Чтобы понять, что такое христианская любовь, мы должны обратить свой взор на ее Божественный источник — на Иисуса Христа. Филипп Хьюс напоминает нам, что Иисус Христос — основоположник христианских дел и отношений: «Если родоначальник нашего братства — Христос, то и наша братская любовь берет свое начало в Нем. Его безграничная любовь к нам и есть источник нашей любви друг к другу»6. Для того чтобы подчеркнуть важность людской любви друг к другу, Господь дал Своим ученикам новую заповедь в те последние несколько часов, которые Он провел вместе с ними перед смертью: «...любите друг друга; как Я возлюбил вас, так и вы да любите друг друга» (Ин. 13:34).
Эта новая заповедь — любить друг друга той же беззаветной любовью, которой Христос возлюбил нас, — проходит красной нитью через весь Новый Завет. Греческие слова agape, agapao, переводящиеся как «любовь», и прилагательное agapetos («возлюбленные»), встречаются в Новом Завете примерно 320 раз. Любовь должна быть, как и утверждает название одной из самых глубоких книг Фрэнсиса Шэффера, отличительным знаком христианина.
Павел заходит еще дальше, настаивая на том, что если бы христианин говорил ангельскими голосами, или знал все о Библии и Боге, или имел веру, большую, чем у Авраама, или отдал все свое имение бедным, или стал мучеником-миссионером, — все это не значило бы абсолютно ничего, если бы он не испытывал любви к ближним: "Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я — медь звенящая или кимвал звучащий. Если имею дар пророчества, и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, — то я ничто. И если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы". 1 Кор. 13:1-3
Позже, говоря о вере, надежде и любви, Павел провозглашает, что «любовь из них больше» (см.: 1 Кор. 13:13). Павел также особо выделяет братскую любовь. Например, он призывает христиан из города Фессалоники «более преуспевать» в братской любви, хотя они итак были братолюбивы. Павел пишет:
«О братолюбии же нет нужды писать к вам; ибо вы сами научены Богом любить друг друга, ибо вы так и поступаете со всеми братиями по всей Македонии. Умоляем же вас, братия, более преуспевать» 1 Фес. 4:9-10
Христианам в Риме Павел пишет: «Будьте братолюбивы друг к другу с нежностью...» (Рим. 12:10).
Александр Строк - Заповеди гостеприимства
СПб.: Шандал, 2006. - 96 с. - (Дело служения).
ISBN 5-93925-099-8
Александр Строк - Заповеди гостеприимства - Содержание
Глава 1. Бриллиант в короне
Глава 2. Укрепляя любовь в христианской семье
Что такое христианская семья
Что такое христианская любовь
Гостеприимство позволяет строить христианскую общину на основе любви
Гостеприимство в современной церкви
Исходная точка для проявления гостеприимства
Глава 3. Гостеприимство: стартовая площадка для проповеди Евангелия
Дом как маяк для проповедников
Дом как приют для странствующих благовестников и учителей
Симон кожевник
Лидия
Филимон
Два Гаия
Ответственность и награда за христианское гостеприимство
Глава 4. Заповеди гостеприимства в Новом Завете
Ревновать о гостеприимстве
Оказывать гостеприимство с радостью
Правильное отношение
Тяжкий грех эгоизма
Служение духовным даром
Не забывать оказывать гостеприимство
Нежданная награда
Пресвитер должен быть гостеприимен
Поддержка вдов поместной церковью
Заповедь об отказе в радушном приеме
Лжеучители
Нераскаявшийся брат или сестра во Христе
Резюме: отличительные черты христианского гостеприимства
Глава 5. Полезные советы: как оказывать гостеприимство
Практические занятия
Примечания
