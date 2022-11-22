В Великий четверг совершается воспоминание Тайной вечери Иисуса Христа с учениками, которая, согласно Евангелиям, имела место или вечером дня Пасхи иудейской, или накануне его. Центральные темы: установление Таинства Евхаристии и предательство Иуды.

Основные богослужения:

1. Утреня (в большинстве храмов Русской Православной Церкви, совершается вечером в Великую среду);

2. Часы, изобразительные и вечерня в соединении с Литургией святителя Василия Великого (в большинстве храмов Русской Православной Церкви, совершается утром в Великий четверг).

Страстная седмица: Великий четверг. Службы Великого четверга (песнопения и чтения на церковнославянском и русском языках)

Редактор протоиерей Александр Сорокин

Храм Феодоровской иконы Божией Матери в память 300-летия Дома Романовых (Феодоровский собор)

СПб, 2022. - 68 с.

Страстная седмица: Великий четверг. Службы Великого четверга (песнопения и чтения на церковнославянском и русском языках) - Содержание

Службы Великого четверга

Утреня Великого четверга

Вечерня с Литургией