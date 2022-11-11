Стрелов - Евангелие от Марка - Пособие для изучения
Евангелие от Марка хорошо подходит для того, чтобы именно с него начинать изучение Библии. Оно самое краткое. По мнению большинства исследователей, оно легло в основу Евангелий от Матфея и Луки. Оно написано живо, динамично, так что даже начинающий читатель сможет сохранить интерес до конца повествования.
В подготовке этого пособия мы руководствовались примером еп. Кассиана (Безобразова), который писал четко, лаконично, совмещая научный подход с верностью православному Преданию, при этом не чувствуя рабской необходимости подтверждать всё ссылками на предыдущих комментаторов. Нет возможности перечислять всю учебную, научную и духовно-назидательную литературу, всех авторов, которые формировали наше понимание Евангелия в течение вот уже двадцати лет, а также всех сотрудников, преподавателей-наставников и священнопроповедников, — но к очень многим испытываем глубокую благодарность; во многом это коллективный труд.
Общую канву понимания задавало размышление над самим Евангелием - личное, в группе, при подготовке к лекциям. Из этого рождались вопросы для ведения групп и индивидуального размышления. Насколько возможно, вопросы составлялись так, чтобы прояснить текст, не требуя обязательного обращения к дополнительным источникам. Фактически, вопросы — это и есть комментарий, но в ненавязчивой форме. Вопросы были частично опробованы в молодежных лагерях и студенческих аудиториях, — и вызывали живой интерес и отклик!
Владимир Сергеевич Стрелов - Евангелие от Марка. Пособие для изучения с вопросами и комментариями
М.: Наследие-Триада, 2019. — 96 с.
ISBN 978-5-86181-650-2 (в обл.)
Владимир Сергеевич Стрелов - Евангелие от Марка. Пособие для изучения с вопросами и комментариями - Содержание
- Предисловие
- Как использовать пособие?
От Марка святое Благовествование
Глава 1
- Иоанн Креститель и подготовка Иисуса к проповеди
- Начало проповеди Иисуса и призвание учеников
- Изгнание беса и исцеление тещи Петра
- День Иисуса, очищение прокаженного
Глава 2
- Исцеление расслабленного и призвание Левия Матфея
- Вопрос о посте и соблюдение субботы
Глава 3
- Исцеление сухорукого и другие исцеления
- Избрание двенадцати
- Семья Иисуса и хула на Духа Святого
Глава 4
- Притча о сеятеле
- Объяснение притчи о сеятеле
- Притчи о свече и мере
- Притча о посеве и всходах
- Притча о горчичном зерне
- Усмирение бури
Глава 5
- Исцеление гадаринского бесноватого
- Исцеление кровоточивой женщины и воскрешение дочери Иаира
Глава 6
- Отвержение Иисуса в Назарете
- Отправление двенадцати на проповедь
- Смерть Иоанна Крестителя
- Насыщение пяти тысяч
- Хождение по водам и исцеление больных в Геннисарете
Глава 7
- Заповеди Божии и человеческие предания
- Исцеление дочери сирофиникиянки
- Исцеление глухого косноязычного
Глава 8
- Насыщение четырех тысяч и требование знамений с неба
- Исцеление слепого, исповедание Петра и следование за Христом
Глава 9
- Преображение
- Исцеление бесноватого мальчика
- Второе предсказание о страстях и споры о том, кто больше
- «Кто не против вас, тот за вас»
- Соблазны
Глава 10
- Развод и повторный брак
- «Будьте как дети»
- Отказ от богатства и награды Царства
- Третье предсказание страстей и просьба сынов Зеведеевых
- Исцеление слепого Вартимея
Глава 11
- Торжественный въезд в Иерусалим
- Суд над бесплодной смоковницей и очищение Храма
- Засохшая смоковница и сила веры
- Вопрос о власти Иисуса
Глава 12
- Притча о злых виноградарях
- Подать кесарю
- О воскресении мертвых
- Наибольшая заповедь
- Вопрос о Христе и предостережение от книжников
- Лепта бедной вдовы
Глава 13
- Беседа о конце времен
Глава 14
- Заговор против Иисуса и помазание Его миром
- Тайная Вечеря
- Предсказание об отречении и Гефсиманское борение
- Арест Иисуса, ночной суд и отречение Петра
Глава 15
- Суд Пилата
- Издевательства и Распятие
- Смерть Иисуса и погребение
Глава 16
- Воскресение и явление ангела
- Явления Воскресшего, поручение о проповеди и Вознесение
- Вопросы ко всему Евангелию
Вместо послесловия. Может быть, дальше нам стоит идти вместе?
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спасибо