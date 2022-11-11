Евангелие от Марка хорошо подходит для того, чтобы именно с него начинать изучение Библии. Оно самое краткое. По мнению большинства исследователей, оно легло в основу Евангелий от Матфея и Луки. Оно написано живо, динамично, так что даже начинающий читатель сможет сохранить интерес до конца повествования.

В подготовке этого пособия мы руководствовались примером еп. Кассиана (Безобразова), который писал четко, лаконично, совмещая научный подход с верностью православному Преданию, при этом не чувствуя рабской необходимости подтверждать всё ссылками на предыдущих комментаторов. Нет возможности перечислять всю учебную, научную и духовно-назидательную литературу, всех авторов, которые формировали наше понимание Евангелия в течение вот уже двадцати лет, а также всех сотрудников, преподавателей-наставников и священнопроповедников, — но к очень многим испытываем глубокую благодарность; во многом это коллективный труд.

Общую канву понимания задавало размышление над самим Евангелием - личное, в группе, при подготовке к лекциям. Из этого рождались вопросы для ведения групп и индивидуального размышления. Насколько возможно, вопросы составлялись так, чтобы прояснить текст, не требуя обязательного обращения к дополнительным источникам. Фактически, вопросы — это и есть комментарий, но в ненавязчивой форме. Вопросы были частично опробованы в молодежных лагерях и студенческих аудиториях, — и вызывали живой интерес и отклик!

Владимир Сергеевич Стрелов - Евангелие от Марка. Пособие для изучения с вопросами и комментариями

М.: Наследие-Триада, 2019. — 96 с.

ISBN 978-5-86181-650-2 (в обл.)

Владимир Сергеевич Стрелов - Евангелие от Марка. Пособие для изучения с вопросами и комментариями - Содержание

Предисловие

Как использовать пособие?

От Марка святое Благовествование

Глава 1

Иоанн Креститель и подготовка Иисуса к проповеди

Начало проповеди Иисуса и призвание учеников

Изгнание беса и исцеление тещи Петра

День Иисуса, очищение прокаженного

Глава 2

Исцеление расслабленного и призвание Левия Матфея

Вопрос о посте и соблюдение субботы

Глава 3

Исцеление сухорукого и другие исцеления

Избрание двенадцати

Семья Иисуса и хула на Духа Святого

Глава 4

Притча о сеятеле

Объяснение притчи о сеятеле

Притчи о свече и мере

Притча о посеве и всходах

Притча о горчичном зерне

Усмирение бури

Глава 5

Исцеление гадаринского бесноватого

Исцеление кровоточивой женщины и воскрешение дочери Иаира

Глава 6

Отвержение Иисуса в Назарете

Отправление двенадцати на проповедь

Смерть Иоанна Крестителя

Насыщение пяти тысяч

Хождение по водам и исцеление больных в Геннисарете

Глава 7

Заповеди Божии и человеческие предания

Исцеление дочери сирофиникиянки

Исцеление глухого косноязычного

Глава 8

Насыщение четырех тысяч и требование знамений с неба

Исцеление слепого, исповедание Петра и следование за Христом

Глава 9

Преображение

Исцеление бесноватого мальчика

Второе предсказание о страстях и споры о том, кто больше

«Кто не против вас, тот за вас»

Соблазны

Глава 10

Развод и повторный брак

«Будьте как дети»

Отказ от богатства и награды Царства

Третье предсказание страстей и просьба сынов Зеведеевых

Исцеление слепого Вартимея

Глава 11

Торжественный въезд в Иерусалим

Суд над бесплодной смоковницей и очищение Храма

Засохшая смоковница и сила веры

Вопрос о власти Иисуса

Глава 12

Притча о злых виноградарях

Подать кесарю

О воскресении мертвых

Наибольшая заповедь

Вопрос о Христе и предостережение от книжников

Лепта бедной вдовы

Глава 13

Беседа о конце времен

Глава 14

Заговор против Иисуса и помазание Его миром

Тайная Вечеря

Предсказание об отречении и Гефсиманское борение

Арест Иисуса, ночной суд и отречение Петра

Глава 15

Суд Пилата

Издевательства и Распятие

Смерть Иисуса и погребение

Глава 16

Воскресение и явление ангела

Явления Воскресшего, поручение о проповеди и Вознесение

Вопросы ко всему Евангелию

Вместо послесловия. Может быть, дальше нам стоит идти вместе?

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