Христианство большинства людей похоже на старую железную кровать: крепкое по краям, оно провисает посередине. На одном краю вы верите Христу как Спасителю и получаете прощение грехов. На другом краю - однажды вы попадете на небеса.

Между этими краями все полно отчаяния. У вас возникает множество вопросов, которые сводятся к одному: где же жизнь? Где та жизнь с избытком, которую обещал Иисус?

Дэн Стоун - Недостающая часть Благой вести

2008, Центр Ученичества «Жизнь»

Волошина В.В., перевод на русский язык

Дэн Стоун - Недостающая часть Благой вести - Содержание

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ: ЕДИНСТВО СО ХРИСТОМ

1. Врата

2. Линия

3. Двусторонний крест, часть первая: вы умерли во Христе

4. Для чего вы умерли

5. Двусторонний крест, часть вторая: Христос живет в вас

6. Качели

7. Один дух

ЧАСТЬ ВТОРАЯ: КТО ВЫ?

8. Одна природа

9. Настоящий вы

10. Драгоценное Божье достояние

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ: ПОЗНАНИЕ БОЖЬИХ ПУТЕЙ

11. Откровение: Божий способ знания

12. Единый глаз

13. Правление благодати

14. Кто что делает?

15. Божий процесс возрастания

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ: ЖИЗНЬ В ЕДИНСТВЕ

16. Не будут алкать

17. Святое «но»

18. Искушение: возможность для веры

19. Слышать Бога

20. Принятие решений

21. Отделенная жизнь

22. Дар страдания

23. Отдать себя без остатка

24. Любить Бога

25. Войти в Божий покой

Дэн Стоун - Недостающая часть Благой вести - Единство со Христом

Прежде чем я пришел ко Христу, вся моя жизнь была целиком сосредоточена на внешнем. Это касается жизни каждого человека. Когда мы без Христа, мы ищем жизнь в вещах и людях и живем, основываясь на этом внешнем. Я не иначе узнавал, кто я, как через внешние связи в моей жизни. Когда мне было двадцать лет, мою сущность полностью определяла группа, в которой я проводил все свое время: сталь одежды, поведение, занятия.

Одним воскресным утром, после бессонной ночи, проведенной в городе, я зашел в церковь, чтобы просто увидеться с девушкой, которая мне нравилась. Бог привлек меня через ловушку, называемую «женщина». Б тот момент я находился перед своими первыми вратами. Тогда я даже еще не начал путешествие от внепшего к внутреннему, потому что еще не принял Иисуса Христа верой как своего Спасителя.

В первых вратах находился молодой проповедник из этой церкви. Он уже принял Христа и проповедовал благую весть, которую знал: «Христос умер за вас». В то утро впервые в жизни всем своим существом я знал, что у меня есть проблема во взаимоотношениях с Богом. Мои грехи отделяли меня от Него. Это было откровение от Духа Святого. Ответом на проблему было то, что, если я увер)ло в Иисуса Христа, поверю в его смерть как плату за мои грехи и в Его воскресение из мертвых, Бог простит меня. Это звучало очень привлекательно. Я мог получить прощение просто по вере в Иисуса.

Оглядываясь назад, я рисую образную картинку того события. Выглядит это так, будто я подошел к вратам, называемым «спасение». Но я был одет во все то внешнее, в чем находил смысл своей жизни: моя компания, мои занятия и все такое прочее. Однако ничто из этих одеяний - ничто внешнее - не могло провести меня через это врата. Ничто не могло восполнить ту внутреннюю потребность, которую я ощущал. На деле, если я хотел пройти через врата, мне нужно было снять эти одеяния, потому что врата недостаточно широки, чтобы прошли и я, и то, что на мне было надето. Мне нужно было прекратить полагаться на внешнее - и полагаться только на Хррюта. Итак, я снял одеяния, внешнее, и прошел через врата обнаженным, потому что мне нечего было предложить Богу, кроме себя самого.

Пройдя через первые врата, я как будто надел новое белье: прикрыл важные органы. Я получил прощение грехов. Впервые в жизни мою сущность не определяло внешнее, я обрел новую внутреннюю сущность: я был спасен и прощен. Но это все, что я знал тогда о моей новой сущности. Это было хорошо - очень хорошо - но нового белья было недостаточно, чтобы полностью одеться. Быть прощенным было здорово, но мне нужно было нечто большее, что придавало бы смысл моей жизни. Если воспользоваться тем же примером, я думал, что мне нужно больше одеянии, что-то еще, что наполнит мою жизнь, сделает ее цельной.