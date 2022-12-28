Реальные истории, изложенные доктором Перри, вне сомнений, станут для педагогов, специалистов и родителей лакмусовой бумажкой их отношения к детям. Взрослые узнают много нового о самих себе. Я искренне завидую каждому, кто возьмет эту книгу в руки впервые: перед вами раскроются многие тайны и проявятся новые грани жизни. До недавнего времени во всем мире — Россия не стала исключением — был популярен опасный миф о «пластичности детской психики». Взрослые считали, что события раннего детства не оказывают на ребенка никакого влияния: «Поплачет, и забудет». Накричали ? Наказали физически ? Оставил отец ? Лишился семьи ? «Он маленький, вырастет, и не вспомнит». Даже ученые и специалисты до 90-х годов прошлого века чаще всего считали, что возможности и особенности мозга человека обусловлены лишь генетическими факторами. Ни среда, ни события, происходящие с ребенком, на функции мозга якобы не влияют.

Брюс Перри и его коллеги раз и навсегда положили конец этому чудовищному заблуждению. Практическая работа с травмированными детьми помогла показать обществу многие связи между событиями в жизни детей и их поведением. Доктор Перри доказывает влияние травмы на развитие, самоощущение, здоровье ребенка и его реализацию в будущем. Он настаивает на том, что маленького человека формирует не только генетика, но и окружение, среда, события, которые ему довелось пережить. А главное, отношение самых близких людей. Современной России не хватает знаний о детской психологической травме для внесения качественных изменений в сферу защиты детства.

Парадоксально, но факт — люди, которые работают с травмированными детьми в комиссиях по делам несовершеннолетних, соответствующих подразделениях отделов полиции, судах, в исправительных учреждениях, приютах, детских домах, органах опеки и попечительства, центрах социальной помощи семье и детям, не получают даже базовых знаний по этой теме. Психологической детской травмы как предмета нет в психологических и педагогических вузах нашей страны. Педагогам эта информация недоступна. Будущие психологи прикасаются к детской травме лишь в рамках других разделов программы. От отсутствия знаний проистекают и многие ошибочные решения на уровне государства, касающиеся детей.

Перри Брюс, Майя Салавиц - Мальчик, которого растили как собаку

перевод с английского К. А. Савельева

Москва : Эксмо, 2021. 448 с.

Серия "Травма и исцеление. Истории психотерапевтов"

ISBN 978-5-04-113301-6

Перри Брюс, Майя Салавиц - Мальчик, которого растили как собаку - Оглавление

Предисловие

Авторское примечание

Предисловие к изданию 2017 года

Вступление

Глава 1. Мир Тины

Глава 2. Ради твоего же блага

Глава 3. Лестница в небо

Глава 4. Жажда близости

Глава 5. Самое холодное сердце

Глава 6. Мальчик, которого растили как собаку

Глава 7. Сатанинская паника

Глава 8. Ворон

Глава 9. «Моя мама лжет. Она делает мне больно. Пожалуйста, позвоните в полицию»

Глава 10. Детская доброта

Глава 11. Целительные сообщества

Глава 12. Картина, а не ярлык

Приложение

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