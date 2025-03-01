Век, определивший новый отсчет времени, начался с чело­века, который, по всей видимости, лишь по чистой случайности стал божеством. Поскольку самые первые Евангелия были напи­саны спустя десятилетия после его смерти на Голгофе, и даже свет не может разогнать тьму гробниц прошлого, разглядеть его в дета­лях сложно. Ученые, пытающиеся определить, какое место в исто­рии занимал этот диссидентствующий проповедник из Назарета, решительно бросивший вызов римским правителям и богам, уста­новили его причастность к политике тех дней. Вместе с Иоанном Крестителем он практиковал обряд крещения на берегах реки Иордан, называя его избавлением от греха и кабалы империи, которая на тот момент оккупировала Иерусалим.

Подобно мно­гим другим своим современникам Иисус предрекал апокалипсис, утверждая, что действующий мировой порядок с его угнетением и несправедливостью скоро падет и сыны Израилевы восстановят свое царство. За это пророчество его и арестовали, обвинив в госу­дарственной измене. При этом исследователи в целом согласны с тем, что в Евангелии от Марка, наипервейшем письменном ис­точнике, Иисус никогда не претендовал на божественность, не на­зывал себя ни Богом, ни Его Сыном. В священных писаниях более раннего периода в ответ на вопросы о том, можно ли считать его мессией и помазанником божьим, он постоянно уклонялся, отма­хивался и открещивался от этого титула, а мессией всегда называл кого-то совсем другого, чье время еще не пришло. Одновременно с этим без особой охоты творил чудеса, то и дело почти упуская поводья нарратива из рук. Марк говорит, что, исцелив глухого, Он «повелел им не сказывать никому, но, сколько Он ни запрещал им, они еще более разглашали».

В последовавшие за его распятием десятилетия, когда были написаны и распространены первые Евангелия, уподобление рим­ских императоров богам приобрело столь рутинный характер, что Веспасиан, лежа в 79 г. н. э. на смертном одре, смог язвительно заметить: «Ничего себе, я, кажется, становлюсь богом». Отказы­вая в почтении боготворимым римским диктаторам, ранние хри­стиане лишали их дарованных им титулов «Бога», «Сына Божьего», «Господа», «Божественного спасителя», «Искупителя» или «Освободителя», наделяя ими человека, которого Рим казнил как преступника. В Писании апостола Павла, ярко живописующем образ воскресшего Христа, Иисус выступает в роли космического существа совершенно нового вида — вечного Сына Божьего. Если языческие политики возносились на небеса, круто взмывая на крыльях орла, то Иисус попросту сам спустился оттуда на землю, по словам Павла, вселившись в тело крестьянина.

Павел хоть и пришел в ужас, когда его по ошибке приняли за языческого бога, но все же проповедовал мистическую возможность, позволяющую всему человечеству разделить божественность Христа. Возвысив­шись над земной политикой, этот диссидент превратился в боже­ство, которое превзошло всех божков Рима. Когда Всемогущий облек его в плоть, Иисус стал силой, способной завоевать импе­рию — что в итоге и случилось. По Евангелию от Иоанна, напи­санному одним из последних, накануне своего распятия Христос сравнивал себя со змеем сродни тому, которого Моисей закрепил на шесте, когда Бог приказал ему спасти от мора народ. По при­меру этой рептилии, Иисус указывает путь к божественности, свернувшись клубком внутри каждого из нас. Во II веке суще­ствовала секта офитов, которая поклонялась Иисусу в образе змея, ссылаясь на то обстоятельство, что на этих пресмыкающихся чем-то похожи человеческие внутренности.

Существуют письмен­ные свидетельства того, что во время причастия они запускали на стол змею, которая сворачивалась кольцами вокруг буханки хлеба. К III веку греческий неофит Климент Александрийский смог за­явить, что «божественностью теперь в равной степени пропитано все человечество». Всем последователям учения Христа предстояло «быть сотворенными по образу и подобию учителя — стать зем­ным богом во плоти». Богословы неистово спорили по по­воду самой возможности теоза, то есть превращения в Бога, — сам термин был придуман специально для того, чтобы не путать его с апофеозом, что в переводе с греческого означает обожест­вление в языческом понимании этого слова. Во II–III веках среди христиан повсеместно бытовало мнение, что у каждого человека где-то есть божественный двойник, этакий близнец, с кото­рым когда-нибудь можно будет встретиться.

Анна Делла Субин – Случайные боги. О людях, невольно ставших божествами

Серия – «След истории»

Перевод с английского – Виктора Липки

Издательство – «АСТ»

Москва – 2024 г. / 448 с.

ISBN 978-5-17-150336-9

Анна Делла Субин – Случайные боги. О людях, невольно ставших божествами – Содержание

Первые ритуалы

I. Поздняя теогония

В свете Раса Тафари

Евангелие от Филиппа

Четыре ипостаси Макартура

Боги в мундирах

Апофеоз Натаниэля Тарна

II. Рвущаяся бахрома религии

Мистический зародыш

Накачанная троица

Переход

Тирания любви

Мифополитика

III. Белые боги