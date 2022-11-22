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Страстная седмица - Великий четверг

Страстная седмица - Великий четверг
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Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, ORTHODOXY, Liturgical Books
В Великий четверг совершается воспоминание Тайной вечери Иисуса Христа с учениками, которая, согласно Евангелиям, имела место или вечером дня Пасхи иудейской, или накануне его. Центральные темы: установление Таинства Евхаристии и предательство Иуды.
Основные богослужения:
1. Утреня (в большинстве храмов Русской Православной Церкви, совершается вечером в Великую среду);
2. Часы, изобразительные и вечерня в соединении с Литургией святителя Василия Великого (в большинстве храмов Русской Православной Церкви, совершается утром в Великий четверг).

Страстная седмица: Великий четверг. Службы Великого четверга (песнопения и чтения на церковнославянском и русском языках)

Редактор протоиерей Александр Сорокин
Храм Феодоровской иконы Божией Матери в память 300-летия Дома Романовых (Феодоровский собор)
СПб, 2022. - 68 с.

Страстная седмица: Великий четверг. Службы Великого четверга (песнопения и чтения на церковнославянском и русском языках) - Содержание

Службы Великого четверга
Утреня Великого четверга
Вечерня с Литургией
Views 203
Rating 5.0 / 5
Added 22.11.2022
Author brat christifid
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5.0/5 (3)

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