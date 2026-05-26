Суперкнига - Библейская школа на колесах

Обзор книги
Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Theology, Educational

Эта «Суперкнига» является ключевым компонентом образовательной программы «Библейская школа на колесах» — практического инструмента Teach Every Nation для подготовки учеников Христа, обучения лидеров и распространения библейских курсов через поместные церкви, школы, служения и тренинг-центры.

Пособие соединяет организационные материалы БШНК с учебными курсами: оно объясняет миссию, стратегию, регистрацию студентов, служение чемпионов и миссионеров TEN, а также включает рабочие материалы обязательных курсов, направленных на библейское знание, духовный рост и практическое служение.

Библейская школа на колесах – Учебное пособие и сборник ресурсов №1

Библейская школа на колесах: учебное пособие и сборник ресурсов №1. – Минск: тип. «Принткорп», 2017/2018. – Тираж 3000 экз.

Библейская школа на колесах – Содержание

  • Библейская школа на колесах

    • Глава 1. Библейская школа на колесах

    • Глава 2. Регистрация и координирование студентов

    • Глава 3. Чемпионы и миссионеры TEN

    • Глава 4. Конференц-центр TEN в ЮАР

    • Глава 5. Всемирное служение TEN

  • Учебные пособия к обязательным курсам

    • Курс 1. Обзор Библии

    • Курс 2. 70x7: Как обрести мир, простив других и себя

    • Курс 3. Как удвоить церковь, собственное дело и личную продуктивность

    • Курс 4. Что же Бог делает в моей жизни?

    • Курс 5. Преподавать может каждый

Added 26.05.2026
