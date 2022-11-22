Страстная седмица - Великий четверг
В Великий четверг совершается воспоминание Тайной вечери Иисуса Христа с учениками, которая, согласно Евангелиям, имела место или вечером дня Пасхи иудейской, или накануне его. Центральные темы: установление Таинства Евхаристии и предательство Иуды.
Основные богослужения:
1. Утреня (в большинстве храмов Русской Православной Церкви, совершается вечером в Великую среду);
2. Часы, изобразительные и вечерня в соединении с Литургией святителя Василия Великого (в большинстве храмов Русской Православной Церкви, совершается утром в Великий четверг).
Страстная седмица: Великий четверг. Службы Великого четверга (песнопения и чтения на церковнославянском и русском языках)
Редактор протоиерей Александр Сорокин
Храм Феодоровской иконы Божией Матери в память 300-летия Дома Романовых (Феодоровский собор)
СПб, 2022. - 68 с.
Страстная седмица: Великий четверг. Службы Великого четверга (песнопения и чтения на церковнославянском и русском языках) - Содержание
Службы Великого четверга
Утреня Великого четверга
Вечерня с Литургией
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