Перри, Салавиц - Мальчик, которого растили как собаку
Реальные истории, изложенные доктором Перри, вне сомнений, станут для педагогов, специалистов и родителей лакмусовой бумажкой их отношения к детям. Взрослые узнают много нового о самих себе. Я искренне завидую каждому, кто возьмет эту книгу в руки впервые: перед вами раскроются многие тайны и проявятся новые грани жизни. До недавнего времени во всем мире — Россия не стала исключением — был популярен опасный миф о «пластичности детской психики». Взрослые считали, что события раннего детства не оказывают на ребенка никакого влияния: «Поплачет, и забудет». Накричали ? Наказали физически ? Оставил отец ? Лишился семьи ? «Он маленький, вырастет, и не вспомнит». Даже ученые и специалисты до 90-х годов прошлого века чаще всего считали, что возможности и особенности мозга человека обусловлены лишь генетическими факторами. Ни среда, ни события, происходящие с ребенком, на функции мозга якобы не влияют.
Брюс Перри и его коллеги раз и навсегда положили конец этому чудовищному заблуждению. Практическая работа с травмированными детьми помогла показать обществу многие связи между событиями в жизни детей и их поведением. Доктор Перри доказывает влияние травмы на развитие, самоощущение, здоровье ребенка и его реализацию в будущем. Он настаивает на том, что маленького человека формирует не только генетика, но и окружение, среда, события, которые ему довелось пережить. А главное, отношение самых близких людей. Современной России не хватает знаний о детской психологической травме для внесения качественных изменений в сферу защиты детства.
Парадоксально, но факт — люди, которые работают с травмированными детьми в комиссиях по делам несовершеннолетних, соответствующих подразделениях отделов полиции, судах, в исправительных учреждениях, приютах, детских домах, органах опеки и попечительства, центрах социальной помощи семье и детям, не получают даже базовых знаний по этой теме. Психологической детской травмы как предмета нет в психологических и педагогических вузах нашей страны. Педагогам эта информация недоступна. Будущие психологи прикасаются к детской травме лишь в рамках других разделов программы. От отсутствия знаний проистекают и многие ошибочные решения на уровне государства, касающиеся детей.
Перри Брюс, Майя Салавиц - Мальчик, которого растили как собаку
перевод с английского К. А. Савельева
Москва : Эксмо, 2021. 448 с.
Серия "Травма и исцеление. Истории психотерапевтов"
ISBN 978-5-04-113301-6
Перри Брюс, Майя Салавиц - Мальчик, которого растили как собаку - Оглавление
Предисловие
Авторское примечание
Предисловие к изданию 2017 года
Вступление
- Глава 1. Мир Тины
- Глава 2. Ради твоего же блага
- Глава 3. Лестница в небо
- Глава 4. Жажда близости
- Глава 5. Самое холодное сердце
- Глава 6. Мальчик, которого растили как собаку
- Глава 7. Сатанинская паника
- Глава 8. Ворон
- Глава 9. «Моя мама лжет. Она делает мне больно. Пожалуйста, позвоните в полицию»
- Глава 10. Детская доброта
- Глава 11. Целительные сообщества
- Глава 12. Картина, а не ярлык
Приложение
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Благодарности
Примечания
Указатель
Об авторах
отличная книга