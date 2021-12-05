Михаил Васильевич Супотницкий - COVID-19: трудный экзамен для человечества

Новая книга М. В. Супотницкого очень своевременна. Ситуация, сходная с пандемией COVID-19, была предсказана в главе «Глобальные пандемические циклы» в его монографии «Микроорганизмы, токсины и эпидемии», вышедшей почти 20 лет назад. В настоящей книге скрупулезно, но лаконично систематизирована актуальная на сегодняшний день информация о SARS-C0V-2, в том числе по биологии коронавирусов, эпидемиологии SARS-C0V-2, причинах, по которым этот вирус приобрел пандемическое распространение, и механизмах, приводящих к тяжелому течению COVID-19, и основных антигенных компонентах антиковидных вакцин. Особое внимание уделено таким малоизвестным для врачей проявлением COVID-19, как: феномены антителозависимого усиления инфекции и антигенного импринтинга; аутоиммунные ответы на вирус; патогенный прайминг; специфическая токсичность спайкового белка вируса (S-белка); синдром индуцированной вакциной мимикрии COVID-19; возможная связь S-белка с прионными болезнями и нейродегенерацией. Книга поднимает глобальные вопросы о причинах возникновения, развития и исходов пандемий, неконтролируемых медицинской наукой и здравоохранением, и предостерегает от поверхностной оценки пандемии COVID-19 и шаблонных подходов в борьбе с ней.

На мой взгляд, автор не пытался избежать сложных тем, наоборот, он их ищет. Особенно это проявляется при рассмотрении причин пандемии и ее самоподдержания. Возбудитель настоящей пандемии SARS-C0V-2 «родственник» SARS-C0V и MERS-C0V, которые в 2002-2003 и в 2012 гг. вызывали только природно-очаговые вспышки атипичной пневмонии. Тем не менее он обладает свойствами, отличающими его от предшествующих возбудителей из семейства коронавирусов хотя бы тем, что оказался способным вызвать пандемию, а его предшественники только отдельные вспышки.

Одной из важных особенностей коронавируса, способствующей его распространению, оказалась его устойчивость во внешней среде и в аэрозолированном состоянии, а также преимущественное распространение воздушно-капельным и алиментарными путями передачи. Но не она привела к пандемии, а уникальные биологические свойства этого вируса, обеспечившие ему эффективную передачу между людьми. SARS-C0V-2 обладает репликационной способностью в клетках легких и бронхов человека, происходящей при слабой активации системы врожденного иммунитета. Эти данные объясняют высокую вирусную нагрузку в респираторных секретах пациентов с COVID-19 в первые сутки после обращения к врачу или даже во время инкубационного периода болезни и, следовательно, высокую способность вируса передаваться от человека к человеку.