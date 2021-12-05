Иммунные клетки после вакцинации сами становятся инфицированными и несут, по мнению специалистов, «вирус». Согласно статье, антитела будут «троянским конём», который даёт искусственному вирусу проникновение во все клетки по всему телу. Мы увидим массовые болезни и смерть среди вакцинированных (https://www.journalofinfection.com/article/S0163–4453(21)00392–3/fulltext). Я напомню: лауреат Нобелевской премии, профессор Люк Монтанье говорил, что именно вакцина создаёт новые варианты. В одном из интервью (удалённого со всех платформ BigTech) он утверждал, что и по этой причине в том числе программа массовой вакцинации является «огромной медицинской ошибкой». Неужели у кого-то ещё остаются сомнения после ознакомления с материалами, представленными в данной книге о том, что не «вакцины» были сделаны для COVID–19, а COVID–19 был придуман для «вакцин»!

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Сейчас для «диагностики» инфекции COVID–19 используют полимеразную цепную реакцию (ПЦР-тест); науке уже давно было известно, что ПЦР-тесты не подходят для этой цели. Локдауны и санитарно-эпидемиологические меры во всем мире основаны на количестве случаев и показателях смертности, созданных с помощью так называемых тестов SARS-CoV–2 RT-PCR, используемых для выявления «положительных» пациентов. При этом «положительный» обычно приравнивается к «инфицированному», что абсолютно неверно и, более того, даже преступно. Но если внимательно присмотреться к фактам, то можно сделать вывод, что эти ПЦР-тесты не имеют смысла в качестве диагностического инструмента для определения предполагаемой инфекции предположительно новым вирусом под названием SARS-CoV–2.

На брифинге для СМИ по COVID–19 16 марта 2020 генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус сказал: «У нас есть простое послание для всех стран: тестируйте, тестируйте, тестируйте». Сообщение было распространено заголовками по всему миру, например агентствами Reuters и BBC. Еще 3 мая 2020 года модератор журнала Heute – одного из самых важных новостных журналов на немецком телевидении – передавал своей аудитории мантру этой догмы: «Тестировать, тестировать, тестировать – это кредо на данный момент, и это единственный способ действительно понять, насколько быстро распространяется коронавирус». Это указывает на то, что вера в достоверность тестов ПЦР настолько сильна, что соответствует религии, которая практически не терпит противоречий.

Кэри Муллис (Kery Mullis) изобрёл ПЦР-тест в 1983 году и получил Нобелевскую премию за это в 1993 году. Он неоднократно говорил, что этот тест не должен использоваться для диагностики каких-либо заболеваний у человека.

Кэри Муллис всегда говорил, что «тест ПЦР – это инструмент для научных исследований, что он просто делает множественные копии заложенного в него образца. …Я не думаю, что вы можете злоупотреблять ПЦР. Эти результаты – интерпретация этого. Если они вообще могут найти этот вирус в тебе – а с ПЦР, если ты сделаешь это хорошо, ты сможешь найти почти что угодно в любом человеке». Это его слова из видео от 12 июля 1997 года. Данное видео с остервенением удаляется из Интернета, и найти его можно только по рассылке от тех, кто успел скачать.

Ван Чен, президент Китайской академии медицинских наук, признал в феврале 2021 года, что тесты ПЦР «точны только на 30–50 процентов», в то время как Син Ханг Ли из Милфордской лаборатории молекулярной диагностики 22 марта 2020 г. отправил письмо группе реагирования на коронавирус ВОЗ и Энтони С. Фаучи, заявив, что: «в социальных сетях широко сообщалось, что тест-наборы RT-qPCR (количественная ПЦР с обратной транскриптазой. – Прим. автора.), используемые для обнаружения РНК SarsCoV–2 в образцах человека, дают много ложноположительных результатов и недостаточно чувствительны для выявления некоторых реальных положительных случаев». Получается, что даже если мы теоретически предположим, что эти ПЦР-тесты действительно могут обнаружить вирусную инфекцию, тесты будут практически бесполезными и вызовут только необоснованный страх среди «положительных» людей. Всё это согласуется с тем фактом, что CDC и FDA, например, признают в своих файлах, что так называемые «тесты SARS-CoV–2 RT-PCR» не подходят для диагностики SARS-CoV–2. В «CDC 2019-Novel Coronavirus (2019-nCoV) в режиме реального времени RT-PCR Диагностическая панель» (файл от 30 марта 2020 года. – Прим. автора.) говорится: «Обнаружение вирусной РНК может не указывать на наличие инфекционного вируса или на то, что 2019-nCoV является возбудителем клинических симптомов». А также: «Этот тест не может исключить заболевания, вызванные другими бактериальными или вирусными патогенами». И FDA признаёт, что «положительные результаты не исключают бактериальную инфекцию или коинфекцию другими вирусами. Обнаруженный агент может не являться определённой причиной заболевания».

Другая важная проблема заключается в том, что многие тесты ПЦР имеют значение «количественной оценки цикла» (Cq) более 35 циклов, а некоторые, включая «тест Drosten PCR», даже имеют Cq 45. Значение Cq указывает, сколько циклов репликации ДНК требуется для обнаружения реального сигнала от биологических образцов. «Значения Cq выше 40 являются подозрительными из-за предполагаемой низкой эффективности и, как правило, не должны сообщаться», – говорится в рекомендациях MIQE. MIQE означает «Минимум информации для публикации количественных экспериментов ПЦР в реальном времени» – набор руководящих принципов, которые описывают минимальную информацию, необходимую для оценки публикаций по ПЦР в реальном времени, также называемую количественной ПЦР или qPCR (https://academic.oup.com/clinchem/article/55/4/611/5631762).

Кэри Муллис работал с главой CDC А. Фаучи и хорошо знал, кто это, называя его мошенником. Изобретатель умер прямо перед «пандемией», в августе 2019 года, в возрасте 74 лет. По официальной версии – от пневмонии. Случайность? Не уверен.