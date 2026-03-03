Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme

Строк - Заповеди гостеприимства

Александр Строк Заповеди гостеприимства
Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Theology, **Ecclesiology Faith Experience

Чтобы понять, что такое христианская любовь, мы должны обратить свой взор на ее Божественный источник — на Иисуса Христа. Филипп Хьюс напоминает нам, что Иисус Христос — основоположник христианских дел и отношений: «Если родоначальник нашего братства — Христос, то и наша братская любовь берет свое начало в Нем. Его безграничная любовь к нам и есть источник нашей любви друг к другу»6. Для того чтобы подчеркнуть важность людской любви друг к другу, Господь дал Своим ученикам новую заповедь в те последние несколько часов, которые Он провел вместе с ними перед смертью: «...любите друг друга; как Я возлюбил вас, так и вы да любите друг друга» (Ин. 13:34).

Эта новая заповедь — любить друг друга той же беззаветной любовью, которой Христос возлюбил нас, — проходит красной нитью через весь Новый Завет. Греческие слова agape, agapao, переводящиеся как «любовь», и прилагательное agapetos («возлюбленные»), встречаются в Новом Завете примерно 320 раз. Любовь должна быть, как и утверждает название одной из самых глубоких книг Фрэнсиса Шэффера, отличительным знаком христианина.

Павел заходит еще дальше, настаивая на том, что если бы христианин говорил ангельскими голосами, или знал все о Библии и Боге, или имел веру, большую, чем у Авраама, или отдал все свое имение бедным, или стал мучеником-миссионером, — все это не значило бы абсолютно ничего, если бы он не испытывал любви к ближним: "Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я — медь звенящая или кимвал звучащий. Если имею дар пророчества, и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, — то я ничто. И если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы". 1 Кор. 13:1-3

Позже, говоря о вере, надежде и любви, Павел провозглашает, что «любовь из них больше» (см.: 1 Кор. 13:13). Павел также особо выделяет братскую любовь. Например, он призывает христиан из города Фессалоники «более преуспевать» в братской любви, хотя они итак были братолюбивы. Павел пишет:

«О братолюбии же нет нужды писать к вам; ибо вы сами научены Богом любить друг друга, ибо вы так и поступаете со всеми братиями по всей Македонии. Умоляем же вас, братия, более преуспевать» 1 Фес. 4:9-10

Христианам в Риме Павел пишет: «Будьте братолюбивы друг к другу с нежностью...» (Рим. 12:10).

Александр Строк - Заповеди гостеприимства

СПб.: Шандал, 2006. - 96 с. - (Дело служения).

ISBN 5-93925-099-8

Александр Строк - Заповеди гостеприимства - Содержание

Глава 1. Бриллиант в короне

Глава 2. Укрепляя любовь в христианской семье

  • Что такое христианская семья

  • Что такое христианская любовь

  • Гостеприимство позволяет строить христианскую общину на основе любви

  • Гостеприимство в современной церкви

  • Исходная точка для проявления гостеприимства

Глава 3. Гостеприимство: стартовая площадка для проповеди Евангелия

  • Дом как маяк для проповедников

  • Дом как приют для странствующих благовестников и учителей

  • Симон кожевник

  • Лидия

  • Филимон

  • Два Гаия

  • Ответственность и награда за христианское гостеприимство

Глава 4. Заповеди гостеприимства в Новом Завете

  • Ревновать о гостеприимстве

  • Оказывать гостеприимство с радостью

  • Правильное отношение

  • Тяжкий грех эгоизма

  • Служение духовным даром

  • Не забывать оказывать гостеприимство

  • Нежданная награда

  • Пресвитер должен быть гостеприимен

  • Поддержка вдов поместной церковью

  • Заповедь об отказе в радушном приеме

  • Лжеучители

  • Нераскаявшийся брат или сестра во Христе

  • Резюме: отличительные черты христианского гостеприимства

Глава 5. Полезные советы: как оказывать гостеприимство

  • Практические занятия

Примечания

Views 1 411
Rating 5.0 / 5
Added 03.03.2026
Author brat Vital
Rate this publication:
5.0/5 (6)

Comments (6 comments)

Z
zalservik 1 month ago
Благодарю.
O
Olha Belsheva 11 months ago
Как я могу прочитать или скачать книгу " Любовь - основа служения?" А. Строк
E
esxatos 11 months ago

https://esxatos.com/celevye-programmy-esxatos
S
Sergey05 2 years ago

Огромное спасибо за книги! Только не нашел при прокрутке окна TB книги "Руководство церковью"
S
Shaqim 4 years ago

Спасибо за не ответ. 

И спасибо Богу и вам за возможность получить эту книгу бесплатно. Сразу не понял, что ее можно было скачать бесплатно.

Извините. 
S
Shaqim 4 years ago

Здравствуйте

Хотел приобрести электронную книгу Заповеди Гостеприимства, Александра Строка. Не могу найти опцию для этого. Вы могли бы помочь мне в этом?

Также не вижу сколько мне нужно заплатить за книгу.

Спасибо

 

Related Books

All Books