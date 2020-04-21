Стоун - Недостающая часть Благой вести
Христианство большинства людей похоже на старую железную кровать: крепкое по краям, оно провисает посередине. На одном краю вы верите Христу как Спасителю и получаете прощение грехов. На другом краю - однажды вы попадете на небеса.
Между этими краями все полно отчаяния. У вас возникает множество вопросов, которые сводятся к одному: где же жизнь? Где та жизнь с избытком, которую обещал Иисус?
Дэн Стоун - Недостающая часть Благой вести
2008, Центр Ученичества «Жизнь»
Волошина В.В., перевод на русский язык
Дэн Стоун - Недостающая часть Благой вести - Содержание
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ: ЕДИНСТВО СО ХРИСТОМ
1. Врата
2. Линия
3. Двусторонний крест, часть первая: вы умерли во Христе
4. Для чего вы умерли
5. Двусторонний крест, часть вторая: Христос живет в вас
6. Качели
7. Один дух
ЧАСТЬ ВТОРАЯ: КТО ВЫ?
8. Одна природа
9. Настоящий вы
10. Драгоценное Божье достояние
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ: ПОЗНАНИЕ БОЖЬИХ ПУТЕЙ
11. Откровение: Божий способ знания
12. Единый глаз
13. Правление благодати
14. Кто что делает?
15. Божий процесс возрастания
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ: ЖИЗНЬ В ЕДИНСТВЕ
16. Не будут алкать
17. Святое «но»
18. Искушение: возможность для веры
19. Слышать Бога
20. Принятие решений
21. Отделенная жизнь
22. Дар страдания
23. Отдать себя без остатка
24. Любить Бога
25. Войти в Божий покой
Дэн Стоун - Недостающая часть Благой вести - Единство со Христом
Прежде чем я пришел ко Христу, вся моя жизнь была целиком сосредоточена на внешнем. Это касается жизни каждого человека. Когда мы без Христа, мы ищем жизнь в вещах и людях и живем, основываясь на этом внешнем. Я не иначе узнавал, кто я, как через внешние связи в моей жизни. Когда мне было двадцать лет, мою сущность полностью определяла группа, в которой я проводил все свое время: сталь одежды, поведение, занятия.
Одним воскресным утром, после бессонной ночи, проведенной в городе, я зашел в церковь, чтобы просто увидеться с девушкой, которая мне нравилась. Бог привлек меня через ловушку, называемую «женщина». Б тот момент я находился перед своими первыми вратами. Тогда я даже еще не начал путешествие от внепшего к внутреннему, потому что еще не принял Иисуса Христа верой как своего Спасителя.
В первых вратах находился молодой проповедник из этой церкви. Он уже принял Христа и проповедовал благую весть, которую знал: «Христос умер за вас». В то утро впервые в жизни всем своим существом я знал, что у меня есть проблема во взаимоотношениях с Богом. Мои грехи отделяли меня от Него. Это было откровение от Духа Святого. Ответом на проблему было то, что, если я увер)ло в Иисуса Христа, поверю в его смерть как плату за мои грехи и в Его воскресение из мертвых, Бог простит меня. Это звучало очень привлекательно. Я мог получить прощение просто по вере в Иисуса.
Оглядываясь назад, я рисую образную картинку того события. Выглядит это так, будто я подошел к вратам, называемым «спасение». Но я был одет во все то внешнее, в чем находил смысл своей жизни: моя компания, мои занятия и все такое прочее. Однако ничто из этих одеяний - ничто внешнее - не могло провести меня через это врата. Ничто не могло восполнить ту внутреннюю потребность, которую я ощущал. На деле, если я хотел пройти через врата, мне нужно было снять эти одеяния, потому что врата недостаточно широки, чтобы прошли и я, и то, что на мне было надето. Мне нужно было прекратить полагаться на внешнее - и полагаться только на Хррюта. Итак, я снял одеяния, внешнее, и прошел через врата обнаженным, потому что мне нечего было предложить Богу, кроме себя самого.
Пройдя через первые врата, я как будто надел новое белье: прикрыл важные органы. Я получил прощение грехов. Впервые в жизни мою сущность не определяло внешнее, я обрел новую внутреннюю сущность: я был спасен и прощен. Но это все, что я знал тогда о моей новой сущности. Это было хорошо - очень хорошо - но нового белья было недостаточно, чтобы полностью одеться. Быть прощенным было здорово, но мне нужно было нечто большее, что придавало бы смысл моей жизни. Если воспользоваться тем же примером, я думал, что мне нужно больше одеянии, что-то еще, что наполнит мою жизнь, сделает ее цельной.
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