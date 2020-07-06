Предлагаемое введение посвящено основным, главным темам Евангелий от Матфея, от Марка и от Луки. Эти Евангелия известны как «синоптические» (συνοπτικός - «способный обозреть все вместе») - в виду многочисленных совпадений в содержании и расположении словесного материала они доступны для одновременного сравнительного обозрения. В издаваемых «синопсисах», специальных пособиях для изучающих Священное Писание Нового Завета, тексты трех Евангелий помещаются параллельно в трех столбцах для наглядного представления всех сходных, совпадающих и различающихся сочетаний слов. Различные объяснения этих сходств и отличий, т. е. взаимоотношений трех первых Евангелий и их отношения к Четвертому, составили историю т. н. «синоптической» проблемы. Для ее решения весьма существенными являются данные об авторе и его источниках, о времени составления евангельских текстов, об авторской аудитории, о конкретных целях каждого евангелиста. Мы принимаем хранимые в предании Церкви данные, что первым написано Евангелие от Матфея, апостола из двенадцати, в первую очередь для его единоплеменников с целью убедить их в мессианском достоинстве Иисуса из Назарета; за евангелистом Матфеем составляет Евангелие святой Марк по записям проповеди своего духовного отца - апостола Петра, дабы призвать к вере во Христа язычников; и, наконец, третьим в этой чреде является спутник и ученик апостола Павла - Лука, пишущий Евангелие для утверждения в вере и иудеев, и язычников. С благодарностью мы называем имена тех, кто сохранил для нас неоценимые начальные сведения об Евангелиях и евангелистах. Протоиерей Василий Строганов - Введение в синоптические Евангелия Москва, Храм Вознесения Господня («Малое Вознесение») 2009. 320 с. ISBN 978-5-99013-352-6

Протоиерей Василий Строганов - Введение в синоптические Евангелия - Содержание

1. ВСТУПЛЕНИЕ

2. РОЖДЕСТВО

3. ПРЕДТЕЧА

4. НАЧАЛО СЛУЖЕНИЯ

5. ПРИЗВАНИЕ УЧЕНИКОВ И «ОГОНЬ РАЗДЕЛЕНИЯ»

6. УЧЕНИКИ И НАРОД В ЕВАНГЕЛИИ ОТ МАТФЕЯ

7. ИСПОВЕДАНИЕ АПОСТОЛА ПЕТРА

8. ИСТОЧНИКИ ГЕРМЕНЕВТИКИ АПОСТОЛА МАТФЕЯ

9. ПРЕОБРАЖЕНИЕ

10. УЧЕНИКИ, НАРОД, ФАРИСЕИ В ПЕРВОМ ЕВАНГЕЛИИ

11. «КРИТИКА» УЧЕНИКОВ

12. ИСЦЕЛЕНИЕ ГАДАРИНСКОГО БЕСНОВАТОГО И ВОСКРЕШЕНИЕ ДОЧЕРИ И АИРА

13. АПОЛОГИЯ УЧЕНИКОВ

14. УЧЕНИКИ В ЕВАНГЕЛИИ ОТ ЛУКИ

15. НАРОД И ЕГО ДУХОВНЫЕ ВОЖДИ В ЕВАНГЕЛИИ ОТ МАРКА

16. НАРОД И ЕГО ДУХОВНЫЕ ВОЖДИ В ЕВАНГЕЛИИ ОТ ЛУКИ

17. УЧЕНИЕ МЕССИИ В ПЕРВОМ ЕВАНГЕЛИИ

18. ИЗ «БИОГРАФИЧЕСКИХ» СВЕДЕНИЙ О ЕВАНГЕЛИСТЕ МАТФЕЕ

19. О УЧЕНИИ ХРИСТА В ЕВАНГЕЛИИ ОТ МАРКА

20. «ИНОПЛЕМЕННИКИ»

21. УЧЕНИЕ О МЕССИИ В ЕВАНГЕЛИИ ОТ ЛУКИ

22. НАЧАЛА ЕВАНГЕЛИЙ

23. БЛАГОВЕСТИЕ О СПАСЕНИИ

24. ЕВАНГЕЛИЕ ОТ ЛУКИ - СПАСЕНИЕ В ДЕЙСТВИИ

25. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Протоиерей Василий Строганов - Введение в синоптические Евангелия - Вступление

«Не вливают также вина молодого в мехи ветхие..., но вино молодое вливают в новые мехи, и сберегается то и другое», - эти слова Христа воспроизведут и Матфей, и Марк, и Лука /Мф. 9, 17; Мк. 2, 22; Лк. 5, 37-39/. Новое содержание определяет новые формы. «Если посмотреть на тот повседневный мир, в котором жили первые христиане, мы могли бы ожидать, что они примут в качестве формы для своей литературы свиток из пергамена, как в современном им иудаизме, или папирусный свиток, принятый языческим миром, или оба. Но в действительности они не сделали ни того, ни другого: на этот счет, как и для прочих вещей, у людей, которые “перевернули мир”, оказались другие идеи... Где и кем именно эта идея была впервые опробована, мы не знаем; но то, чем мы с уверенностью располагаем сейчас, - новая форма непосредственно связана с самыми первыми временами христианства, и изобретатель мог действительно быть христианином». Так писал в 1969 г. хранитель рукописей Британского Музея доктор Т. К. Скит о совершенном христианами преобразовании в мире письменности - изобретении ими книги-кодекса, которая завоюет весь мир, изобретении по значимости приравниваемом к такому событию, как переход от рукописной книги к печатному станку. Начиная с самых первых известных нам фрагментов, тексты Нового Завета будут представлены только в форме книги-кодекса в окружении иудейских и языческих свитков.

Новизна касается не только формы книги. Христиане «вторгаются» в современный им мир письменности с собственным уникальным корпусом литературы, переступающим прежние жанровые, стилистические, языковые границы. Тексты Нового Завета повествуют об уникальном событии - о вхождении Бога в человеческую историю, о Боговоплощении. Создатели новозаветной письменности - святые апостолы и евангелисты, авторы Евангелий, Деяний, Посланий, Откровения, в своей творческой деятельности основывались на словах, принадлежащих Тому, о Ком было сказано: «никогда человек не говорил так, как Этот Человек» Ин. 7,46/13.

Эммаусским путникам воскресший Христос, «начав от Моисея, из всех пророков изъяснял им сказанное о Нем во всем Писании» /Лк. 24, 27/, а затем, явившись одиннадцати апостолам и «бывшим с ними» /Лк. 24, 33/ - «отверз им ум к уразумению Писаний» /Лк. 24,45/. В Церкви всегда были и есть достойные восприемники этого дара «уразумения Писаний», «священной герменевтики».

Евангелия - документы истории и повествуют об исторических событиях, и в то же время это - не летописи и не биографии. Они переступают границы привычных литературных жанров, поскольку история здесь - это история спасения для жизни вечной, а биография - это жизнеописание Бога. Уникальность их литературного жанра подчеркнута самим названием «Евангелие» (греч. то εύαγγέλιον) - «благая весть». Это - документы-воззвания о наступившем времени Искупления от греха и смерти, обращенные ко всему человеческому роду и каждому человеку в отдельности. Составители Евангелий стремились исполнить волю Божию, полагая в основу своих трудов прямые указания и наставления Своего Божественного Учителя. Явные свидетельства этого Божественного водительства должны быть приняты во внимание в первую очередь, ибо именно они определяют ключевые богословские задания каждого евангелиста. Забвение жанровой уникальности Евангелий, неверный сдвиг при указании целей евангелиста становятся роковыми для экзегета. Подобной ошибкой западной библейской критики епископ Кассиан считал гипертрофированное предпочтение «плоскости истории» или «исторической цели» принятых в качестве главного критерия при объяснении текста.