Стюарт - Евангелизм

То, что написано в этой коротенькой главе, выражено в духе смирения и братской любви. Автор жаждет видеть истинную работу Святого Духа везде, где происходит пробуждение, о котором мы все молимся. В книге Деяний апостолов, этом боговдохновенном учебнике по евангелизму, мы находим три преобладающие истины: исполнение Духом, наступательный евангелизм и противодействие сатаны, причем эти три истины невозможно разделить. По моему убеждению, сегодня сатана втягивает нас в ложный евангелизм, чтобы обмануть самодовольством и чтобы мы не жаждали увидеть подлинный евангелизм. Современный евангелизм часто зависит от мирских настроений, а не от Святого Духа. Но невозможно быть зависимым от того и другого. «У ветхой природы нет средств для удовлетворения потребностей новой природы.» Пусть же Господь употребит эту статью для того, чтобы распространить по стране глубокое желание истинного, духовного евангелизма.

ПРОПОВЕДУЕТСЯ «ПОПУЛЯРНЫЙ» ИИСУС

Есть серьезная опасность в том, что иногда проповедуется «популярный Иисус.» Желая приобрести неспасенных, мы тогда ложно, хотя и искренно, представляем только одну сторону христианской жизни: радость спасения. Д-р А. Гордон в проповеди на тему «Отталкивающие стороны христианства» как-то сказал следующее: «Мы слишком много обращаем внимания на привлекательные стороны христианства, но редко останавливаемся, чтобы подумать, что у него есть также и отталкивающие стороны, которые, тем не менее, имеют жизненно важное значение для того, чтобы христианство было чистым и долговечным. Если Церковь Христова вбирает в себя то, что она не может растворить, ее жизнь сразу же подвергается опасности, ибо тело Христово, состоящее из верующих, должно иметь единую природу, находясь в духовной брани с миром. Ее чистота и сила зависимы, в первую очередь, от этого единообразия. Поэтому если Церковь станет привлекать к себе людей, не преобразив их, если примет их в ряды своих членов, не приобщив к своей жизни, — она только ослабит себя таким ростом и уменьшится через такое прибавление.»

Стюарт Д. А. - Евангелизм

Asheville, NC: Revival Literature, 1995. - 148 с.

ISBN 1-56632-099-2

Стюарт Д. А. - Евангелизм - Содержание