотт - Я верю в проповедь - Содержание

Предисловие

От автора

Глава 1. Слава проповеди. Исторический обзор

  • Иисус, апостолы и Отцы церкви - Монахи и реформаторы - Пуритане и протестанты - Девятнадцатый век - Двадцатый век

Глава 2. Современные аргументы против проповеди

  • Против авторитетов - Христианский ответ - Проповедь-диалог - Кибернетическая революция - Влияние телевидения - Процесс познания - Потеря доверия к Евангелию в церкви - Возрождение христианской нравственности

Глава 3. Богословские основы проповеди

  • Доктрина о Боге - Доктрина о Священном Писании - Доктрина о Церкви - Доктрина о пасторском служении - Доктрина 6 служении проповеди

Глава 4. Проповедь как мост между двумя мирами

  • Как уничтожить разрыв между культурами - Библейские и исторические примеры - Христос — наш современник - Христианская этика - Социальный и политический аспекты - Трудные вопросы - Христианский путь к зрелости

Глава 5. Призыв к учению

  • Изучение Библии - Современный мир - Группы чтения и группы поддержки - Методы обучения - Препятствия на пути самообразования - Глава 6. Подготовка проповеди - Выбор текста - Медитация - Выделение смысловой доминанты - Компоновка материала - Вступление и заключение как дополнение к основной части - Запись проповеди и молитва над ней

Глава 7. Искренность и серьезность

  • Искренность - Проповедник как личность - Доводы в защиту искренности - Серьезность - Разум и сердце - Юмор и проповедь - Продолжительность проповеди

Глава 8. Смелость и смирение

  • Смелость - Традиция смелой проповеди - Утешать и обличать - Ценность систематического толкования - Смирение - Слово Бога - Слава Христа - Сила Святого Духа

Views 38
Rating
Added 22.03.2026
Author brat christifid
Rate this publication:
/5 (0)

Comments (1 comment)

Z
zalservik 1 week ago
Благодарю.

