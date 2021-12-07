Данная книга является четвертой и, несомненно, последней в цикле наших монографий, объединенных общим заголовком «Античная Греция: политики в контексте эпохи». В предыдущих трех у нас было более чем достаточно случаев говорить об общих принципах анализа, изложения, структурирования материала, принятых автором этих строк для всего цикла; поэтому вряд ли имеет смысл повторяться и заново останавливаться на тех же предметах. Пожалуй, следует акцентировать не то, в чём настоящая работа имеет сходство со своими «предшественницами» (это для читателя и так будет очевидно), а лишь то, чем она от них отличается.

1. Разумеется, иными будут хронологические рамки исследования. Коль скоро о них зашла речь, то уместно тут же сразу и попытаться определить их. Говоря в самом грубом приближении, это - IV в. до н.э. Если же конкретизировать, то, наверное, наиболее точным будет сказать, что изложение начнется с конца Пелопоннесской войны (404 г. до н.э.), а завершится смертью Александра Македонского, Демосфена и концом афинской демократии, то есть событиями 323-322 гг. до н.э.

Иными словами, имеется в виду, если посмотреть уже с точки зрения не хронологии, а периодизации, конец классической эпохи или период поздней классики. Разумеется, любая периодизация несет в себе тот или иной элемент субъективного, условного; наверное, не все согласятся, что временные границы поздней классики именно таковы. Чему и когда именно она приходит на смену, что и когда именно приходит на смену ей?

Но всё это, в конечном счете, «спор о словах», а не о сущности предмета, и мы будем исходить из традиционного, «школьного» представления о делении античной истории на периоды, тем более что оно не вступает в сколько-нибудь серьезное противоречие с действительностью. Более того, с исторической периодизацией совпадает в данном случае, например, искусствоведческая (рубеж V-IV вв. до н.э. - переход от высокой классики к поздней), а это, очевидно, всё же о чем-то говорит.

И. Е. Суриков - Античная Греция: политики в контексте эпохи. На пороге нового мира

(Античная Греция: политики в контексте эпохи, книга 4)

Институт всеобщей истории Российской Академии наук

Университет Дмитрия Пожарского

М.: Русский фонд содействия образованию и науке, 2015. - 392 с.

ISBN 978-5-91244-140-0

И. Е. Суриков - Античная Греция: политики в контексте эпохи. На пороге нового мира - Содержание

От автора

Введение

Глава I. Предэллинизм, как мы его понимаем

Глава II. Агесилай Великий: блеск и нищета Спарты

Глава III. Эпаминонд: лучший из лучших

Глава IV. Демосфен: оратор у руля государства

Вместо заключения. Александр Македонский и конец классической Греции

Эпилог к циклу книг «Античная Греция: политики в контексте эпохи»

Библиография

Список сокращений