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Стрелов - Евангелие от Марка - Пособие для изучения

Владимир Сергеевич Стрелов - Евангелие от Марка. Пособие для изучения с вопросами и комментариями
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Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, THEOLOGIAN'S TEXTBOOK, Bible Commentaries, Biblical Studies, Theology, Educational
Евангелие от Марка хорошо подходит для того, чтобы именно с него начинать изучение Библии. Оно самое краткое. По мнению большинства исследователей, оно легло в основу Евангелий от Матфея и Луки. Оно написано живо, динамично, так что даже начинающий читатель сможет сохранить интерес до конца повествования.
В подготовке этого пособия мы руководствовались примером еп. Кассиана (Безобразова), который писал четко, лаконично, совмещая научный подход с верностью православному Преданию, при этом не чувствуя рабской необходимости подтверждать всё ссылками на предыдущих комментаторов. Нет возможности перечислять всю учебную, научную и духовно-назидательную литературу, всех авторов, которые формировали наше понимание Евангелия в течение вот уже двадцати лет, а также всех сотрудников, преподавателей-наставников и священнопроповедников, — но к очень многим испытываем глубокую благодарность; во многом это коллективный труд.
Общую канву понимания задавало размышление над самим Евангелием - личное, в группе, при подготовке к лекциям. Из этого рождались вопросы для ведения групп и индивидуального размышления. Насколько возможно, вопросы составлялись так, чтобы прояснить текст, не требуя обязательного обращения к дополнительным источникам. Фактически, вопросы — это и есть комментарий, но в ненавязчивой форме. Вопросы были частично опробованы в молодежных лагерях и студенческих аудиториях, — и вызывали живой интерес и отклик!

Владимир Сергеевич Стрелов - Евангелие от Марка. Пособие для изучения с вопросами и комментариями

М.: Наследие-Триада, 2019. — 96 с.
ISBN 978-5-86181-650-2 (в обл.)

Владимир Сергеевич Стрелов - Евангелие от Марка. Пособие для изучения с вопросами и комментариями - Содержание

  • Предисловие
  • Как использовать пособие?
От Марка святое Благовествование
Глава 1
  • Иоанн Креститель и подготовка Иисуса к проповеди
  • Начало проповеди Иисуса и призвание учеников
  • Изгнание беса и исцеление тещи Петра
  • День Иисуса, очищение прокаженного
Глава 2
  • Исцеление расслабленного и призвание Левия Матфея
  • Вопрос о посте и соблюдение субботы
Глава 3
  • Исцеление сухорукого и другие исцеления
  • Избрание двенадцати
  • Семья Иисуса и хула на Духа Святого
Глава 4
  • Притча о сеятеле
  • Объяснение притчи о сеятеле
  • Притчи о свече и мере
  • Притча о посеве и всходах
  • Притча о горчичном зерне
  • Усмирение бури
Глава 5
  • Исцеление гадаринского бесноватого
  • Исцеление кровоточивой женщины и воскрешение дочери Иаира
Глава 6
  • Отвержение Иисуса в Назарете
  • Отправление двенадцати на проповедь
  • Смерть Иоанна Крестителя
  • Насыщение пяти тысяч
  • Хождение по водам и исцеление больных в Геннисарете
Глава 7
  • Заповеди Божии и человеческие предания
  • Исцеление дочери сирофиникиянки
  • Исцеление глухого косноязычного
Глава 8
  • Насыщение четырех тысяч и требование знамений с неба
  • Исцеление слепого, исповедание Петра и следование за Христом
Глава 9
  • Преображение
  • Исцеление бесноватого мальчика
  • Второе предсказание о страстях и споры о том, кто больше
  • «Кто не против вас, тот за вас»
  • Соблазны
Глава 10
  • Развод и повторный брак
  • «Будьте как дети»
  • Отказ от богатства и награды Царства
  • Третье предсказание страстей и просьба сынов Зеведеевых
  • Исцеление слепого Вартимея
Глава 11
  • Торжественный въезд в Иерусалим
  • Суд над бесплодной смоковницей и очищение Храма
  • Засохшая смоковница и сила веры
  • Вопрос о власти Иисуса
Глава 12
  • Притча о злых виноградарях
  • Подать кесарю
  • О воскресении мертвых
  • Наибольшая заповедь
  • Вопрос о Христе и предостережение от книжников
  • Лепта бедной вдовы
Глава 13
  • Беседа о конце времен
Глава 14
  • Заговор против Иисуса и помазание Его миром
  • Тайная Вечеря
  • Предсказание об отречении и Гефсиманское борение
  • Арест Иисуса, ночной суд и отречение Петра
Глава 15
  • Суд Пилата
  • Издевательства и Распятие
  • Смерть Иисуса и погребение
Глава 16
  • Воскресение и явление ангела
  • Явления Воскресшего, поручение о проповеди и Вознесение
  • Вопросы ко всему Евангелию
Вместо послесловия. Может быть, дальше нам стоит идти вместе?
Предложения для дополнительного чтения
Views 1 172
Rating 4.1 / 5
Added 11.11.2022
Author brat christifid
Rate this publication:
4.1/5 (7)

Comments (1 comment)

G
gios76 3 years ago

спасибо

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